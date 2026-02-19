„Anul Constantin Brâncuși”: 19 februarie, România sărbătorește 150 de ani de la nașterea geniului sculpturii moderne

La 19 februarie 2026, România marchează împlinirea a 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, figură emblematică a sculpturii universale și fondator al artei moderne. Instituită oficial prin lege de către Parlamentul României în anul 2015, ziua națională dedicată artistului, alături de inițiativa legislativă intitulată „Anul Constantin Brâncuși”, readuce în atenția publică dimensiunea creativă a operei sale, parcursul biografic și contribuția decisivă la patrimoniul cultural național și internațional.

Această aniversare oferă un cadru privilegiat pentru organizarea de expoziții, evenimente culturale și proiecte educaționale, concepute pentru a facilita apropierea publicului de moștenirea artistică a lui Constantin Brâncuși și pentru a încuraja dezvoltarea creativității în rândul noilor generații de artiști.

„Anul Constantin Brâncuși”

2026 a fost declarat oficial „Anul Constantin Brâncuși” prin Legea nr. 140/2025, publicată în Monitorul Oficial în iulie 2025. Această inițiativă marchează 150 de ani de la nașterea marelui sculptor român și are ca scop evidențierea contribuției sale excepționale la patrimoniul cultural național și internațional.

Legea prevede că autoritățile publice centrale, administrațiile locale și instituțiile culturale pot organiza și sprijini manifestări culturale, artistice și educaționale dedicate vieții și operei lui Brâncuși. Sprijinul financiar poate fi acordat din bugetele proprii ale acestor instituții, în limita alocărilor aprobate, asigurând astfel resursele necesare pentru expoziții, conferințe, tururi ghidate și alte proiecte culturale.

De asemenea, Legea evidențiază angajamentul instituțional de a proteja și valorifica patrimoniul cultural, transformând anul aniversar într-o ocazie de consolidare a identității naționale și de promovare a artei românești pe plan internațional.

Constantin Brâncuși: Viața și moștenirea sculptorului român

Tinerețea și studiile

Constantin Brâncuși s-a născut pe 19 februarie 1876, în satul Hobița, județul Gorj, într-o familie modestă. Încă din copilărie și-a manifestat talentul artistic și a fost atras de meșteșugurile tradiționale, în special de prelucrarea lemnului și sculptura populară. ceastă legătură cu tradiția românească i-a influențat întreaga operă artistică, chiar și după ce a plecat la studii și a descoperit arta europeană modernă.

A urmat Școala de Arte Frumoase din București, unde și-a perfecționat tehnica sculpturală și a început să-și contureze propriul stil. Dorința de a explora forme noi l-a determinat să se mute la Paris, centrul artistic al Europei la începutul secolului XX, unde a studiat și s-a integrat în cercurile avangardiștilor.

Cariera la Paris și afirmarea internațională

La Paris, Brâncuși a intrat în contact cu artiști inovatori și curente precum cubismul și futurismul, precum și cu personalitățile marcante ale avangardei. A participat la Salonul Oficial și la expoziții internaționale, unde lucrările sale au atras atenția criticilor și colecționarilor.

Opera sa s-a făcut remarcată prin puritatea formelor, simbolism și esențializare, concepte revoluționare pentru acea perioadă. Artistul român a transformat sculptura, eliminând detaliile inutile și concentrându-se pe spiritul obiectului, conferind lucrărilor sale o forță expresivă unică.

Printre lucrările care i-au adus recunoaștere internațională se numără „Coloana Infinitului”, „Pasărea măiastră”, „Masa Tăcerii” și „Poarta Sărutului”, opere ce au devenit repere universale ale artei moderne.

Stilul și inovațiile marelui sculptor român

Constantin Brâncuși a fost un inovator al limbajului sculptural modern, căutând să transforme materia brută -lemn, piatră, marmură sau bronz - în forme pure, esențiale și încărcate de simbolism. Temele sale recurente includeau viața, natura, spiritualitatea și legătura omului cu universul.

Prin opera sa, Brâncuși a demonstrat că simplitatea poate fi profund expresivă și că sculpturile pot transmite idei universale fără ornamente complexe. Această abordare a influențat generații de artiști și a consolidat prezența artei românești pe scena internațională.

Recunoașterea și moștenirea

Pionierul sculpturii moderne a fost apreciat atât în timpul vieții, cât și după moartea sa. Lucrările sale se regăsesc în colecții prestigioase, precum Muzeul de Artă Modernă din New York (MoMA) și muzeele de artă modernă din Paris. Expozițiile dedicate lui atrag anual mii de vizitatori și continuă să fie studiate în școli de artă și publicații internaționale.

În România, ansamblul de la Târgu Jiu rămâne un simbol cultural accesibil publicului și o dovadă a geniului său artistic. Prin formele simple și profund simbolice, Brâncuși a creat o moștenire universală, transformând sculptura într-un limbaj global.

Viața personală și ultimele decenii

Artistul i a trăit cea mai mare parte a vieții sale la Paris, unde a fost apreciat de comunitatea artistică și a dus un stil de viață modest, dedicat exclusiv artei. A murit pe 16 martie 1957, lăsând în urmă o operă impresionantă și influența permanentă asupra artei secolului XX.

Astăzi, Brâncuși este comemorat nu doar prin Ziua Națională care îi poartă numele, ci și prin inițiative precum „Anul Constantin Brâncuși 2026”, care readuc în atenția publicului moștenirea sa culturală și spirituală.

