Tot mai multe clădiri de patrimoniu sunt lăsate în paragină. Este și situația în care se află Cuibul Reginei, o clădire încărcată de istorie din Constanța. Imobilul are nevoie urgentă de reabilitare și, momentan, zace în uitare, deși ar putea fi un important obiectiv turistic la malul mării.

Pavilionul regal a fost construit în același an în care s-a construit Portul Constanța. Aici veneau Regina Elisabeta și, mai târziu, Regina Maria, în perioadele petrecute la mare. Terasa clădirii oferea o priveliște spectaculoasă către port și nave, iar locul a fost vizitat inclusiv de membri ai familiei imperiale ruse.

„Inaugurat în anul 1909, Cuibul Reginei din Portul Constanța s-a degradat de-a lungul vremii. Aici, în interior, miroase puternic a mucegai și, așa cum puteți vedea, pereții sunt scorojiți și plini de igrasie. Din acest motiv, accesul publicului a fost interzis”, transmite jurnalistul Digi24, Iulia Stanciu.

Din 1996, în interiorul clădirii a funcționat Muzeul Portului Constanța, însă acum accesul nu mai este permis din cauza stării avansate de degradare.

„Este nevoie să se reabiliteze clădirea, să se reîmprospăteze prezentarea muzeală, să se puna accent pe istoria acestei clădiri, care este legată, pe de-o parte, de Regina Elisabeta, pe de altă parte de Regina Maria, care a numit-o cuibul său și, nu în ultimul rând, Regele Mihai”, spune muzeograful Delia Cornea.

„În 1914 vine aici Țarul Nicolae al 2-lea. Se întâlneste cu Majestatea Sa Regele Carol 1 al României, o întâlnire extraordinară, pentru faptul că peste 4 ani de la această intalnire putem afirma cu certitudine că România s-a întregit. A devenit România Mare”, povestește George Varsami, fostul custode al Muzeului Portului.

Mulți turiști care ajung în Constanța își doresc să viziteze acest obiectiv, însă starea actuală a clădirii nu permite acest lucru.

„Există potențial să facem ceva foarte frumos din el, mai ales că și pe vară avem acel autobuz hopon/hopoff turistic, care ajunge până acolo. Dacă ar fi pus în valoare, cu siguranță ar atrage vizitatori”, este de părere Diana Slav, ghid de turism.

Potrivit Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime”, există deja un contract pentru proiectarea lucrărilor de restaurare, însă procedurile administrative și obținerea avizelor au întârziat începerea efectivă a restaurării. O soluție tehnică va fi aleasă în urma unei licitații publice.

reporter: Iulia Stanciu

operator: Cristian Dumitrașcu

Editor : Izabela Zaharia