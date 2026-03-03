Ciprian Ciucu deblochează concursurile pentru managerii teatrelor din București: „Nu vor fi decise de mine”

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat că deblochează concursurile pentru posturile de manageri de teatre. „Astăzi am pus pentru două săptămâni în transparenţă / dezbatere regulamentul privint concursurile. E făcut în baza legii. Dacă este loc să fie îmbunătăţit, va fi îmbunătăţit. Si predictibil. Prima dată vom selecta, conform legii, comisiile de concurs. Înscrierile, si îi rog pe cei cu experienţă să se înscrie, vor începe peste două săptâmâni. Pentru comisii, nu pentru directori. Şi cele pentru directori vor fi programte după ce vom avea comisiile”, a transmis edilul pe Facebook.

„Tot ce pot să vă spun este că aceste concursuri vor fi pe bune, vor fi desfăşurate de specialişti, nu vor fi decise de mine. Aşa, cum este normal. Teatrele noastre au nevoie de manageri stabili, care să-şi asume să facă performanţă în baza unor mandate predictibile!”, a mai scris edilul.

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru instituţiile publice de cultură de interes local al municipiului Bucureşti a fost publicat pe site-ul PMB.

„Pentru desfăşurarea concursului de proiecte de management, la nivelul autorităţii se înfiinţează comisii de concurs, conform specificului fiecărei instituţii, formate dintr-un număr impar de membri, cu respectarea prevederilor de la art.3 (2). Comisiile de concurs, denumite în continuare, generic Comisie de concurs, sunt alcătuite din reprezentanţi ai autorităţii, în proporţie de o treime şi din specialişti în domeniul de activitate al instituţiei, în proporţie de două treimi, desemnaţi prin dispoziţie a Primarului General, la propunerea Direcţiei Cultură, Învăţământ, Turism. Prin aceeaşi Dispoziţie a Primarului General se desemnează şi secretariatul comisiei de concurs”, se arată în regulament, potrivit News.ro.

Totodată, „desemnarea specialiştilor prevăzuţi la alin. (2) se face de către autoritate ţinând cont de domeniile de activitate prevăzute în legile speciale care reglementează activitatea specifică a fiecărei instituţii pentru care se organizează concursul, luându-se în considerare studiile universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul dintre aceste domenii sau experienţa persoanei respective în domeniile de activitate ale instituţiei în cauză”.

Potrivit regulamentului, membrii comisiei de concurs şi membrii secretariatului comisiei de concurs au obligaţia de a depune, la momentul luării la cunoştinţă a Dispoziţiei Primarului General de desemnare în comisie, o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate, potrivit modelului prevăzut în anexa la prezentul regulament şi o declaraţie privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Declaraţiile se păstrează la dosarul cuprinzând documentele ce privesc organizarea concursului.

Printre principalele atribuţii ale Comisiei de concurs se numără:

a) stabileşte punctajul, echivalent notelor, pe baza propunerilor privind grila de evaluare a proiectelor de management primite de la secretariat;

b) analizează proiectele de management depuse de candidaţi, acordă punctajul potrivit grilei de evaluare, notează fiecare candidatură, atât pentru calitatea proiectului/proiectelor, cât şi pentru interviu/ interviuri;

c) completează rapoarte de analiză şi notare a proiectelor de management şi interviului;

d) stabileşte, după caz, subiectele şi baremul de corectare, notează şi constată rezultatul probei scrise de departajare;

e) stabileşte rezultatul concursului pe baza rezultatelor fiecărei etape notate, potrivit prevederilor prezentului regulament.

Editor : B.E.