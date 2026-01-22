Live TV

Academia Română nu a refuzat vreodată găzduirea de către România a patrimoniului Constantin Brâncuşi aflat la Paris

Data publicării:
constantin brancusi
Din articol
Documentul invocat „Brâncuși nu a avut niciodată intenția să lase moștenirea sa artistică unui stat cu regim comunist stalinist”

Academia Română revine asupra unor informații care circulă de mai mulți ani în spațiul public, referitoare la o presupusă respingere a ofertei făcute de scultorul Constantin Brâncuși statului român în anii comunismului. Mai exact, ar fi vorba despre o donație care ar fi fost refuzată de Academie: atelierul sculptorului, cu tot conținutul său. Într-un comunicat amplu, semnat de președintele Ioan Aurel Pop, Academia explică de unde vine confuzia de la baza acestor informații și precizează, cu această ocazie, că sculptorul Constantin Brâncuși „nu a avut niciodată intenția să lase moștenirea sa artistică unui stat cu regim comunist stalinist, unei Românii proletcultiste, cu trupe sovietice staționate pe teritoriul său”. 

Academia subliniază faptul că spațiul public continuă să fie invadat de informații care „falsifică grav biografia brâncușiană și induc în eroare opera publică”.

„În conformitate cu precizarea făcută de Secția de arte și audiovizual a Academiei Române, din 15 martie 2021, pe care o reproducem în mare parte aici, ne vedem obligați să revenim cu acest comunicat referitor la patrimoniul lăsat lumii de marele artist român Constantin Brâncuși (1876-1957). Ziua de naștere a sculptorului, 19 februarie, a devenit sărbătoare națională, prilej binevenit de omagiere a celui care a fost un mare deschizător de noi drumuri în arta mondială modernă. În acest an se celebrează un secol și jumătate de la nașterea lui Constantin Brâncuși. Cu acest prilej, viața și opera marelui artist se află în centrul atenției, mai ales că 2026 a fost declarat oficial de către Parlamentul României „Anul Constantin Brâncuși”.

Este de datoria noastră să celebrăm marea personalitate pomenită, mai ales că Brâncuși are din 1990 și calitatea membru post mortem al Academiei Române. Dar trebuie să atragem atenția că spațiul public continuă să fie invadat de anumite detalii care falsifică grav biografia brâncușiană și induc în eroare opinia publică. Una dintre acestea este afirmația potrivit căreia, în anul 1951, Brâncuși ar fi donat statului român atelierul său cu tot conținutul, donație ce ar fi fost refuzată de către Academia Română”, se arată în comunicatul Academiei.

Documentul invocat

Comunicatul face referire la un document, procesul verbal al ședinței Secțiunii de Știința Limbii, Literatură și Artă a Academiei Române, din 7 martie 1951, care este invocat de către aceia care susțin existența ofertei de donație.

„Procesul verbal al ședinței Secțiunii de Știința Limbii, Literatură și Artă a Academiei Române din 7 martie 1951, invocat de către cei ce susțin, fără nici o bază documentară, existența unei oferte de donație, consemnează, de fapt, desfășurarea unei ședințe obișnuite, care începe cu prezentarea raportului de activitate pe luna precedentă și continuă cu o discuție între membrii secției despre opera lui Paciurea și Brâncuși, privite în cadrul distincției care se făcea în epocă între realism și formalism. Opiniile participanților sunt uneori doar subiective, alteori conjuncturale și oportuniste, în acord cu ideologia epocii. „Realismul socialist” – curentul artistic promovat de ideologii regimului adus pe tancurile sovietice și susținut de instrumentele lor din România – era incompatibil cu arta brâncușiană.

