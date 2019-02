De ce un artist care câștiga bine în America s-a întors după 7 ani în România?

Muzicianul AG Weinberger este român de origine maghiară. A stat șapte ani în Statele Unite, chiar în Las Vegas, apoi s-a întors în România, definitiv, deși câștiga bine. Și s-a apucat de facultate, la 48 de ani. Acum face naveta între Budapesta și București, pentru că „în România, din păcate, lucrurile se duc în altă direcție” decât și-ar fi dorit.

„Eu am nevoie de acele surse de demnitate care să-mi motiveze existența, să-mi împlinească existența. Eu, anul trecut în România, când era Anul Centenarului, am văzut drapele ale țării mele, pe instituții publice, murdare și rupte. N-am văzut nimic din ce să mă umple de bucurie și de mândrie, ba din contra, pe mine chiar mă doare lipsa asta de coagulare”, mărturisește AG Weinberger într-un interviu pentru Digi24.

AG Weinberger este un alb care cântă muzică blues, deși nu se definește ca un bluesman. De fapt, spune el, nu poți fi un bluesman autentic dacă nu provii din grupul acela de oameni bine definit care a dat lumii blues-ul. Cu toate acestea, AG Weinberger a plecat în America, unde a stat șapte ani, în încercarea de a impresiona publicul chiar în patria blues-ului. America însă nu e o țară, ci e un principiu, spune AG Weinberger. „Pe americani nu-i interesează de unde vii, ci îi interesează așa: îți asumi că ești bun de ceva? Arat-o! Le-ai arătat, i-ai cucerit. Contează ceea ce știi și poți să faci și ți se dă șansa”, a declarat muzicianul în emisiunea „În fața ta” de la Digi24.

„Pentru mine, America era ultima stație de autobuz. Americanul nu vrea să emigreze nicăieri. De-aia e jaded, prea răsfățat în propriul sos al bunăstării, el nu mai vrea nimic. Mulți nu au nici pașaport”, povestește AG Weinberger.

De ce s-a întors în România după 7 ani de America

După șapte ani, AG Weinberger s-a întors din America. De ce? „Am început să mă satur în a sta în anticameră. Am totuși o responsabilitate vizavi de mine însumi. Am dat multe șanse acolo, am lucrat, am avut un agent care mi-a aranjat concertele, foarte multe, 120-130 pe an. Am câștigat bine, am făcut și o școală de chitară în Las Vegas, o școală de chitară pe considerente holistice, a mers foarte bine, dar cumva eu nu fac parte din zona de prestări servicii muzicale și n-am avut acces la acele scene cum am acces aici”, a explicat artisul. Muzicienii care fac turnee în toată lumea sunt un cerc destul de restrâns, poate cu 500 de nume. Acolo ori moștenești locul, ori ți-l cumperi, ori mai este o metodă, sleep yourself in. Business-ul ăsta e foarte vulnerabil. Te expune ca om, spune AG Weinberger.

El a povestit că la Vegas l-a cunoscut pe celebrul B. B. King, cu care a avut chiar o relație apropiată, a mers la barbecue-uri și petreceri oferite de artist, care avea o casă în Vegas. Cu toate acestea, nu s-a întâmplat niciodată să-l cheme pe scenă. Pentru că în concepția lor, blues is about black musicians and white audience, adică muzicieni de culoare și public alb. E vorba de un anumit confort emoțional, a explicat AG Weinberger.

În noiembrie 2006, muzicianul s-a hotărât să se întoarcă în România. „Motivele nu erau neapărat financiare, acolo o duceam bine. Mai degrabă, (motivele au fost) de ordin de „împlinire”. Acolo m-am săturat să tot cânt în acele localuri, unde lumea vine, plătește bilet, culmea, - 15-19 dolari a fost box-office-ul meu -, dar cei mai mulți stăteau cu spatele la scenă și cu fața la bar”, a mărturisit el. „Jucau la poker machine, beau, discutau și noi trebuia să cântăm acolo trei seturi, cu foarte puțină lume atentă. Asta pe mine m-a obosit”, a spus AG Weinberger. „Iar dacă nu performezi la standarde maxime, barmanul te spune”, a adăugat el.

