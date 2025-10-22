Craniul unui mamut vechi de aproximativ 350.000 de ani va fi expus la Palatul Culturii din Iași

Craniul unui mamut vechi de aproximativ 350.000 de ani va fi expus în premieră la Palatul Culturii din Iași. Piesa unică în România, aparținând speciei Mammuthus trogontherii, a fost restaurată complet după decenii de la descoperirea sa în zona Holboca și va putea fi admirată de sâmbătă în Holul de Onoare al instituției.

Singurul craniu din această specie de mamut păstrat pe teritoriul României va fi expus la Palatul Culturii, după un atent proces de restaurare bazat pe colaborarea dintre paleontologul Bogdan Haiduc şi experţii restauratori Ligia Teodor şi Mihai Spiridon, relatează Agerpres.

„Evenimentul încununează un lung şi laborios proces de restaurare a acestei piese paleontologice de o valoare deosebită, care va fi integrată în viitoarea expoziţie a Muzeului de Istorie, întregind parcursul tematic al evoluţiei speciilor. Vă aşteptăm la Palatul Culturii să ne bucurăm împreună de acest parcurs extraordinar care începe în epoca gheţii şi continuă timp de aproximativ 350.000 de ani, traversând preistoria şi apoi istoria, până în zilele noastre”, a transmis managerul Palatului Culturii, Andrei Apreotesei.

În anii 1956–1957, în timpul exploatării lutăriei aflate la marginea de sud-vest a satului Holboca, la circa 6–7 kilometri est de Iaşi, în zona denumită Izvorul Pândarului, localnicii au scos la iveală piese de silex şi resturi de faună fosilă, fapt care a atras atenţia arheologilor.

Sondajele efectuate de prof. Neculai Zaharia au dus la identificarea, în terasa inferioară a Bahluiului, a unui craniu de Mammuthus trogontherii, care s-a impus rapid în literatura de specialitate prin unicitatea sa, fiind singurul craniu din această specie păstrat pe teritoriul României.

La momentul descoperirii, bolta craniană prezenta numeroase deteriorări, sprijinindu-se pe partea sa superioară, cu molarii îndreptaţi în sus, iar defensele erau orientate către nord-vest. Cea întreagă are lungimea de 1,95 metri, iar cea ruptă din vechime prezintă o lungime de aproximativ 40 de centimetri. Curbura defensei întregi este cea care sugerează apartenenţa la această specie, spre deosebire de altele care sunt caracterizate prin colţi foarte curbaţi sau, dimpotrivă, mai drepţi.

Mammuthus trogontherii, sau mamutul de stepă, este o specie care a apărut şi a trăit în timpul Pleistocenului mijlociu, acum aproximativ 600.000–350.000 de ani. Se presupune că a apărut în Siberia şi s-a răspândit apoi în cea mai mare parte a nordului Eurasiei.

Specia a reprezentat primul stadiu de evoluţie al elefanţilor de stepă şi de tundră, fiind un strămoş al mamutului lânos (Mammuthus primigenius), care a supravieţuit până acum aproximativ 10.000 de ani.

