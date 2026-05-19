„Danaida” lui Brâncuşi a devenit a doua cea mai scumpă sculptură din istorie, după licitația în care s-a vândut la un preț record

„Danaida” de Constantin Brâncuşi, vândută la Christie's pentru 107,6 milioane de dolari, a devenit a doua cea mai scumpă sculptură din istoria licitaţiilor.

Înainte de această licitaţie, cele mai scumpe trei sculpturi din istorie erau toate opere ale lui Giacometti. De acum înainte, doar „L'homme au doigt” al sculptorului elveţian, vândut cu 141,3 milioane de dolari la Christie’s din New York în 2015, o depăşeşte pe „Danaida” lui Brâncuşi, adjudecată luni de aceeaşi casă de licitaţii. „L'homme qui marche I” al lui Giacometti completează podiumul (104,3 milioane în 2010), relatează News.ro.

Margit Pogany, o tânără artistă maghiară întâlnită în 1910 la Paris, Brâncuși (1876-1957) îşi avea atelierul, îşi împrumută chipul pentru „Danaida”. Este vorba de un chip stilizat şi aurit cu foiţă de aur, ai cărui ochi sunt conturaţi de mari arcuri de cerc.

„Aurul rezervat feţei şi patina neagră a părului conferă chipului o eleganţă meditativă şi un rafinament apropiate de arta budistă din Extremul Orient, pe care Brâncuşi o admira la Muzeul Guimet”, a spus Marielle Tabart, expertă în opera sculptorului, citată pe site-ul Centrului Pompidou.

Potrivit muzeului parizian, care deţine în colecţiile sale o piesă identică cu sculptura vândută luni, Brâncuşi a realizat mai multe exemplare din bronz ale operei sale „Danaida” între anii 1913 şi 1918. Alte exemplare sunt expuse la Tate din Londra, la Kunst Museum din Winterthur, lângă Zurich, şi la Philadelphia Museum of Art.

Potrivit casei Christie's, exemplarul vândut luni era singurul aurit care se mai afla încă în posesia unor colecţionari privaţi. Turnat în 1913, acesta fusese achiziţionat de bancherul Eugene Meyer şi de soţia sa, Agnes, mecena şi prieteni ai lui Brâncuşi, cu ocazia primei expoziţii personale a artistului la New York, în 1914. Opera a rămas în familia lor până în 2002, când a fost achiziţionată de magnatul media S.I. Newhouse Jr.

Achiziţionată de colecţionarul new-yorkez pentru 18,2 milioane de dolari, sculptura devenise la acea vreme cea mai scumpă sculptură vândută vreodată la o licitaţie. Valoarea sa s-a multiplicat de şase ori în 24 de ani. Luni, opera a fost achiziţionată de un cumpărător anonim care a licitat prin telefon.

Editor : M.B.