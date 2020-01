Dazastru lăsat în urmă după o petrecere de Revelion organizată la Biblioteca Națională. Ministrul Culturii trimite Corpul de Control

Bibioteca Națională a fost gazda unei petrecerei de Revelion, care s-a terminat prost, cu mese și scaune rupte și multă mizerie. Imagini cu ceea ce a rămas după petrecăreți au fost postate pe Facebook de deputatul USR Iulian Bulai. Corpul de Control al Ministerului Culturii va verifica luni dimineaţă dacă au fost respectate „toate procedurile legale” pentru organizarea petrecerii de Revelion la Biblioteca Naţională a României, a anunțat instituția condusă de Bogdan Gheorghiu într-un punct de vedere transmis sâmbătă agenției Agerpres.

Deputatul USR Iulian Bulai a scris într-o postare pe Facebook că sala Atrium a Bibliotecii Naţionale, în care a fost organizată petrecerea de Revelion, a rămas „plină de mizerie, vandalizată”.



„'O locaţie autentică' pentru petrecerea Revelionului. Plină de mizerie, vandalizată, practic, după Revelion. Nu mi-am imaginat niciodată că Biblioteca Naţională a României, care-şi împarte sediul cu Ministerul Culturii, e o 'locaţie autentică' pentru 'un Revelion de poveste', cu Delia et co. (...) În obiectul de activitate nu scrie deloc, dar deloc!, că BNR se ocupă de chermeze. Nici că face viţei la proţap pe scările Ministerului, de Ziua Naţională, pe muzică de nuntă. Nici că noaptea, când nu e Revelion, Biblioteca are program de discotecă în Sala Atrium, cu sute de oameni înghesuiţi, care beau pe rupte”, a scris Iulian Bulai, care postează și imagini de pe camerele de supraveghere din instituție.

Potrivit reprezentanţilor Ministerului Culturii, „luni la prima oră” va fi trimis Corpul de Control pentru a verifica dacă au fost respectate toate procedurile legale privind organizarea unui astfel de eveniment, dar va fi verificat totodată şi modul în care „au fost preluate acele imagini din sistemul de supraveghere video intern al instituţiei, pentru că acolo nu are acces oricine”.

Este vorba despre imaginile postate de deputatul USR Iulian Bulai, care este membru în Comisia pentru cultură a Camerei Deputaților.

Ce spune managerul Bibliotecii Naționale, Carmen Mihaiu

Managerul Bibliotecii Naţionale a României, Carmen Mihaiu, a declarat sâmbătă seară, pentru AGERPRES, că petrecerea organizată în noaptea de 31 decembrie, în sala Atrium, nu a deranjat „în niciun fel” activitatea de bază a instituţiei pe care o conduce şi a fost organizată cu respectarea tuturor măsurilor de securitate.



„Evenimentul a fost organizat în baza unui contract de prestări servicii prin care sunt stabilite obligaţiile părţilor implicate şi a avut loc în afara programului de funcţionare al bibliotecii. Inclusiv amenajarea şi debarasarea spaţiului au avut loc într-un spaţiu destinat evenimentelor, care nu are nicio legătură cu spaţiile de depozitare sau cu cele de lectură.

Nu a interferat în niciun fel cu activitatea de bază a bibliotecii, publicul a avut posibilitatea să studieze atât în spaţiul liber, cât şi în sălile de lectură, inclusiv în zilele de 30 şi 31 decembrie, până la ora 18:00. Biblioteca şi organizatorul au luat toate măsurile pentru ca evenimentul să se desfăşoare fără incidente.

A fost informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, care în data de 31 decembrie a trimis la faţa locului două echipe de control. Acestea au constatat starea Bibliotecii Naţionale, care este o clădire sigură şi dotată cu toate echipamentele de securitate, astfel încât din partea lor nu am avut nicio problemă. De asemenea, organizatorul a contractat o echipă de pază tocmai ca să suplimenteze paza bibliotecii pe toată durata evenimentului”, a afirmat Carmen Mihaiu.

Ea a precizat că legislaţia stipulează că Biblioteca Naţională a României se finanţează atât din venituri proprii, cât şi din alocaţii de la bugetul de stat.

„Aceste evenimente sunt organizate în baza Legii 334, Legea bibliotecilor, care stipulează foarte clar că Biblioteca Naţională a României se finanţează din venituri proprii şi din alocaţii de la bugetul de stat. Avem un regulament de organizare şi funcţionare în care se spune că biblioteca poate organiza evenimente culturale, artistice, ştiinţifice sau profesionale şi mai avem un ordin de ministru prin care sunt stabilite tarifele. (...) Au fost străbătuţi toţi paşii pentru a asigura un eveniment decent, ceea ce s-a şi întâmplat. (...) Sunt foarte conştientă că aceste evenimente trebuie să se întâmple fără a pune în pericol funcţia tradiţională a bibliotecii, la care ţinem foarte mult şi tocmai de aceea le organizăm în afara orelor de program şi în baza legii bibliotecilor. (...) Vă asigur că nu am pus în pericol integritatea şi valorile Bibliotecii Naţionale, la care ţin foarte mult, nu numai eu, ci întreaga instituţie”, a mai spus managerul instituţiei.

Carmen Mihaiu a spus că filmarea care a apărut în spaţiul public „a fost făcută după eveniment, în timp ce se făcea curăţenie. Este o filmare care a venit din interior, din dispecerat, nu a fost pusă de vreun participant nemulţumit”, a precizat ea.

Potrivit mangerului, astfel de evenimente au loc şi la alte instituţii de cultură, atât din ţară, cât şi din străinătate.

„A fost organizat Revelion şi la Teatrul Naţional, şi la Opera Naţională, la Palatele Brâncoveneşti. Mai mult decât atât, astfel de evenimente sunt organizate şi la biblioteci cu prestigiu din întreaga lume. Vreau să vă dau exemplu Biblioteca Naţională a Austriei, care organizează, în celebra sală Albertina, nunţi şi petreceri private. Acest lucru se întâmplă tocmai pentru a apropia publicul de aceste instituţii şi pentru că ele au înţeles necesitatea de a se finanţa şi din fonduri atrase, nu doar din alocaţia de la bugetul de stat”, a explicat Carmen Mihaiu.

Ea a susţinut că în prezent „biblioteca este curată” şi pregătită pentru a fi redeschisă. „În acest moment biblioteca este curată. De fapt, Atrium este o sală deschisă, în mijlocul bibliotecii, deci acel spaţiu este în acest moment curat lună. Şi vă asigur că începând de luni, 6 ianuarie, când biblioteca se va redeschide pentru utilizatori, aceştia vor putea studia, ca şi până acum, în spaţiile libere şi în sălile de lectură, fără nicio problemă”, a mai afirmat managerul.

