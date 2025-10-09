Cine va câștiga Nobelul pentru literatură: „Practic, Cărtărescu îndeplinește toate criteriile”. Predicții despre cel mai râvnit premiu

A ghici cine va câștiga premiul Nobel pentru literatură nu este un ritual comparabil cu vizionarea Oscarurilor, scrie publicația americană Washington Post, dar în Suedia — unde Academia Suedeză va anunța astăzi laureatul — este un subiect principal pentru speculațiile presei și discuțiile de la cocktailuri. Publicația americană trece în revistă câteva dintre numele considerate de lumea culturală a avea șanse la Nobelul pentru Literatură, iar Mircea Cărtărescu apare și anul acesta printre favoriți, unele voci considerând că românul „bifează toate criteriile” pentru a fi premiat.

„Cred că anul acesta oamenii nu sunt siguri”, a spus Jens Liljestrand, jurnalist și autor al romanului „The Burning” („Pădurea arde sub pașii noștri”, tradus în limba română, n.r.). Spre deosebire de anul trecut, când se credea că premiul va fi acordat unei femei din Asia. Favorita consensuală era scriitoarea avangardistă Can Xue; Liljestrand a prezis corect că va câștiga Han Kang. „Vor merge pe varianta comercială”, a insistat el la momentul respectiv. „Se vor întoarce la oameni de nivelul (premiului n.r.) Booker.” Prietenul său, redactorul unui important ziar, a fost scandalizat: „Câștigătorii Premiului Nobel nu ar trebui să apară în ediții de buzunar!”

Scriitoarea sud-coreană Han Kang, laureată cu Premiul Nobel pentru Literatură în 2024. Foto: Getty Images

Can Xue este din nou favorită pentru a câștiga anul acesta, cel puțin potrivit site-ului de pariuri online Ladbrokes, care i-a acordat o cotă de 10 la 1 la momentul redactării acestui articol (la egalitate cu scriitorul maghiar László Krasznahorkai). Dar asta înseamnă că probabil nu va câștiga – sau cel puțin așa spun unii observatori avizați.

„Cred că nimeni dintre cei care au cote nu va câștiga”, a spus Mathilde Montpetit, doctorandă la Universitatea din New York, care a câștigat pariul Nobel al clubului său de carte timp de patru ani consecutiv. „Am impresia că încearcă să determine oamenii să citească pe cineva pe care altfel nu l-ar citi. E ca și cum, dacă suficienți oameni spun tot timpul că vei câștiga Premiul Nobel, nu mai ai nevoie să câștigi Premiul Nobel.”

Trucul lui Montpetit este să se gândească la un candidat principal și apoi să aleagă pe cineva „superficial similar”: „De exemplu, Abdulrazak Gurnah, pe care îl ador, este superficial similar cu Ngugi wa Thiong'o, dar este prea evident.” Alegerea ei din acest an: Amitav Ghosh (care ar putea fi considerat superficial similar cu Salman Rushdie). Într-o rubrică pentru Berliner, ea a elaborat mai mult: „Ghosh scrie atât ficțiune, cât și non-ficțiune, a câștigat o serie de alte premii importante (dar nu prea multe), iar perspectiva sa asupra colonialismului, războaielor opiului și impactul lor contemporan este exact genul de lucruri pe care comitetul le adoră.” De asemenea, Montpetit a adăugat în interviul acordat Washington Post că Ghosh a explorat teme legate de mediu: „Simt că ar putea merge pe schimbările climatice.”

Citește și?

VIDEO Cum poate fi nominalizat un scriitor pentru Premiul Nobel

Cei interesați să parieze ar putea să ia notă de tendințele recente – în special în ceea ce privește genul. „Glumesc cu prietenii că comitetul de premiere tinde să aleagă băiat, fată, băiat, fată”, a spus criticul Merve Emre. „Așa că cred că vom avea un băiat.” Emre îl preferă pe scriitorul australian de ficțiune Gerald Murnane, care „ar extinde angajamentul premiului față de un anumit tip de literatură experimentală, dar totuși destul de inteligibilă”, a spus ea, „în timp ce ar atrage și un scriitor dintr-o regiune care nu a mai fost exploatată de mult timp”.

De asemenea, este util să se ia în considerare, a spus Liljestrand, faptul că comitetul menține o listă lungă de personalități literare care merită recunoaștere. El estimează că este vorba de un grup relativ fix de aproximativ opt persoane, la care se adaugă poate una sau două anual, deoarece comitetul nu are timp să citească zeci de autori noi în fiecare an — și există doar câteva modalități de ieșire: „Primești premiul, mori sau devii neeligibil pentru că ai scris ceva atât de scandalos de prost încât ești eliminat de pe listă. Cred că asta nu se întâmplă aproape niciodată, pentru că odată ce ești pe listă, ești practic stabilit acolo, nu scrii lucruri proaste și publici destul de rar.”

Când vine sezonul premiilor, comitetul pare să aleagă fie din lista lungă a veteranilor (Günter Grass când a câștigat, de exemplu, sau Patrick Modiano), fie dintr-o listă recentă (cum ar fi Kazuo Ishiguro sau Orhan Pamuk). Veteranii conferă reputație, iar fețele noi injectează energie. „Nou” fiind aici un termen relativ: scriitorul trebuie să aibă cel puțin 50 de ani. „Este un fel de pariu să alegi un nou venit, pentru că ce se întâmplă dacă în următoarele două decenii scrie lucruri proaste sau are blocaj creativ?”, a spus Liljestrand. „Dar impresia mea este că au început să o facă din ce în ce mai des, pentru că nu vor ca premiul să fie doar o recunoaștere a întregii cariere.”

