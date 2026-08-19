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Concursul pentru șefia Institutului Național al Patrimoniului, suspendat de instanță: ce urmează pentru Ministerul Culturii

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ciocanel de judecator
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Justiția a suspendat decizia ministrului Culturii privind organizarea concursului pentru proiectul de management al Institutului Național al Patrimoniului (INP). Hotărârea poate fi atacată cu recurs.

Acțiunea în contencios administrativ a fost depusă după o plângere prealabilă și a vizat suspendarea Ordinului ministrului Culturii privind organizarea concursului. Contestatarii au reclamat în special includerea în caietul de obiective a unui document de reformă care prevede modificări ample ale sistemului de protejare a patrimoniului, inclusiv desființarea INP în forma actuală.

Peste 50 de organizații active în cercetarea și protejarea patrimoniului cultural au cerut Ministerului Culturii anularea concursului. Acestea susțin că documentul de reformă nu a fost adoptat printr-un act administrativ și nu a fost supus dezbaterii publice prevăzute de Legea 52/2003.

Alți doi potențiali candidați și Sindicatul CulturMedia au depus, de asemenea, plângeri prealabile la Ministerul Culturii.

Contestatarii susțin că există deja documente elaborate de specialiști și supuse consultării, precum Codul patrimoniului cultural și Strategia națională de protecție a monumentelor istorice, care nu au fost luate în considerare în actuala procedură.

Decizia instanței nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs.

Editor : Sebastian Eduard

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