În acest context, se fac referiri și la oportunitatea prezenței unor lucrări ale celor doi sculptori în Muzeul de artă bucureștean. Precizăm că numai cu două luni înainte, în decembrie 1950, se deschisese, în fostul Palat Regal, „Galeria de artă”, unde figurau două opere de tinerețe ale lui Brâncuși, „Portretul pictorului Dărăscu” și „Somnul”, ambele provenind din fostul Muzeu Simu. Noul muzeu deschis la Palat nu avea, de altfel, în patrimoniul său, la acea dată, alte sculpturi de Brâncuși. Procesul verbal menționat, al ședinței Secțiunii de Știința Limbii, Literatură și Artă a Academiei Române, nu conține niciun fel de referire, nici explicită, nici interpretabilă, la o posibilă donație oferită de sculptorul român stabilit la Paris din 1904”, se arată în comunicat.

Cercetarea sistematică și competentă a arhivei Brâncuși aflată la Muzeul de artă modernă din Paris a relevat că nu există niciun document scris și nicio declarație care să ateste dorința sau intenția lui Brâncuși de a dona atelierul său statului român. Din cele de mai sus reiese cu claritate că acest proces verbal nu poate constitui un argument pentru a afirma existența unui ipotetic refuz al unei ipotetice donații, mai adaugă Academia.

„Brâncuși nu a avut niciodată intenția să lase moștenirea sa artistică unui stat cu regim comunist stalinist”

„Deși a părăsit România la vârsta de 28 de ani, Brâncuși a continuat să-și iubească țara, țara așezată, așa cum o știa din copilărie și adolescență, neocupată de străini și neaservită ideologiilor totalitare. Dar a iubit și a prețuit în egală măsură Franța, țara sa de adopție, căreia a decis să-i lase prin testament atelierul său din Impasse Ronsin, beneficiind de susținerea prietenilor și admiratorilor săi artiști, scriitori și istorici de artă. Parisul oferea o vizibilitate infinit mai mare decât Bucureștiul, devenit pe atunci un fel de închisoare comunistă.

Jean Cassou, istoric de artă cu o poziție importantă în Muzeul de artă modernă de la Paris, după ce achiziționează, încă din 1946, trei lucrări direct de la Brâncuși, își arată disponibilitatea de a reconstitui în cadrul muzeului atelierul conceput de artist ca operă de artă totală, în eventualitatea unei donații. Și unele muzee americane care posedau deja sculpturi de Brâncuși se arată interesate de a reface atelierul în cuprinsul lor. Astfel, Brâncuși nu se afla în situația ingrată de a fi nevoit să găsească un adăpost pentru sculpturile sale și de a oferta opera sa statului român, a cărui ideologie și politică culturală în acel moment erau departe de a se afla în consens cu convingerile sale.

În 1950 Brâncuși solicită cetățenia franceză, pe care o primește în 15 mai 1952. Prin testamentul său din data de 12 aprilie 1956 donează statului francez tot ceea ce va conține atelierul său din Impasse Ronsin nr.11, la data încetării sale din viață, cu obligația asumată de către statul francez de a-l reconstitui, de preferință, în spațiile Muzeului de artă modernă din Paris. În 30 martie1962, André Malraux, ministrul culturii, inaugurează o primă reconstituire a atelierului lui Brâncuși.

