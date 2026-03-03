Live TV

20 de lucrări noi ale lui Michelangelo, descoperite printr-un nou studiu

Data publicării:
michaelangelo expozitie
22 ianuarie 2026, Rio de Janeiro, Brazilia: O mare expoziție imersivă intitulată „Michelangelo – Maestrul Capelei Sixtine” este deschisă la Centrul Cultural Correios din centrul orașului Rio de Janeiro. Foto: Profimedia Images

Douăzeci de noi lucrări ale lui Michelangelo, anterior puțin cunoscute sau a căror autenticitate era incertă, au fost acum atribuite artistului renascentist, potrivit unui studiu recent raportat de cotidianul Il Messaggero citat de agenția italiană de presă ANSA.

Descoperirile sunt rezultatul presupus al muncii cercetătoarei independente romane Valentina Salerno, care, în studiul său „Michelangelo Gli ultimi giorni” (Michelangelo în ultimele zile), a reconstruit ultima perioadă din viața artistului prin compararea a zeci de documente din diverse arhive italiene și străine.

Ea a descoperit, se pare, că Michelangelo nu a distrus sutele de schițe, desene, sculpturi și planșe aflate în locuința sa din Roma, așa cum se credea până acum. În schimb, artistul a încredințat studenților și prietenilor săi sarcina de a păstra lucrările într-un loc secret.

„Unul dintre documentele recuperate descrie existența unei camere în care erau ascunse bunuri,” a explicat cercetătoarea pentru cotidianul roman, „care conținea materiale atât de prețioase încât deschiderea ei necesita un sistem cu mai multe chei.” Cu toate acestea, „este goală de peste 400 de ani.” Astfel începe căutarea lucrărilor pierdute ale lui Michelangelo, care vor putea fi acum mai ușor atribuite artistului.

Cercetarea realizată de Salerno a fost sprijinită de Canonii Regulare Lateranului ai Preasfântului Sacrament și de profesorul Michele Rak, și interceptată de Cardinalul Arhiprezbiter al Bazilicii Sf. Petru, Mauro Gambetti, care a constituit un comitet științific format din experți de frunte ai celor mai importante muzee din lume și care a lucrat chiar și pe durata Conclavului.

Licitația din 5 februarie la Christie's Londra, unde a fost vândută schița pentru piciorul Sibilei Libiene, a arătat că istoricii casei de licitații au urmărit aceeași pistă de atribuire identificată de Salerno, care spune că a „simțit o undă de tristețe” când a văzut știrea.

Editor : Ana Petrescu

