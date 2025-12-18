Patrimoniu în pericol, dar digitalizat. 24 de milioane de euro au fost investiți în platforma ePatrimoniu, 17 milioane de euro, în eMonumente. Aplicații în care putem afla informații despre patrimoniul României. Între timp, Muzeul Național de Istorie arată ca o clădire părăsită. Doar 20% din spațiu mai poate fi vizitat, iar din lipsa zonelor de depozitare, exponatele au ajuns să fie ținute pe holuri.

Așa arată 125 de ani de istorie nerestaurată. Din Muzeul Național de Istorie a României mai e deschis doar parterul clădirii cu două etaje. Practic, doar 20% din capacitatea totală.

-Văd aici sus că s-a infiltrat apă, ăla de acolo este stâlp de rezistență sau este doar ceva decorativ?

-Ăsta de aici vă referiți? Este un stâlp de rezistență și, din câte știu, sunt niște traverse din astea de oțel, asemănătoare cu cele de cale ferată, Da, face parte din structura de rezistență a clădirii.

La etajul 1 al clădirii, în fostele săli de expoziție s-au creat în prezent depozite în care sunt ținute exponatele, cu toate că pe tavan faptul se observă infiltrații de apă și sistemul de încălzire nu funcționează.

Angajații încearcă să renoveze anumite camere și să folosească spațiile pentru expoziții.

Cristiana Tătaru - șef secție cabinet numismatic tezaur și tezaur istoric: Dat fiindcă Muzeul este găzduit de o clădire monument istoric, nu se pot face intervenții majore, ci maxim de igienizare precum văruirea spațiului expozițional și asta a și presupus readaptarea acestor spații, igienizare și văruire.

Cornel Constantin Ilie - director Interimar: Avem expuse de ordinul câtorva mii de exponate în tezaur și expozițiile pe care le avem acum și în depozite avem restul care înseamnă câteva sute de mii, deci o mică parte putem să expunem

Însă nici depozitele nu sunt suficiente.

Iar în depozite, materialele cu valoare istorică sunt ținute în condiții precare.

Muzeul ar fi trebuit să intre într-un amplu proces de reabilitare, însă s-a blocat la Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție. Digi24 a cerut un punct de vedere din partea Ministerului Culturii cu privire la proiectul de consolidare, însă pâna în acest moment nu a fost comunicat.

Editor : A.P.