O brăţară din aur, posibil de provenienţă dacică, un topor din epoca bronzului şi o spadă medievală din fier se numără printre descoperirile arheologice recente de pe raza comunei Şieu din judeţul Bistriţa-Năsăud, toate pe o suprafaţă de câteva sute de metri pătraţi, a anunţat miercuri, în şedinţa Colegiului prefectural, şeful Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Levente Legendi.

Potrivit acestuia, descoperirile, pe care le apreciază drept „excepţionale”, au fost făcute de doi detectorişti, care au predat artefactele Primăriei comunei Şieu.

Administraţia locală, la rândul său, le-a înmânat Direcţiei pentru Cultură, pentru ca, ulterior, acestea să ajungă în custodia Complexului Muzeal.

„Este vorba despre o brăţară de aur, în jur de 47 de grame. Ca şi datare, ar fi perioada fierului. Poate fi şi de provenienţă dacică - încă nu putem spune exact, (...) dar, ca ornament, ca stil de prelucrare a aurului, seamănă cu o brăţară dacică. Avem şi o sabie medievală, de secol XIII-XIV, de o singură mână, cu două tăişuri. Se poate observa că sabia nu este ascuţită, deci a fost folosită doar pentru lovire. Apoi, avem un pumnal, sfârşit de Evul Mediu, început de epocă modernă, şi, nu în ultimul rând, un topor înmănuşat din epoca bronzului, din bronz. Ce este interesant la această ultimă piesă, decorul este imprimat cu nervuri verticale şi orizontale. (...) Sunt piese excepţionale”, a afirmat Levente Legendi, citat de Agerpres.

Acesta a adăugat că un arheolog din cadrul Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud s-a deplasat deja în locul unde a fost găsită brăţara de aur, pentru cercetări, zona putând avea „un potenţial foarte mare”, date fiind descoperirile aparţinând unor epoci diferite.

Editor : A.P.