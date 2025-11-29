Live TV

Dramaturgul Tom Stoppard a murit la vârsta de 88 de ani. Scenaristul a primit un Oscar pentru „Shakespeare in Love"

File photo dated 7/4/2017 of Tom Stoppard arriving at a Service of Thanksgiving for Lord Snowdon at St Margaret's Church, Westminster Abbey in central London. Playwright Sir Tom Stoppard, who won an Oscar for the screenplay for Shakespeare In Love, has "d
Tom Stoppard Foto: Justin Tallis, PA Images / Alamy / Profimedia

Dramaturgul şi scenaristul Tom Stoppard, câştigător a patru premii Tony pentru piesele „Rosencrantz and Guildenstern Are Dead”, „Travesties”, „The Real Thing” şi „The Coast of Utopia”, precum şi laureat al premiului Oscar pentru scenariul filmului „Shakespeare in Love”, a murit la vârsta de 88 de ani, scrie BBC.

„Suntem profund îndureraţi să anunţăm că iubitul nostru client şi prieten, Tom Stoppard, a murit liniştit acasă, în Dorset, înconjurat de familia sa”, a transmis agenţia United Agents pentru Sky News, potrivit News.ro. „Va rămâne în amintire pentru operele sale, pentru strălucirea şi umanitatea lor, şi pentru umorul său, ireverenţa sa, spiritul său generos şi dragostea profundă pentru limba engleză”, a mai comunicat agenţia.

Dramaturgul a cucerit inimile publicului timp de mai bine de şase decenii, cu opere care explorau teme filosofice şi politice.

Aducând un omagiu celui pe care l-a numit „dramaturgul său preferat”, Sir Mick Jagger a scris pe reţelele sociale: „Ne lasă o operă măreaţă, plină de inteligenţă şi umor. Îmi va lipsi mereu.”

A scris, de asemenea, pentru film, televiziune şi radio. A adaptat romanul „Anna Karenina” de Lev Tolstoi pentru filmul din 2012, avându-i în rolurile principale pe Keira Knightley şi Jude Law.

În 2020, a lansat noua sa lucrare semi-autobiografică, intitulată „Leopoldstadt” — plasată în cartierul evreiesc al Vienei de la începutul secolului XX — care i-a adus ulterior un premiu Olivier pentru cea mai bună piesă nouă şi patru premii Tony.

Născut Tomas Straussler în Cehoslovacia, şi-a părăsit casa în timpul ocupaţiei naziste şi a găsit refugiu în Marea Britanie.

Mai târziu a aflat de la rude că toţi cei patru bunici ai săi fuseseră evrei şi că muriseră în lagărele de concentrare naziste.

„Mă simt incredibil de norocos că nu a trebuit să supravieţuiesc sau să mor. Este o parte evidentă a ceea ce ar putea fi numit o viaţă norocoasă”, a declarat el pentru revista americană Talk în 1999, reflectând asupra revenirii sale în oraşul natal Zlín, în ceea ce este acum Republica Cehă.

A lucrat ca jurnalist la Bristol în 1954, înainte de a deveni critic de teatru şi de a scrie piese pentru radio şi televiziune.

„Am vrut să fiu un mare jurnalist”, a spus el, citat de agenţia Reuters.

„Prima mea ambiţie era să fiu întins pe podeaua unui aeroport african, în timp ce gloanţele de mitralieră treceau pe deasupra maşinii mele de scris. Dar nu eram prea bun ca reporter. Simţeam că nu am dreptul să pun întrebări oamenilor.

Cariera lui Sir Tom ca dramaturg nu a început decât în anii 1960, când Rosencrantz and Guildenstern Are Dead a avut premiera la Edinburgh Fringe Festival. Ulterior, piesa a fost jucată la National Theatre şi pe Broadway.

Piesa se concentrează pe două personaje secundare din Hamlet. A câştigat mai multe premii, inclusiv patru premii Tony în 1968, printre care premiul pentru cea mai bună piesă.

A primit numeroase onoruri şi distincţii de-a lungul carierei, inclusiv titlul de cavaler acordat pentru serviciile sale aduse literaturii.