Mircea Cărtărescu Foto: Profimedia

Un alt factor este geografia, premiul părând să alterneze, mai mult sau mai puțin, între Europa și alte părți ale lumii. Folosind acest model, Liljestrand anticipează „un tip de pe lista lungă, un scriitor în vârstă, care probabil va fi european, iar dacă nu va fi european, cu siguranță nu va fi asiatic, african sau nord-american. Ar putea fi sud-american, ar putea fi australian”. Alegerile sale principale sunt Enrique Vila-Matas, urmat de César Aira și apoi Murnane. „Are 86 de ani. Există o limită la care devii prea bătrân, de aceea l-am pus pe locul al treilea.”

Întrebat despre părerea sa personală, Magnus Puke, care a lucrat la lista Nobel a Ladbrokes drept compilator de cote sportive și de noutăți nordice, a folosit criterii similare. „Nu am pretins niciodată că sunt un expert în literatură”, a spus el, vorbind prin videoconferință de la casa sa din Australia. „Dar pot să prezic rezultatul unei curse dacă o văd, ca să zic așa.” Cu mențiunea că un pariu bun necesită o mentalitate diferită de cea a pariurilor („atunci trebuie să protejezi pariul”), alegerea lui Puke este: Mircea Cărtărescu. Premiul pare să se îndrepte mai mult spre Europa de Est, a argumentat el, iar Cartărescu are vârsta potrivită, este bărbat, scriitor de proză și poezie și recent câștigător al Premiului Literar Dublin.

„Practic, Cărtărescu îndeplinește toate criteriile”, a spus Puke. „Nu este excesiv de faimos, dar este foarte cunoscut în cercurile respective, dacă vreți. Nu are statutul lui Tomas Tranströmer, ceea ce îl face, într-un fel, mai eligibil. Pentru că le place să surprindă oamenii.” În opinia lui, Cartarescu îl devansează ușor pe Laszlo Krasznahorkai. Scriitorul maghiar este susținut de colegul jurnalistului Washington Post, de la Book World, Jacob Brogan, care i-a spus: „În fiecare an prezic că László Krasznahorkai va câștiga Nobelul și în fiecare an greșesc, dar se pare că în sfârșit ar putea fi momentul maestrului maghiar.”

„Desigur, dacă vrei să crezi cu adevărat că Academia va risca, vor alege [Michel] Houellebecq”, a adăugat Puke. „Va fi o declarație. Cred că ar putea face asta? Absolut. Cred că sunt pregătiți să o facă chiar acum? Probabil că nu, dar i-au dat premiul lui Dylan, nu? I-au dat premiul lui Handke.”

Puke, care a părăsit Ladbrokes în 2012 și lucrează la o carte despre jocurile de noroc și problemele legate de acestea, își exprimă dorința de a fi atras înapoi pentru a face din nou pariuri pe Nobel: „În opinia mea, astăzi nu este suficient”, a scris el într-un e-mail ulterior. „Lumea are nevoie de mai multă literatură și de mai multă atenție acordată acesteia. Nimic nu atrage atenția mai mult decât acest premiu. Discuția începe cu o listă care contează pentru oameni.”

Fosta clădire a Bursei de Valori din piața Stortorget din centrul vechi al Stockholmului, Suedia, care găzduiește Muzeul Premiului Nobel și Academia Suedeză. Foto: Profimedia

Dar nu trebuie subestimat capriciul uman. „Sunt o observatoare a Premiului Nobel în același mod în care ai putea spune că stau trează noaptea urmărind fenomene aeriene neidentificate. Nu este așa: doar privesc cerul”, a spus Tara Tobler, redactor la editura independentă britanică And Other Stories, într-un e-mail. Ea a adăugat: „Ca editor, mi se pare că este ca o mașină de loterie – una dintre acele mașini de modă veche cu bile care se învârt în interior – și chiar dacă ai șanse la fiecare bilă din interior, este posibil ca ceva să cadă din cer, să distrugă mașina și să revendice premiul... Dacă aș putea alege orice piatră din cer? Mosab Abu Toha. Louise Erdrich. Dionne Brand. Bhanu Kapil. Joy Harjo.”

Mai multe surse au descris Academia Suedeză ca fiind „idiosincratică”. Din experiența sa ca membru al juriului, Emre a spus: „Un lucru pe care îl pot spune este că, după un anumit punct, totul depinde întotdeauna de personalitatea particulară a persoanelor din acea cameră”.

Puke a subliniat un aspect al acelei personalități: o imparțialitate care, în opinia sa, este esențială pentru psihicul suedez, în special pentru intelectualii de o anumită vârstă. „Oamenii care proiectează acest lucru sunt suedezi. Nu sunt oameni de la Washington Post. Nu sunt oameni din Londra. Sunt suedezi! Dacă nu înțelegi asta atunci când analizezi cine va câștiga, ai ratat complet esențialul.”

Apoi, a ridicat din umeri: „Oricum, nimeni nu știe nimic, nu-i așa? Nu cred că știe cineva. Ei bine”, a adăugat el, „18 persoane știu cu siguranță.”

Citește și:

Un câștigător al Premiului Nobel îl atacă pe Donald Trump în săptămâna în care premiile sunt decernate

Editor : B.E.