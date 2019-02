Digicult. Istoria care se repetă: populismul

În anul 2016, istoricul şi realizatorul tv Simon Sebag Montefiore a coordonat volumul „Discursuri care au schimbat lumea”. Autorul a plecat de la ideea că marile discursuri din istoria omenirii nu doar au reflectat adevărul unei epoci, ci au captat deopotrivă marea minciună. Iar minciuna, la scara mare a istoriei, poate mutila, ideologic, generaţii întregi. Mai mult, în prezent, apariţia populismului influenţează decisiv felul în care masele se raportează la modelele de pe scena politică.

Simon Sebag Montefiore: Timp de vreo 60 de ani, după terminarea celui de-al Doilea Război Mondial, am avut noroc cu liderii noştri politici. Am fost mulţumiţi de regulile pe care trebuia să le respectăm, iar moralitatea definea politica. Dar voi, de exemplu, l-aţi avut pe Ceauşescu, un lucru teribil, iar această experienţă a „otrăvit” poporul. Poporul are reacţii diferite în ţări diferite. Şi Rusia, şi Ucraina au trăit experienţa voastră, au fost „otrăvite” de experienţa comunismului. Din anii '90, aţi trăit experienţa democraţiei, dar acum, vă întoarceţi înapoi. Iar oamenii reacţionează firesc, prin natura lor umană. Adică ajung să creeze caractere puternice în politică, lideri supremi, în aceste vremuri nesigure. Asta poate deveni periculos, nu doar în România, ci oriunde în lume.

