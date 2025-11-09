Austeritatea lovește dur cultura. La Iași, trei muzee vor putea fi vizitate doar cu programare și numai în grupuri organizate. Decizia de a renunța la orarul obișnuit a fost luată din motive financiare. Se face economie la utilități, nu se mai aprinde lumina, iar căldura e la minim, atât cât să nu se deterioreze obiectele de patrimoniu. „Nu cred că undeva în lume se mai întâmplă așa ceva”, spune directorul Direcției de Cultură Iași, Bobi Apăvăloaei.

„La Muzeul Unirii din Iasi poarta este închisă. Turiștii îl pot vizita doar dacă își fac o programare cu două zile înainte, iar turul în interior este posibil numai pentru grupurile de cel puțin patru persoane”, transmite jurnalistul Digi24, Ligia Pricopi.

Cei care vor să facă o vizită spontană nu vor găsi poarta închisă doar la muzeul Unirii, dacă nu și-au făcut programare din timp, ci și la Muzeul „Poni-Cernătescu”, precum și la Muzeul „Mihail Kogălniceanu” din Iași.

„Cum să închizi muzeul celui care a scris Declarația de independență?! Nu cred că undeva în lume se mai întâmplă așa ceva. Un asemenea muzeu e greu să motivezi că trebuie să-l închizi, în vederea unor economii care nu sunt întotdeauna foarte substanțiale”, spune directorul Direcției de Cultură Iași, Bobi Apăvăloaei.

În contextul economiilor cerute de la Guvern, în cele 3 muzee care nu mai pot fi vizitate după un program fix, luminile rămân stinse, iar căldura a fost redusa de la 18 la 15 grade Celsius.

„Va exista și o economie, asta este clar! Vom menține minimul necesar pentru asigurarea microclimatului pentru protejarea patrimoniului”, explică Coralia Costaș, șef de secție Palatul Culturii.

„Când e vorba de austeritate, din păcate, prima dată suferă cultura, printre primele domenii de unde se taie”, e de părere un turist.

„Descurajează turismul și, cumva, limitează posibilitățile acestor muzee”, spune altcineva.

Personalul a fost mutat la Palatul Culturii, cel mai vizitat muzeu din Iași și cu cele mai mari încasări. Totodată, la Palat, s-a mai adăugat și ziua de marți în programul de vizitare.

„Să maximizăm încasările și să răspundem așteptărilor publicului. Suntem cu toții conștienți: Palatul Culturii este 'locomotiva' din toate punctele de vedere în organizarea noastră”, mai spune Coralia Costaș.

Cele trei muzee închise au un număr de aproximativ 25.000 de vizitatori pe an.

reporter: Ligia Pricopi

operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia