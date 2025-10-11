László Krasznahorkai, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 2025, nu este astăzi cel mai ușor scriitor de citit. Frazele sale pot continua pe sute de pagini; intrigile sale nu se rezolvă, ci se dizolvă; iar starea sa persistentă este frica existențială. Dar tema centrală a romancierului maghiar este ușor de descifrat și persistă, notează Walt Hunter în revista The Atlantic.

Krasznahorkai scrie despre efectele sufocante ale opresiunii politice, dar scrie și sfidând disponibilitatea oamenilor de a le accepta. Drept urmare, opera sa este în egală măsură deprimantă și revigorantă. Peisajele sale sunt noroioase și goale, predispuse la invazii bruște din partea unor străini tulburători, inclusiv carcasa balenei gigantice care sosește cu trenul la începutul romanului său din 1989, Melancolia Rezistenței.

Frazele sale interminabile reflectă alienarea personajelor sale, dar pot, de asemenea, să-i scoată pe cititori din letargie, propulsându-i pentru totdeauna înainte, frază cu frază, imagine cu imagine.

În ultimele decenii, comitetul Premiului Nobel a avut tendința de a prefera luciditatea și claritatea, atât în ​​poezie, cât și în proză, în detrimentul experimentului. Deși alegerea lui Krasznahorkai pare să contrazică această normă, ea se încadrează perfect în misiunea mai amplă a comitetului.

Instituția suedeză alege adesea scriitori care își metabolizează istoriile specifice într-un limbaj memorabil, care se întinde dincolo de granițe și guverne, transcendând particularitățile regionale.

Opera unui laureat poate părea adesea ciudat de atemporală și ubicuă – spre exemplu Louise Glück sau Czesław Miłosz - și ne afectează cu atât mai profund prin evitarea faptelor istorice concrete.

Sonetele lui Seamus Heaney despre Irlanda de Nord în anii 1970 și memoriile lui Annie Ernaux despre Franța în anii 1960 propun modalități indirecte, dar accesibile, de a interacționa cu istoria personală și națională.

Krasznahorkai s-a născut în Ungaria în 1954, cu doi ani înainte ca sovieticii să înăbușe brutal o revoltă la Budapesta, iar primele sale două romane sunt impregnate de o atmosferă de teroare politică. Aceste romane au fost publicate înainte de revoluțiile din 1989, care aveau să răstoarne comunismul în țară.

Restul operei autorului a apărut ulterior, deși prima traducere în engleză nu a fost publicată decât în ​​1998. Krasznahorkai și-a găsit în cele din urmă un public cult la nivel mondial, care i-a recunoscut abilitatea distinctă de a masca anomia, violența și resemnarea, pătate cu un fel de comedie vulgară, într-o sintaxă labirintică.

Decorul istoric al romanelor sale i-ar putea descuraja pe cititori dacă nu ar exista magia aparte a acestui stil (spre imensul merit al traducătorilor săi pricepuți ).

Aceste propoziții captivante, ale căror virgule nesfârșite sunt coșmarul unui corector, par să sfideze adaptarea cinematografică. Și totuși, mulți l-au întâlnit pentru prima dată pe Krasznahorkai nu prin proza ​​sa, ci prin filmele unui alt maghiar, Béla Tarr . Aceste filme - inclusiv Sátántangó, de șapte ore, a cărui piesă centrală este un dans șerpuitor într-un bar - înlocuiesc adesea propoziția șerpuitoare cu un singur cadru de cameră care durează 10 minute sau mai mult.

Drumurile pustii și bălțile de noroi, câinii maidanezi alergând pe dealuri, fețele care și-au pierdut complet culoarea și înclinația pentru viață: acestea sunt imaginile din Tarr și Krasznahorkai care le rămân întipărite multora, alături de personaje ale căror ochi atestă „o combinație de indiferență și resemnare neajutorată”.

Cititorii ar trebui să înceapă cu „Melancolia rezistenței” , cel mai mare roman al lui Krasznahorkai. Această carte începe cu un tren care nu sosește; apoi se transformă în spirală într-o anatomie a vieții sociale în condiții de disfuncție extremă:

„Toate așteptările normale s-au spulberat, iar obiceiurile zilnice au fost perturbate de un sentiment de haos consumator, mereu răspândit, care făcea viitorul imprevizibil, trecutul de nerememorat, iar viața obișnuită atât de haotică, încât oamenii presupuneau pur și simplu că orice și-ar putea imagina s-ar putea întâmpla, că dacă ar exista o singură ușă într-o clădire, aceasta nu s-ar mai deschide, că grâul ar crește în jos, în pământ, nu în afara lui, și că, din moment ce se puteau observa doar simptomele dezintegrării, motivele acesteia rămânând de nepătruns și de neconceput, nu exista nimic ce putea face cineva decât să se agațe cu tenacitate de orice era tangibil...”

Nimic din acest paragraf nu se citește ca o referire explicită la politica din Ungaria anilor 1980. Ar putea la fel de bine să fie plasat în Ungaria lui Viktor Orbán în 2025 - sau, de altfel, în Statele Unite sub Donald Trump.

Metaforele ușor suprarealiste (grâul care crește în jos, o clădire cu uși care nu se deschid) nu sunt, într-o stare de haos politic, deloc suprarealiste, ci ceva ce am putea descrie cu exactitate drept realism.

Cu alte cuvinte, s-au întâmplat lucruri mult mai ciudate și se întâmplă în continuare, iar în curând am putea începe să considerăm orice se întâmplă ca fiind inevitabil și apoi ca fiind acceptabil.

Ce este o tulpină de grâu mutantă pe lângă faptele deformate ale istoriei, lucrurile odinioară de neconceput care s-au întâmplat?

Într-un interviu din 2025 acordat publicației The Yale Review, Krasznahorkai a vorbit despre invazia rusă a Ucrainei. El a fost îngrozit: „Un război murdar și putred se desfășoară sub ochii mei. Lumea începe să se obișnuiască cu el. Eu nu mă pot obișnui. Sunt incapabil să accept că oamenii ucid oameni.”

Opera lui Krasznahorkai pune un obstacol în calea obișnuinței noastre cu violența și războiul, arătându-ne că ceea ce ar trebui să fie suprarealist sau imposibil a devenit, de fapt, realitatea noastră.

În alegerea sa de a-i onora opera profetică, comitetul Nobel a transmis o reamintire a faptului că relevanța politică a artei constă, paradoxal, în sentimentul său de a se separa de timp.

„Apocalipsa este un proces care durează de foarte mult timp și va continua pentru foarte mult timp”, a spus Krasznahorkai în timpul interviului acordat Yale Review. „Apocalipsa este acum. Apocalipsa este o judecată continuă”, a adăugat el.

