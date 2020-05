Ce cărți citește și la ce filme se uită Bill Gates. Lista întocmită de fondatorul Microsoft

Bill Gates a publicat o listă cu cărți și filme/seriale pe care le recomandă pentru vara care urmează. El spune că este întrebat adesea ce mai citește sau ce emisiuni tv urmărește, așa că a întocmit o listă, inclusiv cu scurte recenzii.

Cărți

The Choice, de dr. Edith Eva Eger. Autoarea avea 16 ani când a fost trimisă, împreună cu familia, în lagărul de la Auschwitz. A supraviețuit miraculos , apoi s-a mutat în SUA, unde a devenit psihoterapeut. Experiența cumplită prin care a trecut o ajută să aibă perspective unice asupra vieții și să poată face față unor situații dificile.

Cloud Atlas, de David Mitchell. O carte cu intrigă foarte complexă, dar pe care Bill Gates o recomandă ca pe o poveste care arată ce e mai bun și mai rău în oameni.

The Ride of a lifetime, de Bob Iger. Carte pentru mediul de business, în care autorul explică ce înseamnă să fii CEO-ul unei companii mari.

The Great Influenza, de John M. Barry. Despre gripa spaniolă din 1918. O carte foarte bine documentată, care ne ajută să înțelegem mai bine ce trăim acum.

Good economics for hard times, de Abhijit V. Banerjee și Esther Duflo. Autorii au câștigat Premiul Nobel pentru Economie în 2019, iar ultimul lor volum este despre inegalitate și divizare politică în țări bogate, ca SUA.

Filme / seriale

Pandemic: How to Prevent an Outbreak. Documentar Netflix, despre eforturile care se fac pentru prevenirea izbucnirii unor epidemii.

A Million Little Things - serial tv

This Is Us - serial tv

Ozark - serial tv

Spy Game - film acțiune, cu Brad Pitt și Robert Redford

Editor: B.P.