Face naveta Budapesta-România. Unde e acasă?

AG Weinberger este român de origine maghiară. Locuiește și în Ungaria, și în România. Unde este țara dvs., unde considerați că este acasă? a fost întrebat în emisiunea „În fața ta”. Oradea! a venit prompt răspunsul muzicianului.

„Eu m-am mutat pe jumătate în Ungaria anul trecut, ca să încerc și acolo o extindere a carierei mele. Pentru că în România, din păcate, lucrurile se duc în altă direcție decât mi-aș fi dorit eu. Se suprasaturează și aici treaba, dar fără pedigree, prea repede. Uitați, noi nu mai avem acces la media. În anii 90 când am început eu de fapt să fiu mai activ, aveam două emisiuni de radio, la România 3, care a fost Radio Blue Jeans, și la Contact, care nu mai există astăzi. TVR, postul public, a mai avut emisiuni, am avut două emisiuni la TVR până în 2013 și acum, la postul public de televiziune nu există nicio emisiune muzicală educativă. Evident că publicul, astfel, nu mai are repere”, a arătat AG Weinberger.

În Ungaria, lucrurile stau diferit. E mai multă deschidere, e o altă tradiție acolo. Piața este mult mai mică, este o inflație de talente, infrastructura e aceeași, dar există un respect social, există un statut al artiștilor, care în România nu există, spune AG Weinberger. În schimb, omul meloman e la fel în toată lumea: vine, curios, și se așteaptă să fie convins cumva de cel de pe scenă. Diferența este în împachetarea acelui eveniment, unde și publicul, și artistul de pe scenă participă, cum împachetezi tu ca infrastructură evenimentul acesta.

„La noi publicul pleacă de multe ori dezamăgit, pentru că ori nu găsește loc de parcare, ori pășește în noroi până la glezne...”, spune muzicianul AG Weinberger.

E Ungaria diferită de România? „Nu trebuie să te apleci în fața ghișeului”

AG Weinberger: „Eu fac cu mașina drumul acesta București-Budapesta, distanța este de 850 de km, din care 200 nu sunt autostradă. Unde nu avem autostradă? Între Pitești-Sibiu și între Deva și Făget, în rest, 10 ore cu prânzul undeva, deci e foarte lejer. La Nădlac trec de obicei, deja mă știu acolo ofițerii care se uită la documente, deși n-ar mai trebui nici asta. Până la Făget nu sunt diferențe, de la Făget până la Deva sunt, Deva-Sibiu e un tronson foarte bun, plăcut, Valea Oltului e splendidă, măcar priveliștea ne alină neplăcerea”.

Cum se simt oamenii sub Viktor Orban? au vrut să știe realizatorii emisiunii „În fața ta”.

AG Weinberger: „Acolo, când m-am dus la administrația lor financiară, ca să-mi scot acel număr de contribuabil, nu trebuia să mă aplec în fața ghișeului și am rezolvat treaba, nu știu, în opt minute.

Totuși, există un anumit respect, poate vine dintr-o tradiție asta. Acolo n-am văzut oameni care parchează dublu, triplu, că vine cu amenda; acolo n-am văzut lume care să nu-și respecte banda de circulație.

Eu am nevoie de acele surse de demnitate care să-mi motiveze existența, să-mi împlinească existența. Eu, anul trecut în România, când era Anul Centenarului, am văzut drapele ale țării mele, pe instituții publice, murdare și rupte. N-am văzut nimic din ce să mă umple de bucurie și de mândrie, ba din contra, pe mine chiar mă doare lipsa asta de coagulare”.

Își poate face meseria bine în România? Sigur, spune AG Weinberger. Legile sunt bune, cele care îi privesc pe artiști, lumea vine la spectacole...

„Aș încerca în Est...”

- De când v-ați întors în România v-ați mai gândit vreodată să plecați din nou în America?

- Nu, în America niciodată.

