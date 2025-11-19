Barometrul de Consum Cultural 2024. Doi români din cinci au mers măcar o dată la film anul trecut. Teatru: unul din patru

La nivelul anului 2024, analizele arată că 67% dintre respondenţi şi nici copiii lor nu au participat vreodată la activităţi de educaţie culturală, în pofida unui nivel ridicat de conştientizare a importanţei acestor practici, relevă datele Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală (INCFC) care va lansa, în 26 noiembrie, Barometrul de Consum Cultural.



Studiul „Barometrul de Consum Cultural 2024. Dinamicile tipurilor de consum cultural şi rolul educaţiei culturale” analizează rolul culturii şi al educaţiei culturale în societatea contemporană şi oferă date actuale privind consumul cultural în spaţiul public şi non-public, informeaz[ News.ro.

Structurat în trei capitole - „Rolul culturii şi al educaţiei culturale”, „Consumul cultural în spaţiul public. Tipologii de consum în contextul dinamicii valorilor” şi „Deprinderi de consum media regăsite în accesarea conţinuturilor culturale” -, Barometrul de Consum Cultural 2024 abordează subiectul educaţiei culturale prin date statistice, prezentând totodată beneficiile acesteia.

Dintre respondenţii care au participat la activităţi culturale, pentru 78% cel mai important beneficiu a fost cel al învăţării directe, al acumulării de informaţii şi de noţiuni noi despre artă şi cultură, pentru 70% dorinţa de afla mai multe informaţii a adus cu sine o implicare mult mai mare în diferite iniţiative culturale, iar pentru 42% educaţia culturală a determinat o creştere a performanţelor şcolare în rândul copiilor lor.

Anual, Barometrul oferă o actualizare a datelor privind consumul cultural în spaţiul public, care în prezenta ediţie sunt însoţite de clasificarea tipurilor de consumatori.

Teatru, obiecte de patrimoniu, film

Participarea la spectacole de teatru s-a menţinut la nivelul anului 2023

Conform studiului realizat de INCFC, se menţine crescut interesul pentru obiectivele de patrimoniu, iar datele arată că 66% dintre respondenţi au vizitat cel puţin o dată pe an monumente istorice şi situri arheologice şi 42% muzee, expoziţii sau galerii de artă.

În acelaşi timp, frecvenţa vizionării de filme la cinematograf, cel puţin o dată pe an, a fost de 38% în 2024.

Participarea la spectacole de teatru s-a menţinut la nivelul anului 2023: 25% dintre respondenţi au mers la teatru cel puţin o dată şi în 2024.

Barometrul de Consum Cultural 2024 subliniază absenţa unor politici publice coerente şi a unei finanţări adecvate, factori esenţiali pentru asigurarea unui impact real şi durabil al culturii asupra societăţii.

În acest context, autorii propun elaborarea unor politici publice integrate, menite să susţină iniţiativele educaţionale, să stimuleze colaborarea interinstituţională şi să promoveze parteneriate sustenabile între domeniile culturii, educaţiei şi comunităţii.

Studiul Barometrul de Consum Cultural, ediţia 2024, constituie un sondaj de opinie, pe un eşantion reprezentativ naţional, pentru populaţia de 18 ani şi peste.

Volumul aproximativ este de 1.064 de persoane, cu o eroare maximă de +/-3.1% la un nivel de încredere de 95%. Aplicarea chestionarelor s-a realizat prin metoda CATI.

