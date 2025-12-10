Live TV

A murit scriitoarea britanică Sophie Kinsella, autoarea seriei „La cumpărături"

Sophie Kinsella în 2016
Sophie Kinsella în 2016. Foto: Profimedia

Scriitoarea britanică Sophie Kinsella, cunoscută pentru seria de romane bestseller „'Shopaholic/La cumpărături”, unele dintre ele ecranizate, a murit la vârsta de 55 de ani, a anunţat miercuri familia autoarei, potrivit AFP.

Sophie Kinsella, pe numele său adevărat Madeleine Sophie Townley, a anunţat în 2024 că suferă de cancer cerebral, afecţiune pentru care a urmat tratament cu chimioterapie şi radioterapie, scrie Agerpres.

„S-a stins liniştită după ce şi-a petrecut ultimele zile înconjurată de adevăratele ei iubiri: familie, muzică, căldură umană, Crăciun şi bucurie”', a declarat familia scriitoarei într-o postare publicată pe Instagram.

„În ciuda bolii, pe care a suportat-o cu un curaj inimaginabil, Sophie se considera cu adevărat norocoasă că are o familie şi prieteni atât de minunaţi şi că a cunoscut un succes extraordinar în cariera de scriitoare”', se mai spune în postare.

Cărţile ei s-au vândut în peste 50 de milioane de exemplare în peste 60 de ţări şi au fost traduse în peste 40 de limbi străine.

Seria „Shopaholic”', care include nouă volume, a transformat-o pe autoare într-o figură incontestabilă a literaturii britanice.

Romanele o au în prim-plan pe protagonista Becky Bloomwood, o jurnalistă din domeniul financiar, care este dependentă de cumpărături şi nu reuşeşte să-şi ţină sub control cheltuielile.

Primele două romane din serie au fost ecranizate în 2009, având-o în rolul principal pe actriţa australiană Isla Fisher.

Ultima ei carte, '„What Does It Feel Like?” (2024), este cea mai personală, parţial autobiografică, abordând şi boala de care suferea scriitoarea.

În România, mai multe cărți ale ei („Goana după cumpărături la New York”, „Mă dau în vânt după cumpărături”, „Poți să ții un secret?” etc) au apărut în colecția Chicklit la editura Polirom.

 

