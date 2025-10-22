Live TV

Craniul unui mamut vechi de aproximativ 350.000 de ani va fi expus la Palatul Culturii din Iași

Data publicării:
craniu mamut
Foto. Palatul Culturii din Iași

Craniul unui mamut vechi de aproximativ 350.000 de ani va fi expus în premieră la Palatul Culturii din Iași. Piesa unică în România, aparținând speciei Mammuthus trogontherii, a fost restaurată complet după decenii de la descoperirea sa în zona Holboca și va putea fi admirată de sâmbătă în Holul de Onoare al instituției.

Singurul craniu din această specie de mamut păstrat pe teritoriul României va fi expus la Palatul Culturii, după un atent proces de restaurare bazat pe colaborarea dintre paleontologul Bogdan Haiduc şi experţii restauratori Ligia Teodor şi Mihai Spiridon, relatează Agerpres.

„Evenimentul încununează un lung şi laborios proces de restaurare a acestei piese paleontologice de o valoare deosebită, care va fi integrată în viitoarea expoziţie a Muzeului de Istorie, întregind parcursul tematic al evoluţiei speciilor. Vă aşteptăm la Palatul Culturii să ne bucurăm împreună de acest parcurs extraordinar care începe în epoca gheţii şi continuă timp de aproximativ 350.000 de ani, traversând preistoria şi apoi istoria, până în zilele noastre”, a transmis managerul Palatului Culturii, Andrei Apreotesei.

În anii 1956–1957, în timpul exploatării lutăriei aflate la marginea de sud-vest a satului Holboca, la circa 6–7 kilometri est de Iaşi, în zona denumită Izvorul Pândarului, localnicii au scos la iveală piese de silex şi resturi de faună fosilă, fapt care a atras atenţia arheologilor.

Sondajele efectuate de prof. Neculai Zaharia au dus la identificarea, în terasa inferioară a Bahluiului, a unui craniu de Mammuthus trogontherii, care s-a impus rapid în literatura de specialitate prin unicitatea sa, fiind singurul craniu din această specie păstrat pe teritoriul României.

La momentul descoperirii, bolta craniană prezenta numeroase deteriorări, sprijinindu-se pe partea sa superioară, cu molarii îndreptaţi în sus, iar defensele erau orientate către nord-vest. Cea întreagă are lungimea de 1,95 metri, iar cea ruptă din vechime prezintă o lungime de aproximativ 40 de centimetri. Curbura defensei întregi este cea care sugerează apartenenţa la această specie, spre deosebire de altele care sunt caracterizate prin colţi foarte curbaţi sau, dimpotrivă, mai drepţi.

Mammuthus trogontherii, sau mamutul de stepă, este o specie care a apărut şi a trăit în timpul Pleistocenului mijlociu, acum aproximativ 600.000–350.000 de ani. Se presupune că a apărut în Siberia şi s-a răspândit apoi în cea mai mare parte a nordului Eurasiei.