- E un capitol închis...

- Emoțional și intelectual. Am fost, am înțeles despre ce e vorba, nu mă atrage nimic acolo. Dacă aș încerca în altă parte, m-aș duce spre Est.

- Spre Est? Stranie alegere...

- Păi, de exemplu Singapore. Sau Vietnam. Sau Australia, care tot est e, de la noi.

De ce să faci o facultate la 48 de ani

- În biografia dvs. e un moment în care ați ales să faceți studii la bătrânețe... Ați făcut Conservatorul, erați cel mai bătrân student acolo?

- Corect. Cred că aveam 48 sau 47 de ani. (...)

Nu mi-a fost greu deloc. Eu eram un student etic. Eu aveam nevoie ca să închid cercul cu aceste studii, care m-au ajutat foarte mult după aceea, foarte mult. N-aveam o facultate înainte. Am început direct cu formația Metropol, când aveam 19 ani și jumătate - 20, când veneam din armată. (...)

Nu mi-a fost greu să acumulez cunoștințe în facultate. Eram bursier. Am terminat cu 9,80 și ceva, n-aveam absențe, pe mine chiar m-a interesat, eu nu-mi pierd timpul aiurea.

Și mulți dintre profesori mi-au fost chiar colegi de trupe.

Am avut și profesori senzaționali, din generația anilor 60, niște minți luminate, a fost o plăcere să stau doar în preajma lor și să-i ascult. Colegii mei aveau 21-22 de ani, era o discrepanță evidentă, nu știau cum să-mi spună, să mă tutuiască, să vorbească cu dumneavoastră, eu și-acolo eram izolat de găștile care s-au format, dar mi-am văzut de treabă, m-am dus la școală cu un scop, pe care l-am atins. (...)

Învățăm oricum până la ultima clipă, nu-i nimic rușinos, ba din contră, este foarte onorant să te duci și să mai acumulezi. Uitați, am avut un profesor, dl. Dinu Ciocan, care când a fost rectorul Universității de Muzică s-a înscris în anul I la Facultatea de Matematică.

- Ce i-a adus în plus o facultate marelui AG Weinberger?

- Mi-am organizat toate acele cunoștințe care până atunci le acumulasem într-un mod autodidact. Și mult mai mult peste asta. Acum mă simt mult mai sigur și când scriu, și când cânt. Am o noimă, am un sens.

***

Muzica lui AG Weinberger

Unde poate fi găsită muzica lui AG Weinberger, dar și cartea pe care a scris-o, „Singular”? La concerte, spune artistul, care a mărturisit că nu prea are încredere în rețelele de distribuție din România. Este propriul său producător și recunoaște că asta poate fi un risc, dar spune că nevoia l-a împins. „În mine n-a avut nimeni încredere niciodată în România. Ba din cauza numelui, ba din cauza genului muzical pe care îl reprezint, ba din cauza părerilor mele ușor atipice acestui filon cultural majoritar în care se scaldă țara mea. Vă rog frumos, fiți atenți la nuanțele cuvintelor. Eu oricum sunt un atipic, din toate punctele de vedere. Nu știu, asta e dată din naștere. Și atunci nevoia m-a împins să-mi organizez cumva activitatea și așa a apărut Bigfoot Records, care este propria mea casă de discuri. Să știți că nu e ușor, pentru că n-am resurse. Trebuie să vând discuri ca să am din nou fond de investiții pentru următorul”, a explicat AG Weinberger.

- Vă simțiți un om liber?

- Nu, pentru că pe mine nu mă interesează libertatea. Libertatea e o capcană de marketing. Eu mai degrabă sunt un om eliberat. Eu sunt „meta”. Eu văd de sus lucrurile. S-ar putea să pară aroganță, dar eu văd Universul aici, în palma mea, am o altă optică despre întâmplările lumii, eu înțeleg de unde vine și știu exact de ce se întâmplă așa cum se întâmplă. Cunosc epocile culturale prin care a trecut omenirea și știu de ce suntem noi aici și știu ce ne așteaptă în viitor.

