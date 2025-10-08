Live TV

Instituțiile publice de cultură din România se confruntă cu un blocaj major. Ordonanța care interzice încheierea de noi contracte face aproape imposibil organizare a spectacolelor. La Teatrul German de Stat din Timișoara, de exemplu, programul din luna noiembrie va fi redus la jumătate, iar repetițiile pentru noile premiere au fost suspendate, informează Digi24.

Instituțiile publice de cultură din țară spun că ordonanța 52 paralizează activitatea și fac aproape imposibilă derularea programelor culturale. Concret, la Teatrul German de Stat din Timișoara, de exemplu, programul de spectacole pentru noiembrie va fi înjumătățit, deoarece ordonanța interzice încheierea de aranjamente legale pentru o serie de articole bugetare esențiale, între care se regăsesc cheltuieli aferente bunurilor și serviciilor prevăzute la alineatul bugetar, alte cheltuieli cu bunuri și servicii. Practic, spun cei de la teatru, este vorba de toate cheltuielile destinate desfășurării proiectelor și programelor culturale.

Repetițiile pentru noile premiere vor fi sistate pentru că, de exemplu, teatrul nu va mai putea cumpăra decoruri sau elemente de recuzită.

Instituțiile de cultură solicită Guvernului exceptarea de la această ordonanță pentru ca teatrele, filarmonicile, muzele sau casele de cultură să își poată desfășura activitatea.

Poziția Ministerului Culturii

„În fiecare an, guvernul obișnuia să emită acte normative restrictive aplicabile în ultimul trimestru, care însă prevedeau și nenumărate excepții. Suntem într-un an atipic, marcat de o situație economică dificilă și de nevoia de disciplină bugetară la nivelul tuturor ordonatorilor de credite. De aceea, Guvernul nu a mai prevăzut exceptări numeroase și aplicabile generalizat, transmițând astfel un semnal clar de responsabilitate bugetară către toți ordonatorii de credite, susținând, în același timp, rolul esențial al instituțiilor publice de cultură și importanța lor în viața comunității”, precizează un comunicat prezent pe site-ul Ministerului Culturii.

„Cheltuielile restricționate se vor putea efectua doar prin memorandumuri adresate Guvernului, inițiate de Ministerul Culturii pentru instituțiile din subordinea sa și de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, pentru instituțiile din subordinea autorităților publice locale”.

„Evitarea unui blocaj administrativ prin solicitarea permanentă de aprobări de memorandumuri se poate rezolva fie printr-un act normativ, fie printr-un memorandum. Ministerul Culturii inițiază, împreună cu Ministerul Dezvoltării, un memorandum comun care să permită continuarea activităților, în special în ceea ce privește producerea și exploatarea bunurilor culturale.

Acest memorandum va permite efectuarea cheltuielilor fără de care activitatea instituțiilor de cultură ar fi grav afectată: pentru plata onorariilor pentru spectacolele aflate în program, pentru realizarea premierelor, organizarea expozițiilor, concertelor și a întâlnirilor profesionale ale breslelor cu publicul. Astfel, în interiorul bugetelor aprobate, spectacolele se vor putea juca, expozițiile și concertele vor putea fi organizate. Nu ne dorim să ajungem la punctul în care statul să plătească salarii, chirii și cheltuieli de funcționare, pentru entități care, în fapt, nu vor putea funcționa spre a-și îndeplini misiunea publică și rolul important pe care îl au în viața comunității. Mai adăugăm aici că blocajul ar duce și la diminuarea sau chiar dispariția veniturilor proprii ale instituțiilor publice de cultură.

Memorandumul care vizează aprobarea încheierii angajamentelor legale pentru categoriile de cheltuieli necesare derulării proiectelor aflate în pregătire/desfășurare, va fi supus aprobării Guvernului cu celeritate. Reforma nu trebuie privită doar ca o reducere de bugete sau o serie de interdicții, ci ca o reevaluare profundă a organizării, finanțării, producerii și funcționării culturii public”, spune MC.

 

