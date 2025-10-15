Live TV

Exclusiv Cel mai citit poet din Spania și America Latină este român. Povestea lui Miguel Gane din Lerești, județul Argeș

Miguel Gane, originar din satul Lerești, județul Argeș, a devenit cel mai citit poet contemporan din Spania și America Latină. El a publicat poezii care au cucerit publicul iberic prin sensibilitate și limbaj direct, iar în 2019 a lansat primul său roman, „Când o să te faci mare”, o poveste autobiografică despre copilăria sa din România și adaptarea într-o altă țară.

Născut în Lerești, Argeș, a emigrat în copilărie alături de familia sa, iar experiențele trăite între cele două țări i-au modelat universul literar.

„«Când o să te faci mare» este un roman de auto-ficțiune biografică. Povestește prin vocea unui copil de 9 ani, cu inocență, trecerea unei familii din România, dintr-un sat, din satul meu Lerești, către o țară – Spania, în cazul acesta, și un oraș precum Madrid. Se joacă cu diferența asta de trecere de la sat la oraș și în același timp de la o cultură la altă cultură”, a declarat Miguel Gane, în exclusivitate la Digi24.

Analizează sentimentele familiei și în același timp încearcă să arate povestea tuturor românilor plecați în străinătate în anii 2000.

Scriitorul povestește că părinții săi au plecat la muncă în Spania când avea în jur de 2-3 ani, iar copilăria și-a petrecut-o în grija bunicilor materni.

Câțiva ani mai târziu, Miguel s-a alăturat părinților în Spania. Acolo l-a cunoscut pe Rafael, un prieten al familiei care îi oferea meditații la limba spaniolă și care avea să-i schimbe destinul.

„Aveam vârsta de 10 ani când am ajuns în Spania și cred că undeva pe la 11 ani am început să am relația asta personală cu Rafael, un prieten al familiei care își ocupa timpul liber cu mine”, a povestit Gane.

Rafael scria poezii, iar pentru Miguel, care era un copil timid, acea descoperire a devenit o sursă de inspirație.

„Ca orice copil, la vârsta aia avem nevoie de eroi în viața noastră, avem nevoie de personaje care vrem să fim când o să ne facem mari”, își amintește el.

Scrisul a devenit pentru Miguel o formă de refugiu și protecție emoțională.

Aveam o sensibilitate pe care trebuia să o dezvolt și, în același timp, eram și o persoană foarte timidă. Cred că am canalizat acolo anumite sentimente și scrisul a fost ca o tactică de auto-apărare pentru mine.

De-a lungul anilor, tânărul poet a câștigat un public uriaș datorită stilului său sincer și ușor de înțeles.

„Caracteristica principală a poeziei mele este că e una foarte accesibilă, pe înțelesul tuturor. Oamenii au nevoie să se regăsească în lucrurile pe care le citesc, au nevoie să simtă că acele lucruri sunt scrise pentru ei. Poezia mea funcționează ca o oglindă unde cititorul se uită, se privește pentru a se învăța”, explică el.

Editor : Ș.A.

