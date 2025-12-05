Cu sala plină și ochi în lacrimi, teatrul Grivița 53 s-a deschis pentru spectacole și expoziții de artă

După nu mai puțin de nouă ani de lupte birocratice și personale, visul regizoarei Chris Simion Mercurian a devenit realitate. Primul teatru construit în România, în ultimii 80 de ani, de oameni și pentru oameni, a pus în scenă primul spectacol. Cu sala plină și ochi în lacrimi, teatrul construit de familia Mercurian s-a deschis pentru spectacole și expoziții de artă. Spectacolul care este și o premieră, se numește „5+3=9” și spune povestea teatrului Grivița 53.

”Eu nu realizez încă faptul că e pe bune și că se întâmplă și că este real și că acest miracol a ajuns în acest punct și că putem să oferim oamenilor ce am promis”, a declarat Chris Simion Mercurian.

Teatrul Grivița 53 este oficial deschis publicului din întreaga țară. La intrarea în noul edificiu cultural se află panoul pe care au câte o cărămidă toți cei care au făcut posibil deschiderea lui.​

