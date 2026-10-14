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Academia Română a ales șapte noi membri de onoare. Printre aceștia se numără regizorul Stere Gulea și laureatul Nobel Randy Schekman

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Academia Română / Foto: Agerpres
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Din articol
Cine sunt noii membri de onoare din România Membrii de onoare aleși din străinătate

Academia Română a ales șapte noi membri de onoare, în urma votului secret din Adunarea Generală din 14 octombrie. Printre personalitățile desemnate se numără regizorul Stere Gulea, filosoful Adrian-Paul Iliescu și biologul american Randy W. Schekman, laureat al Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină în 2013. Lista include și patru personalități din străinătate, cu activitate în matematică, geofizică, științe agricole și muzică.

Adunarea Generală a Academiei Române, reunită în sesiunea din 14 octombrie 2026, a decis, prin vot secret, alegerea a șapte noi membri de onoare. Doi dintre aceștia sunt din România, iar ceilalți cinci provin din străinătate, potrivit anunțului instituției.

Printre personalitățile alese se numără filosoful Adrian-Paul Iliescu, regizorul Stere Gulea, matematicianul Dan Burghelea, biologul american Randy W. Schekman, laureat al Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină în 2013, geofiziciana Mioara Mandea, specialistă în cercetare în Franța, cercetătorul Boris Găină din Republica Moldova și compozitorul franco-român Vladimir Cosma.

Cine sunt noii membri de onoare din România

Adrian-Paul Iliescu a fost ales în cadrul Secției de filosofie, teologie, psihologie și pedagogie. Este filosof și profesor universitar, cu o activitate academică desfășurată în principal la Facultatea de Filosofie a Universității din București, unde a predat filosofie politică, filosofia limbajului, etică și istoria ideilor. Este doctor în filosofie din 1983 și a publicat lucrări despre liberalism, conservatorism și filosofia politică. 

Stere Gulea, ales în Secția de arte, arhitectură și audiovizual, este unul dintre regizorii cunoscuți ai cinematografiei românești. Născut în 1943, în județul Constanța, a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București, în 1970. A regizat filme precum „Moromeții”, „Vulpe-vânător” și „Stare de fapt” și a fost profesor la instituția care a devenit ulterior Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică. A ocupat, de asemenea, funcția de director general interimar al Televiziunii Române, între 1996 și 1998. 

Membrii de onoare aleși din străinătate

Dan Burghelea, ales în Secția de științe matematice, este un matematician româno-american, profesor emerit la Universitatea de Stat din Ohio, în Statele Unite. Domeniile sale de specializare includ topologia algebrică și diferențială, analiza geometrică și topologia computațională. Și-a susținut doctoratul în 1968, la Institutul de Matematică al Academiei Române, iar în 1979 s-a alăturat Universității de Stat din Ohio. 

Randy W. Schekman, ales în Secția de științe biologice, este biolog celular american și profesor la Universitatea California din Berkeley. În 2013, a primit Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină, împreună cu James Rothman și Thomas Südhof, pentru descoperirile privind mecanismele care reglează transportul veziculelor în interiorul celulelor, un proces esențial pentru funcționarea acestora. Cercetările sale au contribuit la înțelegerea modului în care proteinele sunt transportate și secretate de celule. 

Mioara Mandea, aleasă în Secția de științe geonomice, este o geofiziciană de origine română care lucrează în Franța, în cadrul Centrului Național de Studii Spațiale (CNES). Cercetările sale vizează câmpul magnetic și câmpul gravitațional al Pământului, precum și procesele din interiorul planetei. A absolvit Facultatea de Geologie și Geofizică a Universității din București și a obținut doctorate în România și Franța. De-a lungul carierei, a ocupat funcții de conducere în cadrul CNES și a fost secretar general al Uniunii Europene de Geostiințe. 

Boris Găină, din Republica Moldova, a fost ales în Secția de științe agricole și silvice. Numele său figurează pe lista celor șapte personalități desemnate membre de onoare de Adunarea Generală a Academiei Române.

Vladimir Cosma, ales în Secția de arte, arhitectură și audiovizual, este compozitor, violonist și dirijor franco-român, născut la București în 1940. A studiat vioara și compoziția la Conservatorul din București, apoi și-a continuat pregătirea muzicală la Paris, unde a lucrat și cu Nadia Boulanger. Este cunoscut pentru muzica a sute de filme și producții de televiziune, printre care „Marele blond cu un pantof negru”, „Aventurile rabinului Jacob”, „La Boum” și „Diva”. A câștigat două premii Cesar pentru cea mai bună muzică de film, pentru „Diva”, în 1982, și „Le Bal”, în 1984. 

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Alegerea celor șapte personalități recunoaște contribuțiile acestora în domenii diferite, de la filosofie și cinematografie până la matematică, biologie, geofizică, științe agricole și muzică.

Academia Română este cel mai înalt for național de consacrare științifică și culturală din România. Instituția reunește personalități din domeniul științei, culturii și artelor, iar alegerea membrilor se face potrivit procedurilor sale statutare.

Conform statutului Academiei Române, numărul maxim de membri de onoare este de 135, Cei șapte au fost aleși în categoria membrilor de onoare, distinctă de cea a membrilor titulari ai Academiei Române.

Editor : C.A.

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