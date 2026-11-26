Tronul Regelui Carol I revine în sala care îi poartă numele de la Muzeul Naţional de Artă al României, de Ziua Naţională a României. Reconstituirea ansamblului istoric al Sălii Tronului reprezintă un moment de mare însemnătate pentru muzeu, pentru publicul său şi pentru patrimoniul naţional.

Tronul va fi aşezat chiar în poziţia sa consacrată de istorie şi de protocol. Alături de el, publicul va putea admira alte piese de mobilier care au aparţinut ansamblului istoric originar al Sălii Tronului, precum şi o parte din Tapiseria de Stat, brodată cu însemnele regale şi stemele provinciilor istorice româneşti, scrie News.ro.

Reconstituirea in situ a acestui ansamblu de stat atât de însemnat, de simbolic şi de preţios s-a făcut cu respectarea documentaţiei istorice existente. Ea este rezultatul demersurilor ferme ale Muzeului Naţional de Artă al României. Eforturile MNAR au beneficiat de implicarea Ministerului Culturii, a Casei Regale a României, a Muzeului Marinei din Constanţa şi a Forţelor Navale Române, a Muzeului Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti şi a Consiliului Judeţean Argeş, precum şi de susţinerea activă a unor personalităţi publice.

Prin acest act de restituire, prezentat publicului de Ziua Naţională, Muzeul Naţional de Artă al României readuce în conştiinţa publică valori fundamentale ale Statului Român şi ale patrimoniului naţional. Totodată, le oferă vizitatorilor experienţa pe care au aşteptat-o atât de mult: Sala Tronului, mai aproape de imaginea ei originală.

Spaţiile Istorice, deschise de Ziua Naţională

Cu prilejul Zilei Naţionale, Spaţiile Istorice ale Palatului Regal vor putea fi vizitate de public între orele 16:00 şi 20:00. Este prima ocazie, după foarte mulţi ani, de a vedea tronul Regelui Carol I la locul său, în Sala Tronului.

Sala Tronului, povestită în audioghidul „Ghidat prin Palat”

Vizita în Sala Tronului poate fi completată cu audioghidul gratuit „Ghidat prin Palat”, lansat recent de MNAR. Secţiunea dedicată Spaţiilor Istorice ale Palatului Regal spune povestea sălilor de ceremonie şi a contextului în care acestea au fost create. Audioghidul este disponibil în română şi engleză şi se deschide direct în browserul telefonului, fără instalarea unei aplicaţii. Pentru a-l asculta, vizitatorii trebuie să îşi aducă propriile căşti şi să acceseze www.mnar.audioghid.ro.

Editor : B.E.