Constantin Brâncuși nu a avut niciodată intenția să lase moștenirea sa artistică unui stat cu regim comunist stalinist, unei Românii proletcultiste, cu trupe sovietice staționate pe teritoriul său. Prin urmare, Academia Română nu a refuzat vreodată găzduirea de către România a patrimoniului Constantin Brâncuși aflat la Paris”, se mai arată în comunicatul Academiei Române.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
1
Lavrov: Groenlanda nu este o parte naturală a Danemarcei, e o cucerire colonială. Faptul...
Maria Zaharova
2
Reacția Rusiei la anunțul retragerii Republicii Moldova din Comunitatea Statelor...
Unrest In Iran As Protesters Demonstrate Over Economic Crisis
3
Hackerii au spart transmisiunea televiziunii iraniene de stat și au difuzat imagini cu...
Oameni pe strada in Bucuresti
4
Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Topul preferințelor...
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
5
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii...
Franța a făcut anunțul, imediat după amenințările lui Donald Trump
Digi Sport
Franța a făcut anunțul, imediat după amenințările lui Donald Trump
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
amb cipru brancusi
Primul eveniment al Anului Internaţional Brâncuşi a fost organizat la Nicosia de Ambasada României în Cipru
veronica micle mihai eminescu
Statul vrea să cumpere scrisorile dintre Veronica Micle și Mihai Eminescu. Ministerul Culturii lansează și apelul „Brâncuși150”
Washington DC, USA. 22nd November, 2016. President Barack Obama awards the Medal of Freedom to Bill and Melinda Gates at the White House . Credit: MediaPunch Inc/Alamy Live News
Fondatorul Microsoft, Bill Gates, i-a dat fostei soții Melinda 8 miliarde de dolari, la cinci ani de la divorț
kylian mbappe pe teren
Poliţistul responsabil cu securitatea echipei Franţei, sancţionat după ce a primit o donaţie de la Mbappe. Suma oferită de fotbalist
Taylor Swift.
Generozitate de Sărbători. Taylor Swift a donat peste 2 milioane de dolari către diverse organizaţii caritabile
Recomandările redacţiei
Mark Rutte și Donald Trump
Culisele negocierilor dintre Trump și Rutte: Ce prevede acordul...
ceremonia pentru consiliul pentru pace
Trump urmează să lanseze „Consiliul pentru Pace”, într-o ceremonie la...
bancnote de 100 de lei
Percheziții la fosta contabilă MAE acuzată că a delapidat 8 milioane...
criminali
Noi detalii în cazul băiatului din Timiș ucis de alți 3 adolescenți...
Ultimele știri
O femeie susține că Barron Trump i-a salvat viața după ce a alertat poliția, într-un caz de agresiune judecat la Londra
Ciolacu îl atacă pe Bolojan: „Ai pus economia pe brânci doar ca să-ți lustruiești legenda”
Şofer de ride-sharing, reţinut după ce a făcut avansuri sexuale unei cliente şi a deviat traseul. Femeia a fugit şi a anunțat Poliţia
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Top trei zodii care vor avea noroc de bani din 22 ianuarie 2026. Conjuncția dintre Mercur și Pluto aduce...
Cancan
S-a aflat motivul REAL pentru care Mario Alin a fost ucis de prietenii săi. Avem FILMUL evenimentelor +...
Fanatik.ro
Cine este milionarul misterios care l-a împrumutat pe Nicușor Dan. Cum a ajuns să dețină o avere uriașă
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Cum l-a descris presa din Croația pe Gigi Becali înainte de Dinamo Zagreb – FCSB
Adevărul
O brutărie din Moscova este în pragul falimentului după ce Putin i-a făcut reclamă. Ce il nemulțumește pe...
Playtech
Cum va fi vremea în vacanţa de schi în Sinaia, Buşteni sau Poiana Braşov: prognoza meteo pentru 16-22...
Digi FM
Iulia Albu, revoltată după ce a primit o factură uriașă la gaze, la început de 2026: „Oare este o glumă?”
Digi Sport
Ce alcoolemie avea Nae Stanciu la ora 14:00. Încătușat de polițiști, după ce a lovit o mașină și a devenit...
Pro FM
Emma Bunton a împlinit 50 de ani. Cum arată și ce face azi „Baby Spice”. Mesaje dulci de la Victoria Beckham...
Film Now
Ea 46 de ani, el 71. Cine este femeia care l-ar fi cucerit pe Kevin Costner după divorțul de Christine...
Adevarul
Visul de un miliard de dolari al lui Ceaușescu. Povestea construirii combinatului siderurgic de la Călărași
Newsweek
PSD vrea să dea înapoi pensionarilor banii pierduți la pensie în 2025. Sume între 200 și 750 lei. Sunt șanse?
Digi FM
Ce s-a întâmplat după ce un copil de 9 ani a băgat un termometru în cuptor. A vrut să-și păcălească mama că...
Digi World
"Nu am văzut niciodată asta în casa noastră. Și stăm aici de patru ani". Ce au descoperit doi soți, total...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Ce a făcut Nicole Kidman după ce zvonurile că fostul ei soț s-a mutat deja cu noua parteneră. Actrița, poze...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat