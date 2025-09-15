Live TV

Actorul Victor Rebengiuc își ia adio de la personajul André. Piesa de teatru „Tatăl”, de la Bulandra, nu se mai joacă

Actorul Victor Rebengiuc participa la prezentarea volumului "Regele, Comuniştii şi Coroana. Adevărata istorie a abdicării Regelui Mihai I", coordonat de Alexandru Muraru şi Andrei Muraru în prezenţa Custodelui Coroanei române, Margareta, şi a principelui Radu, in Bucuresti, Palatul Elisabeta, Romania, vineri, 16 martie 2018.
Victor Rebengiuc Foto: Bogdan Ioan Buda / Inquam Photos

Actorul Victor Rebengiuc a decis, la aproape trei ani de la premieră, să se despartă de personajul André din spectacolului „Tatăl” care s-a jucat la Teatrul „Bulandra” din Capitală. „Adio, Andre!”, a scris actorul, vineri, pe Facebook.

„Teatrul Bulandra onorează, cu profund respect, dorinţa domnului Rebengiuc de a pune capăt drumului acestui spectacol care a făcut săli pline de la prima reprezentaţie până la cea din urmă, oferindu-ne încă o lecţie de nobleţe, în teatru si în viată, precum şi de respect pentru publicul său. Model pentru generaţii întregi, Victor Rebengiuc continuă să ne inspire, cu arta şi umanitatea sa, cu sensibilitatea, umorul, înţelepciunea, conştiinţa sa lucidă şi onestitatea. Faţă de sine şi faţă de lume. Vă mulţumim domnule Victor Rebengiuc pentru tot ce ne-aţi oferit, vă mulţumim că (ne) sunteţi, iar întâlnirea cu personajul André, în „Tatăl" va rămâne o amintire preţioasă, un reper de lumină şi adevăr, purtat în inimile celor care l-au trăit”, a transmis Teatrul „Bulandra” pe pagina sa de Facebook, potrivit News.ro.

„Tatăl”, de Florian Zeller, în regia lui Cristi Juncu, a fost tradus în limba română de Carmen Iernilă, Raluca Aprodu adaptându-l pentru scenă.

Textul a fost laureat în 2014 al Premiului Moliere pentru Cea mai bună piesă şi nominalizat în 2016 la premiile Tony şi Olivier.

