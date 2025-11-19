Live TV

Barometrul de Consum Cultural 2024. Doi români din cinci au mers măcar o dată la film anul trecut. Teatru: unul din patru

Data publicării:
Sală cinema
Sală de cinema aproape goală. Foto: Profimedia
Din articol
Teatru, obiecte de patrimoniu, film

La nivelul anului 2024, analizele arată că 67% dintre respondenţi şi nici copiii lor nu au participat vreodată la activităţi de educaţie culturală, în pofida unui nivel ridicat de conştientizare a importanţei acestor practici, relevă datele Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală (INCFC) care va lansa, în 26 noiembrie, Barometrul de Consum Cultural.

Studiul „Barometrul de Consum Cultural 2024. Dinamicile tipurilor de consum cultural şi rolul educaţiei culturale” analizează rolul culturii şi al educaţiei culturale în societatea contemporană şi oferă date actuale privind consumul cultural în spaţiul public şi non-public, informeaz[ News.ro.

Structurat în trei capitole - „Rolul culturii şi al educaţiei culturale”, „Consumul cultural în spaţiul public. Tipologii de consum în contextul dinamicii valorilor” şi „Deprinderi de consum media regăsite în accesarea conţinuturilor culturale” -, Barometrul de Consum Cultural 2024 abordează subiectul educaţiei culturale prin date statistice, prezentând totodată beneficiile acesteia.

Dintre respondenţii care au participat la activităţi culturale, pentru 78% cel mai important beneficiu a fost cel al învăţării directe, al acumulării de informaţii şi de noţiuni noi despre artă şi cultură, pentru 70% dorinţa de afla mai multe informaţii a adus cu sine o implicare mult mai mare în diferite iniţiative culturale, iar pentru 42% educaţia culturală a determinat o creştere a performanţelor şcolare în rândul copiilor lor.

Anual, Barometrul oferă o actualizare a datelor privind consumul cultural în spaţiul public, care în prezenta ediţie sunt însoţite de clasificarea tipurilor de consumatori.

Teatru, obiecte de patrimoniu, film

Participarea la spectacole de teatru s-a menţinut la nivelul anului 2023

Conform studiului realizat de INCFC, se menţine crescut interesul pentru obiectivele de patrimoniu, iar datele arată că 66% dintre respondenţi au vizitat cel puţin o dată pe an monumente istorice şi situri arheologice şi 42% muzee, expoziţii sau galerii de artă.

În acelaşi timp, frecvenţa vizionării de filme la cinematograf, cel puţin o dată pe an, a fost de 38% în 2024.

Participarea la spectacole de teatru s-a menţinut la nivelul anului 2023: 25% dintre respondenţi au mers la teatru cel puţin o dată şi în 2024.

Barometrul de Consum Cultural 2024 subliniază absenţa unor politici publice coerente şi a unei finanţări adecvate, factori esenţiali pentru asigurarea unui impact real şi durabil al culturii asupra societăţii.

În acest context, autorii propun elaborarea unor politici publice integrate, menite să susţină iniţiativele educaţionale, să stimuleze colaborarea interinstituţională şi să promoveze parteneriate sustenabile între domeniile culturii, educaţiei şi comunităţii.

Studiul Barometrul de Consum Cultural, ediţia 2024, constituie un sondaj de opinie, pe un eşantion reprezentativ naţional, pentru populaţia de 18 ani şi peste.

Volumul aproximativ este de 1.064 de persoane, cu o eroare maximă de +/-3.1% la un nivel de încredere de 95%. Aplicarea chestionarelor s-a realizat prin metoda CATI.

