Actorul John Lithgow a descris a doua preşedinţie a lui Trump drept „un dezastru pur” pentru artele din SUA. „Lumea e în stare de șoc”

Lithgow, vorbind după victoria sa ca cel mai bun actor la Premiile Olivier de la Londra de duminică, a subliniat preluarea de către Trump a Kennedy Center, instituţia naţională pentru artele spectacolului din Washington DC.

„Administraţia noastră a făcut unele lucruri şocante, distructive”, a spus el, „dar cel care mă întristează cel mai mult este preluarea Kennedy Center”, informează The Guardian.

Preşedintele SUA este acum preşedintele prestigiosului complex cultural (care a fost fondat ca un loc de desfăşurare finanţat de guvern şi bipartizan) şi a instalat noi membri ai consiliului şi un nou lider interimar, loialistul Ric Grenell. Consiliul de administraţie a fost în proces de selecţie a unui succesor al liderului demisionar Deborah Rutter, care în ianuarie şi-a anunţat intenţia de a demisiona după 11 ani.

„Deborah Rutter a fost concediată din funcţia de preşedinte - chiar dacă demisionase deja şi mai avea câteva luni la dispoziţie”, a declarat Lithgow. „Este o foarte bună prietenă. Am co-prezidat o comisie privind artele, lansată de Academia Americană de Arte şi Ştiinţe în 2018, şi am petrecut trei ani aflând că starea artelor din America era în criză. Ei bine, este într-adevăr în criză acum. Mai întâi a fost coronavirusul, acum este asta”.

Lithgow a fost desemnat cel mai bun actor la Premiile Olivier pentru interpretarea rolului Roald Dahl în piesa lui Mark Rosenblatt, "Giant", care a avut loc la Royal Court anul trecut şi se transferă la West End la sfârşitul acestei luni. În discursul său de acceptare, actorul - cunoscut mai ales pentru comedia TV "3rd Rock from the Sun" - a declarat că acest moment a fost „mai complicat decât de obicei” pentru relaţiile dintre SUA şi Marea Britanie, dar că el personal a simţit că relaţia specială este „intactă”.

„Am crescut cu Shakespeare”

Lithgow s-a descris ca fiind „un fel curios de englez hibrid”, reflectând asupra filmelor şi serialelor TV pe care le-a realizat în Marea Britanie şi asupra apariţiilor sale pe scenă, care au inclus "Twelfth Night" cu Royal Shakespeare Company în 2007 şi "The Magistrate" la National Theatre în 2012.

„Am crescut cu Shakespeare”, a spus el. „Tatăl meu a fost un producător de festivaluri Shakespeare în Ohio. A fost director artistic al unui teatru regional. Am jucat în 20 de piese Shakespeare până la vârsta de 20 de ani... Am venit şi am mers la Lamda, şcoala de teatru din Londra, după anii de facultate. Când m-am întors, toată lumea credea că sunt englez... Sora mea mi-a spus: 'Nu voi mai vorbi cu tine până nu încetezi să vorbeşti cu accentul ăla englezesc pretenţios!'”.

În timp ce evalua climatul actual pentru artele din SUA ca fiind „un dezastru pur - cu adevărat descurajant”, Lithgow a spus că „ne dă tuturor ceva pentru care să luptăm şi cred că artele sunt animate de asta. Chiar acum, toată lumea este în stare de şoc”. Odată ce şocul a trecut, el a recunoscut că „vremurile grele creează artă bună”.

Editor : S.S.