A murit actrița Brenda Fricker, "Doamna cu porumbei" din filmul Singur acasă

Actrița irlandeză Brenda Fricker, laureată cu premiul Oscar și cunoscută în special pentru rolurile sale din Singur acasă 2: Pierdut în New York și „My Left Foot” (Piciorul meu stâng) , a murit la vârsta de 81 de ani, a anunțat agentul său citate de RTE.

„Nu vom mai vedea niciodată pe cineva ca ea, iar lumea este mai săracă fără prezența sa. Am fost onorat să o cunosc, să o iubesc și să lucrez cu ea. Va avea mereu un loc special în inima mea, precum și în inimile atâtor fani ai filmului și ai televiziunii din întreaga lume”, a transmis Phil Belfield, agentul Brendei Fricker, prin intermediul unui comunicat.

Fricker a avut o carieră de peste șase decenii pe scenă și pe ecran, devenind una dintre cele mai apreciate actrițe din Irlanda.

Ea a scris istorie în anul 1990, când a devenit prima actriță irlandeză care a câștigat un Premiu al Academiei Americane de Film, câștigând Oscarul pentru Cea mai bună actriță în rol secundar pentru interpretarea mamei lui Christy Brown în filmul „My Left Foot”, în care a jucat alături de Daniel Day-Lewis.

Discursul ei emoționant de acceptare a premiului, în care a dedicat distincția „întregului popor din Irlanda”, rămâne unul dintre momentele de referință din istoria cinematografiei irlandeze.

Ulterior, ea a devenit o figură familiară pentru publicul internațional datorită rolurilor din filme precum „The Field”, „Home Alone 2: Lost in New York” — unde a jucat rolul blândei „Doamne cu porumbei” alături de Macaulay Culkin, „A Time to Kill” (Un timp pentru a ucide) și „Veronica Guerin”.

La începutul acestui an, Consiliul Municipal din Dublin anunțase că Brenda Fricker va primi titlul de „Freedom of Dublin” (Cetățean de Onoare al orașului Dublin), în semn de recunoaștere a contribuției sale excepționale la arta și cultura irlandeză.

Pe lângă activitatea sa de succes din cinematografie, Fricker a fost și o prezență constantă pe micile ecrane. A fost una dintre vedetele originale ale dramei medicale de la BBC „Casualty”, interpretând-o pe asistenta medicală Megan Roach încă de la lansarea serialului, în 1986. Ea a revenit în acest rol de mai multe ori pe parcursul următoarelor două decenii, bifând peste 70 de apariții.

De asemenea, a jucat în „The Ballroom of Romance”, o apreciată dramă de televiziune adaptată după nuvela lui William Trevor, producție care a câștigat premiul BAFTA pentru Cea mai bună dramă TV și care este considerată un punct de reper în televiziunea irlandeză. Printre celelalte proiecte de televiziune ale sale se numără telenovela RTÉ „Tolka Row”, drama „Omagh” din 2004 și serialul „Holding”, o adaptare a romanului scris de Graham Norton.

Editor : B. G.