Data publicării:
Mircea Cărtărescu
Mircea Cărtărescu. Foto Profimedia

A început săptămâna decernării premiilor Nobel, iar Mircea Cărtărescu se numără și anul acesta printre favoriții la Premiul pentru literatură, care va fi decernat în doar câteva zile.

Printre favoriții acestui an se numără autorul român Mircea Cărtărescu, scriitorul japonez Haruki Murakami și prozatorul american Thomas Pynchon.

Cum au ajuns acești autor să fie nominalizați? Teoretic, oricine poate fi nominalizat și nu există o limită de vârstă. Oricine scrie literatură remarcabilă, spune Ellen Mattson, membru al Academiei Suedeze și al Comitetului Nobel. Nominalizările pot veni de la un profesor universitar din domeniu, academicieni și academii, dar și societăți din domeniu sau chiar de la alți câștigători ai Premiului Nobel.

Câteva personalități care au primit acest premiu de-a lungul timpului. Printre cei mai citiți și iubiți autori care au fost distinși cu Premiul Nobel pentru literatură în ultimul secol se numără scriitoare română-germană Herta Muller în anul 2009,  scriitorul columbian Gabriel Garhia Marquez, romancierul și dramaturgul francez Albert Camus, dar și romancierul Ernest Hamingway.

 

