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45 de opere ale sculptorului Constantin Antonovici vor intra în patrimoniul statului. Guvernul a aprobat preluarea colecției

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Sursa foto: Facebook/Muzeul de Istorie Suceava - History Museum
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O colecție de 45 de opere semnate de sculptorul român Constantin Antonovici va intra în patrimoniul statului, în urma unei decizii a Guvernului. Este vorba despre 21 de sculpturi și 24 de desene, care vor fi incluse în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public și date în administrarea Ministerului Culturii.

Lucrările au aparținut cetățeanului american de origine română Stephan J. Benedict, iar statul român a fost desemnat legatar al acestora.

Ministerul Culturii a fost informat în 2022, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, despre existența legatului, iar acceptarea acestuia a fost aprobată prin ordin al ministrului Culturii în 2024. Colecția se află în prezent la Muzeul Național Bucovina, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Suceava.

Constantin Antonovici a fost îndrumat de artiști precum Nicolae Tonitza și Constantin Brâncuși, iar colecția care intră acum în patrimoniul statului reunește atât lucrări de sculptură, cât și desene.

Editor : A.D.

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