O lucrare semnată Nicolae Grigorescu valorează în evidențele Muzeului de Artă din Ploiești nu mai mult de 3 lei și 50 de bani.

Tabloul „Peisaj”, semnat de Nicolae Grigorescu figurează în evidențele Muzeului Județean de Artă din Ploiești cu valoarea de 3,50 lei. Digi24 a stat de vorbă cu directorul muzeului pentru a afla explicația.

„Povestea începe în perioada comunistă, când tabloul era cu valoarea de inventat, de 35.000 lei. Faceți socoteala, în 1989, ce însemnau 35.000 lei? Era prețul unui apartament sau unei jumătăți de Dacie. Deci nu era o sumă mică”, spune Florin Sicoe, directorul Muzeului Județean de Artă Prahova. „Deci, teoretic, lucrarea valora aproape 10.000 dolari pe inventarul din ‘89. Din păcate,din cauza inflației galopante din anii ‘90, în 2005 s-a făcut denominarea, adică tăierea a patru zerouri din valorile contabile. Deci, din 35.000 lei s-a ajuns la 3,50”.

Acest tablou nu este un caz izolat. Directorul spune că zeci de lucrări atribuite lui Grigorescu ar avea nevoie de expertize și evaluări. La fel, picturi semnate de alți artiști români.

„Mai sunt și alte lucrări care nu sunt expertizate și evaluate și care au valori de inventat, foarte scăzute”, explică directorul, care spune că din totalul aproximativ de 50 de tablouri semnate Grigorescu, circa 35-40 ar trebui expertizate și evaluate.

El spune că mai sunt și alte opere de artă care au valoare de inventar derizorie, nu neapărat ale acestui pictor.

Cât ar putea valora tabloul?

Pentru a afla cât ar puta valora tabloul, Digi24 a cerut opinia unui specialist în piața de artă.

„În evaluarea bunurilor culturale, de obicei folosim abordarea prin piață, adică folosim o metodă comparativă, luând lucrări similare ca tehnică, perioadă, dimensiuni. Pentru lucrarea în discuție ar fi undeva între 20.000 și 30.000 euro.”, explică Ioana Ciocoiu, reprezentant Artmark.

O asemenea diferență între valoarea contabilă și cea estimată de piața de artă ridică și problema eventualelor despăgubiri.

„În cazul unor daune materiale, furt, inundații, incendii, asiguratorul despăgubește proprietarul la valoarea înregistrată”, spune Ioana Ciocoiu.

Conducerea muzeului spune că nu a mai avut bani pentru expertize și evaluări din 2017.

„Expertiza costă între 5% și 10% din valoarea lucrării. De unde poate plăti muzeul pentru câteva sute de lucrări? Face socoteala cât ar însemna, noi având un buget de 500.000 de mii de euro pe an, salarii și utilități. După 2017 am mai avut bani să facem evaluări și expertiză”, spune directorul muzeului.

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Ce spune CJ Prahova

Muzeul funcționează în subordinea Consiliului Județean Prahova. Președintele instituției spune că așteaptă o estimare a costurilor înainte de a decide dacă pot fi alocate fonduri pentru evaluarea lucrărilor.

„Muzeul de Artă încă nu a venit cu o ofertă clară ce înseamnă această activitate”, spune Virgiliu Daniel Nanu, președintele CJ Prahova. „Când o să vină și o să avem o imagine în funcție de asta vedem și prevederile bugetare. Astăzi, având în vedere contextul, în contextul economic, e o problemă până la sfârșitul anului”.

Situația tabloului semnat de Grigorescu este prezentată și într-un raport al Camerei de Conturi Prahova. Auditorii compară valoarea lucrării cu cea a unui alt tablou al pictorului, evaluat în 2011 la aproape 870.000 lei. În urma verificărilor, raportul recomandă reevaluarea patrimoniului etapizat, în funcție de fondurile disponibile. Termenul pentru punerea în practică a acestor recomandări e 31/03/2027.

Editor : Sebastian Eduard