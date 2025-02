Daniel David, despre scandalul Cărtărescu. „Într-o Românie polarizată și conflictuală nu poți să te aștepți la o Academie altfel”

Ministrul Educației, Daniel David, a reacționat într-o postare pe blogul personal la recentul scandal în care a fost implicată Academia Română, care nu a reușit să îl primească în rândurile sale pe scriitorul Mircea Cărtărescu. Acesta nu a reușit să devină membru corespondent al Academiei, obținând doar 73 de voturi dintre cele 74 necesare acestui demers. Ministrul Daniel David încearcă, în postarea sa, să explice situația.

Daniel David scrie că înțelege criticile la adresa acestei situații exprimate în rândul societății civile, dar subliniază că propunerea primirii ca membru corespondent al Academiei a fost susținută de o majoritate largă în cadrul acesteia.

Mircea Cărtărescu, scriitorul român cu cele mai multe premii internaționale, nu a întrunit voturile necesare pentru a deveni membru corespondent al Academiei Române. Printre contestatarii săi, Valeriu Matei a jucat un rol important. Scriitorul, membru de onoare, este și directorul general al Editurii Academiei Române. Înainte de vot, Matei a distribuit chiar un apel prin care aducea argumente împotriva acceptării lui Mircea Cărtărescu.

„Va deveni membru al Academiei în viitorul apropiat”

„Din păcate, nu s-a ajuns acum la pragul critic. A lipsit un singur vot!”, a explicat ministrul Educației în postarea sa. „Mircea Cărtărescu va deveni însă membru al Academiei Române în viitorul apropiat, sunt sigur de asta, și mă voi bucura să-l pot saluta în Aula Academiei în acel moment”, spune acesta.

David consideră că acest eșec nu trebuie interpretat doar ca un refuz categoric, ci mai degrabă ca un efect al tensiunilor interne din Academie: „Deocamdată trebuie să înțelegem că Academia Română are dificila misiune de a promova excelența cu oameni care o înțeleg pe alocuri diferit, prinși între tradiție vs. modernitate sau între trecut vs. prezent vs. viitor. Mai mult, unii (adesea membri mai vechi) consideră Academia ca fiind mai a noastră (de aici urmând: «cine pe cine aduce»), nu ca o instituție a țării («cine are merite pentru a fi propus»)”.

„Într-o Românie polarizată și conflictuală nu poți să te aștepți la o Academie complet altfel”

„Într-o Românie polarizată și conflictuală nu poți să te aștepți la o Academie complet altfel, deși academicul și angajamentul comun pentru excelență mai atenuează neînțelegerile dintre noi și canalizează, în interior, lucrurile și în sensul bun, lăsând loc și de «bună ziua»”, a continuat

David a subliniat că direcția în care se îndreaptă Academia Română este una bună, dar „în acest proces de transformare, trebuie să fim toți mai atenți la nuanțe și la declarațiile publice, pentru a comunica corect cu societatea și pentru a nu expune Academia sau unii colegi unor critici injuste.”

„Ca să nu mai spun că apar uneori și situații hilare – care devin deliciul publicului, dar afectează seriozitatea Academiei – în care, spre exemplu, culmea, un om mai de centru-dreapta ca mine (prin prisma angajamentului pentru excelență/meritocrație/competiție) este văzut de unii colegi din Academie ca «progresist», iar președintele mai tradiționalist (așa cum se autodefinește) al Academiei, împreună cu întreaga conducere, devin acum în ochii unor colegi mai mult decât «progresiști», chiar «woke», evident, ambele calificative fiind negative în înțelegerea colegilor evaluatori”, a mai scris ministrul Educației pe blog.

Membrii Consiliului Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti se arată „profund dezamăgiţi” că Mircea Cărtărescu nu a fost primit în Academia Română.



Într-un comunicat de presă al Consiliului, se menţionează că, „din păcate, se dovedeşte încă o dată că vocile specialiştilor nu sunt ascultate în societatea românească, având câştig de cauză manipularea, denigrarea şi atacurile la persoană, chiar şi la acest nivel”, informează News.ro. Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti îşi exprimă solidaritatea cu scriitorul şi profesorul universitar Mircea Cărtărescu la aflarea veştii că propunerea candidaturii sale de către Secţia de Filologie a Academiei Române (votată în unanimitate) a fost invalidată în Adunarea generală.







