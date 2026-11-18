„Uman” a fost desemnat cuvântul anului 2026 de Dicționarul Cambridge, într-o perioadă în care dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale readuce în discuție întrebări fundamentale despre natura umană. Specialiștii spun că interesul tot mai mare pentru acest termen reflectă preocupările oamenilor legate de viitorul locurilor de muncă, dar și de diferențele dintre mintea umană și cea artificială.

Într-o epocă în care inteligența artificială (IA) avansează într-un ritm accelerat, iar avertismentele privind riscurile pe care le-ar putea reprezenta pentru omenire devin tot mai frecvente, cuvântul „uman” surprinde „spiritul epocii din 2026”, a declarat Francesca Woodward, membră a Consiliului de Administrație al Cambridge University Press, relatează AFP, citată de news.ro.

În ultimele 12 luni, oamenii s-au gândit tot mai mult la ceea ce înseamnă să fii om, inclusiv din cauza temerilor că inteligența artificială le-ar putea înlocui locurile de muncă.

„Cred că oamenii încearcă să-și reamintească ce înseamnă să fii om”, a explicat Francesca Woodward.

Termenul a devansat alți candidați asociați cu inteligența artificială și mediul online, reflectând interesul tot mai mare la nivel mondial pentru felul în care tehnologia ne transformă viața.

Lexicografii Dicționarului Cambridge au observat, de asemenea, o creștere a utilizării cuvântului „uman” în expresii compuse, precum „creat de om” sau „autor uman”.

Tom McClelland, filosof al științei la Universitatea din Cambridge, consideră că alegerea este una deosebit de interesantă, deoarece înțelegerea noastră asupra umanității se află într-un proces de schimbare.

Dezbaterea globală despre inteligența artificială

„Încercăm să înțelegem diferența dintre o minte umană și una artificială, dintre ființele vii, precum noi, și entitățile artificiale pe care le creăm. Ce ne diferențiază: conștiința, creativitatea sau compasiunea?”, a explicat filosoful.

Interesul pentru această temă a ajuns și în dezbaterea publică internațională. Lideri mondiali și personalități cunoscute, printre care Papa Leon al XIV-lea, Bill Gates, specialista în cultura clasică Mary Beard și actrița Cate Blanchett, și-au exprimat opiniile cu privire la ceea ce ne definește ca ființe umane în era inteligenței artificiale.

Printre ceilalți candidați la titlul de cuvântul anului s-a numărat „agent”, termen care desemnează un sistem de inteligență artificială capabil să îndeplinească sarcini complexe în mod autonom, fără intervenție umană permanentă.

Un alt candidat a fost „wholesome”, cuvânt folosit pentru a descrie ceva benefic, care contribuie la îmbunătățirea vieții din punct de vedere fizic, moral sau emoțional.

În competiție s-a aflat și „dusking”, o practică ce presupune observarea trecerii de la lumina zilei la întuneric, ca formă de relaxare și reconectare cu natura. Tradiția, asociată inițial cu Olanda, a revenit în atenție ca modalitate de a petrece timp în aer liber.

Ce alte cuvinte au fost adăugate în Dicționarul Cambridge în 2026

Printre noile expresii incluse în dicționar în acest an se numără „aura farming”, care descrie comportamentul prin care o persoană face anumite lucruri pentru a-și construi o imagine și o personalitate admirate de ceilalți.

O altă expresie este „looksmaxxing”, care se referă la încercările de a-ți îmbunătăți cât mai mult aspectul fizic și atractivitatea.

Cuvântul anului și noile intrări în dicționar sunt selectate pe baza mai multor criterii, printre care frecvența căutărilor și interesul manifestat de utilizatori pe site-ul Cambridge Dictionary.

Ce cuvinte ar putea deveni populare în 2027

Reprezentanții Dicționarului Cambridge au identificat și câțiva termeni care ar putea câștiga popularitate în anul următor.

Unul dintre aceștia este „FOBO”, acronim pentru „fear of becoming obsolete”, care descrie teama unei persoane că va deveni depășită profesional, inclusiv din cauza faptului că inteligența artificială ar putea prelua atribuțiile locului său de muncă.

Un alt termen este „weather whiplash”, folosit pentru a descrie trecerea rapidă de la o extremă meteorologică la alta, fenomen asociat schimbărilor bruște ale condițiilor climatice.

În 2025, Dicționarul Cambridge a desemnat „parasocial” drept cuvântul anului. Acesta descrie sentimentul de apropiere sau de legătură pe care o persoană îl dezvoltă față de o celebritate pe care nu o cunoaște în realitate sau față de un personaj fictiv.

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Editor : C.A.