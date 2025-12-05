Live TV

Cu sala plină și ochi în lacrimi, teatrul Grivița 53 s-a deschis pentru spectacole și expoziții de artă

Data publicării:
grivita53

După nu mai puțin de nouă ani de lupte birocratice și personale, visul regizoarei Chris Simion Mercurian a devenit realitate. Primul teatru construit în România, în ultimii 80 de ani, de oameni și pentru oameni, a pus în scenă primul spectacol. Cu sala plină și ochi în lacrimi, teatrul construit de familia Mercurian s-a deschis pentru spectacole și expoziții de artă. Spectacolul care este și o premieră, se numește „5+3=9” și spune povestea teatrului Grivița 53.

 

”Eu nu realizez încă faptul că e pe bune și că se întâmplă și că este real și că acest miracol a ajuns în acest punct și că putem să oferim oamenilor ce am promis”, a declarat Chris Simion Mercurian.

Teatrul Grivița 53 este oficial deschis publicului din întreaga țară. La intrarea în noul edificiu cultural se află panoul pe care au câte o cărămidă toți cei care au făcut posibil deschiderea lui.​

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
isw
1
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin...
Arrow 3 Germania
2
Prima ţară din Europa care pune în funcțiune sistemul de apărare antiaeriană Arrow...
Culoarea anului 2026. Foto Pantone
3
Care este culoarea anului 2026: Ce semnificație are nuanța aleasă, conform Institutului...
tanczos barna
4
Tanczos Barna, despre criza apei din Prahova: Dorel ajunge în funcţie de conducere din ce...
BUCURESTI - GDS - PREMIU - VICTOR REBENGIUC - 1 APR 2025
5
Victor Rebengiuc: „Refuz ca numele meu să fie acordat unei străzi”. Motivul invocat de...
OUT! Pleacă din România, după ce a câștigat o avere: 3.800 de lei pentru fiecare minut!
Digi Sport
OUT! Pleacă din România, după ce a câștigat o avere: 3.800 de lei pentru fiecare minut!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
lac paltinu
Criza de la Paltinu. Bolojan, despre reluarea alimentării cu apă: Va...
Cod galben de vânt puternic la munte și temperaturi record de 18 grade în sud-estul țării. Cum va fi vremea în weekend
Efectele activității ciclonilor din trei mări asupra României: Vremea...
nicușor dan
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat Legea „Nordis”. Ce modificări...
BUCURESTI - ALEGERI LOCALE 2025 - GIGI NETOIU - DEPUNERE CANDIDA
Alegeri București 2025. CNSAS: Gigi Nețoiu a fost cadru al...
Ultimele știri
Premieră în România. Primul RMN mobil funcționează la Iași: investigații imagistice direct în sala de operație și în terapie intensivă
Bolojan ia în calcul o evaluare a miniştrilor: „Probabil că la începutul anului viitor se poate face un prim bilanţ”
Talibanii l-au obligat pe un băiat de 13 ani să-l execute public pe ucigaşul familiei sale
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
grivita53
Grivița 53, primul teatru construit de la zero în România după 1946, pregătit să-și primească spectatorii
virgil andriescu
A murit actorul Virgil Andriescu
Sală cinema
Barometrul de Consum Cultural 2024. Doi români din cinci au mers măcar o dată la film anul trecut. Teatru: unul din patru
Tcheky Karyo pe strada
A murit Tcheky Karyo, actor cu o lungă carieră în film şi teatru
un barbat taie lemne
Românii, enervați de certurile politicienilor: Nici nu mă mai uit, ce să văd? Bâlciul lor? Mai bine mă duc la bâlci, când e la Călărași
Partenerii noștri
Pe Roz
Mireasă supărată după ce proaspăta cumnată a furat toată atenția la nuntă. Ce a spus tuturor invitaților...
Cancan
Rodica Stănoiu, înmormântare stranie, fără preot. S-au cântat colinde în loc de veșnica pomenire.
Fanatik.ro
Instituția acuzată că a lăsat 100.000 de oameni fără apă, obligată să plătească daune uriașe unui director...
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Gheorghe Tadici răspunde acuzelor fără precedent: „Nu pot să iau în seamă toţi anonimii! Pentru prima dată în...
Adevărul
Kadîrov amplifică amenințările venite de la Kremlin: „Așteptăm ordinul”. Liderul cecen promite o „foarte...
Playtech
Cum votezi în București cu noul buletin electronic fără adresă de domiciliu. Precizările autorităților
Digi FM
Fiica secretă a lui Vladimir Putin, confruntată pe străzile din Paris de un jurnalist ucrainean: „Îmi pare...
Digi Sport
"Inacceptabil!" Ucraina a anunțat decizia luată în privința tinerei care a trecut de partea Rusiei
Pro FM
Kelly Osbourne a izbucnit în plâns în primul interviu TV după moartea lui Ozzy: "N-am simțit niciodată ceva...
Film Now
Kim Cattrall și Russell Thomas s-au căsătorit în Londra. Și-au dorit o ceremonie discretă și au avut doar 12...
Adevarul
Scandal uriaș în familia Regelui Cioabă: fiul minor s-a logodit cu o fată de 14 ani. A cumpărat-o cu zece...
Newsweek
În ce localități s-a dat deja bonusul de 400 lei la pensie? Când iau ceilalți? Care pensionari nu primesc bani
Digi FM
Halle Berry surprinde cu o rară declarație politică: "Nu ar trebui să fie următorul nostru președinte, zic și...
Digi World
Beneficiile murăturilor pentru sănătate și când e bine să le eviți. Varza murată, castraveții și gogonelele...
Digi Animal World
Momentul când un pui de focă dă buzna într-un pub din Noua Zeelandă. Angajații au crezut inițial că e un câine
Film Now
A fost făcută publică înregistrarea apelului la Urgențe în cazul Tara Reid. Apelantul, disperat: „Nu poate...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă