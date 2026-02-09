Copiii descoperă prin joacă ce înseamnă să fii stomatolog și presupune o igienă orală corectă, pentru ca dinții să rămână sănătoși

Printre multe alte meserii pe care copiii le descoperă în Destiny Park, copii află și ce înseamnă să fii stomatolog și ce presupune o igienă orală corectă, pentru ca dinții lor să fie și să rămână sănătoși.

„În aceste zile, la nivel mondial, îi sărbătorim pe stomatologi și îi încurajăm pe cei mici să meargă spre această meserie, dar și să aibă grijă ca zâmbetele lor să fie mereu frumoase. La noi copiii învață cât de important este să ne spălăm corect pe dinți, despre igiena orală, dar mai ales despre meseria de stomatolog. ”, spune Ana Maria Pascaru, director de marketing Destiny Park.