Specia a reprezentat primul stadiu de evoluţie al elefanţilor de stepă şi de tundră, fiind un strămoş al mamutului lânos (Mammuthus primigenius), care a supravieţuit până acum aproximativ 10.000 de ani.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Fritz: Dacă nu e constituțional să desființăm pensiile speciale, USR va propune un...
ID322137_INQUAM_Photos_Pana_Tudor
2
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată...
Explozie în Rahova.
3
Firma despre care locatarii din Rahova spun că a rupt sigiliul după oprirea gazelor are...
Vladimir Putin / un afiș cu Alexei Navalnîi / soldați ruși în Crimeea
4
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își elimină Putin...
Rafinărie rusă atacată de dronă
5
Spionajul militar ucrainean, despre strategia atacurilor în interiorul Rusiei: „Rușii...
Italienii au crezut că nu au auzit bine. Chivu: "Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român!"
Digi Sport
Italienii au crezut că nu au auzit bine. Chivu: "Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
colej foto cu sorin grindeanu si ilie bolojan
STENOGRAME Pensiile speciale, motiv de râcă în Coaliție. Tanczos...
INSTANT_EXPLOZIE_RAHOVA_05_INQUAM_Photos_Tudor_Pana
Revoltă în rândul locatarilor afectați de explozia din Rahova. Statul...
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD.
Scandalul pensiilor speciale: Grindeanu spune că știe, pe surse, că...
Nereguli grave la spitalul din Constanța, unde o tânără a murit după...
Ultimele știri
Rusia a desfășurat un exercițiu nuclear sub supravegherea lui Putin: „Toate obiectivele au fost îndeplinite în totalitate”
Dezarmarea Hamas este o „sarcină dificilă”, a recunoscut vicepreședintele american JD Vance, după discuțiile cu Benjamin Netanyahu
Controale pentru calitatea aerului în Bucureşti şi Ilfov, desfășurate de comisarii Gărzii Naţionale de Mediu
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png - 2025-10-09T112209.645
„Muzee naturale” ascunse în stânci. Artefacte medievale în stare perfectă descoperite în cuiburile vulturilor din Spania
pelerinaj sf parascheva
Bilanţul pelerinajului de la Iaşi de Sfânta Parascheva: 300.000 de participanţi în opt zile, timpul de aşteptare a ajuns şi la 15 ore
ID321323_INQUAM_Photos_Miruna_Turbatu
Record de pelerini la Iași și cozi uriașe la racla Sfintei Parascheva. Mii de credincioși au format un rând de patru kilometri
IASI - SARBATOAREA SFINTEI PARASCHEVA - PREGATRI - 07 OCT 2025
Pelerinaj la Iași: Zeci de mii de credincioși stau la rând și 10 ore pentru a se închina la moaștele Sfintei Parascheva
o tanara miroase cafeaua
Meseriile precum „nasul vinului” sau „nasul cafelei” devin tot mai căutate. Cum sunt descifrate aromele prin exercițiul olfactiv
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce a răspuns Victoria Beckham când a fost întrebată direct despre aventura lui David cu Rebecca Loss...
Cancan
Ce s-a găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata moartă în explozia din Rahova. OBIECTUL care dă...
Fanatik.ro
Afacerea de 50 milioane de euro a lui Gigi Nețoiu: „O vinde pe banii ăștia!”
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Ce au scris italienii înaintea meciului de la București, dintre FCSB și Bologna: „Construcții în stil...
Adevărul
O expresie fără sens a cucerit generația Alpha: „6-7! este ca o plagă, un virus care le-a acaparat mințile”
Playtech
Cum poți deveni moștenitor legal dacă nu ești rudă directă
Digi FM
Doru Octavian Dumitru a fost internat în spital. Ce este trombectomia, procedura la care a fost supus de...
Digi Sport
La 86 de ani, Ion Țiriac pregătește cel mai spectaculos proiect imobiliar al său: transformă o zonă a...
Pro FM
Paula Seling, la trei ani de la divorțul de bărbatul pe care l-a iubit 17 ani: "Schimbările nu sunt foarte...
Film Now
Antonio Banderas, copleșit de emoție la nunta fiicei sale: „A fost unul dintre cele mai frumoase momente din...
Adevarul
Zacuscă moldovenească a la „Mihai Viteazul”. Rețeta din bătrâni care transformă o tocană banală de legume...
Newsweek
DOCUMENT CCR dezbate 6 cereri de creștere a pensiei. Care pensionari ar putea lua bani în plus?
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
Ora de iarnă 2025. Când se schimbă ceasurile și cum ne afectează rutina zilnică
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Diane Lane, după ce Jennifer Lopez a dezvăluit rolul pe care regretă că l-a refuzat: „A fost rândul meu”
UTV
Gestul care a făcut-o pe Adela Popescu să plângă: mesajul emoționant al fiului său