Editor : S.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
piata rosie din moscova
1
„A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85...
WhatsApp Image 2025-11-17 at 10.55.05
2
Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc...
Jandarmi bun
3
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
femeie cu umbrela care o fereste de ninsoare
4
Val de ploi și ninsori în toată țara. Temperaturile scad chiar și cu 13 grade Celsius...
Yann LeCun, expert AI
5
Unul din pionierii sistemelor AI crede că marile companii de tehnologie au făcut o...
CSM Constanța, comunicat oficial după imaginile în care Camelia Voinea o abuzează pe Sabrina
Digi Sport
CSM Constanța, comunicat oficial după imaginile în care Camelia Voinea o abuzează pe Sabrina
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
guvern
Cum arată planul Guvernului pentru tăierile din primării: concedieri...
ID295316_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
CSM respinge și noua variantă privind pensiile magistraților: „Noi am...
gandaci in spitalul din slatina
Imagini de groază la Spitalul din Slatina, filmate de pacienți...
pislaru dragos
Reacție din Guvern după acuzațiile magistraților. Pîslaru: CSM s-a...
Ultimele știri
Ministrul Dezvoltării: Reducerea de cheltuieli de personal cu 10% în administraţie se poate înfăptui prin mai multe modalităţi
ANAF va furniza Declarația Unică precompletată începând cu veniturile din 2025. Cine trebuie să o depună
„Îmi amintesc tot. Nu pot trăi așa”. Fratele gravidei moarte în explozia din Rahova cere închisoare pe viață pentru vinovați
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
cuplu in drumetie
Via Dobrogeana, traseul turistic de 850 de kilometri care va străbate sud-estul României. Când ar urma să fie gata
adele
Cântăreața Adele va debuta într-o producție semnată Tom Ford. Ce film îi propune designerul de modă și regizorul american
femei oameni pe strada bucuresti romania_shutterstock_284113175
Cum votează românii în funcție de gen: femeile preferă partide moderate, bărbații se orientează spre discursuri radicale (sondaj)
FED BALCON MOTIUNI 070925 P12_54555
Cum votează românii în funcție de vârstă: partidele pentru care ar opta două treimi din tineri. Seniorii rămân fideli PSD (sondaj)
A House of Dynamite
Un specialist explică unde ar putea avea dreptate și unde nu filmul „A House of Dynamite” în ceea ce privește o criză nucleară
Partenerii noștri
Pe Roz
Blugi tăiați, fuste mini, decolteu. O femeie de 58 de ani ignoră criticile: "Dacă ar fi mama, i-aș spune să...
Cancan
Cum arăta Denise Rifai în tinerețe, pe vremea când era blondă? Iubita lui Dan Alexa e regina schimbărilor de...
Fanatik.ro
Mitică Dragomir, reacție-șoc după votarea Legii Novak. A rostit un singur cuvânt, apoi a mărit procentele...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Gata! Ne-am ales adversarul pe care NU îl vrem pentru barajul din martie 2026: „Stadionul e în picioare tot...
Adevărul
Te sună „banca” și vrea datele tale? Cum recunoști o tentativă de fraudă și ce ai de făcut
Playtech
Cât te costă o zi la Târgul de Crăciun din Craiova, dacă vii din București sau Ploiești. Calcul complet...
Digi FM
Ilona Brezoianu și-a arătat băiețelul nou-născut, direct din sala de nașteri: "Un pachețel blonduț de nota 10"
Digi Sport
"Telenovela" s-a încheiat! "Ia dați-l, bă, acum pe Lucescu la o parte și aduceți pe cine vreți voi!"
Pro FM
Selena Quintanilla „nu a înțeles niciodată magnitudinea talentului ei”. A fost ucisă în plină glorie, la...
Film Now
Eric Dane și soția nu mai sunt un cuplu de 8 ani, n-au divorțat, iar ea îl sprijină în lupta cu boala: E...
Adevarul
Ucigașa cu chip de înger: tânăra învățătoare transformată în arma secretă a lui Stalin
Newsweek
Membrii CSM ar rămâne cu pensii speciale între 23.000 și 55.000 de lei după tăieri. Au refuzat. „E puțin”
Digi FM
Mama tinerei însărcinate care a murit în explozia din Rahova: "Gândiţi-vă ce sărbători vin în condiţiile în...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Cel mai popular nume de câine din 2025. A fost considerat „învechit”, dar a revenit în top rapid
Film Now
O recunoști? Azi are 63 de ani, e una dintre cele mai cunoscute actrițe din lume și e căsătorită cu o femeie
UTV
Ilona Brezoianu împărtășește primele fotografii cu fiul ei. „Un pachețel blonduț de nota 10”