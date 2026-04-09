Filmul „Fjord” regizat de Cristian Mungiu a fost selecţionat joi pentru a intra în competiţia principală a Festivalului de la Cannes de anul acesta. Regizorul român, premiat cu Palme d'Or în 2007 pentru „4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile”, revine la Cannes pentru a patra oară în competiţie cu o producție filmată în Norvegia, cu Sebastian Stan şi Renate Reinsve în rolurile principale. Festivalul de la Cannes are loc anul acesta între 12 şi 23 mai.

„Fjord”, primul film în engleză al lui Mungiu și prima producție românească pentru Sebastian Stan

„Fjord este, în mai mare măsură decât oricând în cariera mea, rezultatul unui efort colectiv, al unei coproducții extinse și a unei distribuții internaționale care au acționat împreună în cel mai solidar mod cu putință. A fost o bucurie să lucrez cu un grup de actori formidabili, cu Sebastian Stan și Renate Reinsve, și le mulțumesc tuturor pentru efortul de a mă fi urmat, cu atâta generozitate, în felul meu de a face filme. Cel mai frumos cadou pe care îl puteam primi pentru eforturile noastre este această selecție la Cannes, locul în care cinematograful este respectat, apreciat și așteptat ca nicăieri altundeva în lume”, a declarat Cristian Mungiu, potrivit unui comunicat de presă.

Cristian Mungiu: Foto: Tudor Panduru

„Fjord” este primul film în limba engleză regizat de Cristian Mungiu, dar și primul film „românesc” al actorului american de origine română, Sebastian Stan. Pelicula a fost turnată preponderent în Norvegia, în primăvara anului 2025 și reunește actori care vorbesc engleză, norvegiană, suedeză, dar și română.

Filmul spune povestea soților Lisbet și Mihai Gheorghiu, care se mută într-un sătuc dintr-un mic fiord norvegian, unde curând se împrietenesc cu vecinii lor, soții Halberg. Copiii celor două familii devin apropiați, în ciuda diferențelor de educație și valori.

Sebastian Stan interpretează rolul unui tată de familie ale cărui convingeri despre educație, viață personală și familie sunt puse la încercare.

„Sunt încântat să mă întorc la Cannes cu această poveste importantă și universală despre familie și despre felul în care ea poate fi ea pusă la încercare atunci când valorile și viziunile asupra lumii diferă. Să lucrez împreună cu un cineast reputat precum Cristian Mungiu pe o poveste românească, într-o coproducție românească și alături de o echipă incluzând mulți români a fost o mare bucurie pentru mine și împlinirea unei dorințe pe care o aveam de ani de zile. Abia aștept să împărtășesc acest film cu exigenții spectatori de la Cannes, dar și cu cei din întreaga lume”, a declarat Sebastian Stan.

Sebastian Stan și Renate Reinsve Foto: Tudor Panduru

Alături de Sebastian Stan și Renate Reinsve, filmul îi are în distribuție pe Lisa Loven (Force Majeure) și Lisa Carlehed (The Emigrants), dar și pe actorii români Adrian Titieni, Ana Bodea, Alin Panc, Giulia Nahmany, Vanessa Ceban și Jonathan Breazu.

Renate Reinsve dă viață unei mame aflate între două culturi, preocupată să înțeleagă ce este mai bine pentru copiii ei.

„Filmarea pentru Fjord a fost una dintre cele mai grozave experiențe pe care am avut-o în viața mea. Am învățat atât de multe de la Cristian și de la felul lui de a aborda atât personajele, cât și secvențele în ansamblu, iar locurile în care am filmat au fost extraordinare. Sunt foarte fericită să mă întorc la Cannes și mândră să fiu parte din acest proiect”, a mărturist Renate Reinsve.

Peste 2.400 de filme înscrise la Cannes 2026, din 141 de țări

Deschizând, joi, anunţul selecţiei oficiale pentru Festivalul de la Cannes, ajuns la a 79-a ediţie, Thierry Frémaux, directorul festivalului, a precizat că dezvăluie „95% din selecţie, unele filme urmând să fie selectate în următoarele câteva săptămâni.

Delegatul general al Festivalului de Film de la Cannes, Thierry Frémaux (stânga), și președinta festivalului, Iris Knobloch, pozează după conferința de presă în care a fost anunțată selecția oficială a celei de-a 79-a ediții a Festivalului de Film de la Cannes, la cinematograful Pathé Palace din Paris, pe 9 aprilie 2026. Foto: AFP / Profimedia

El a adăugat că au fost înscrise la festival 2.491 de filme, cu aproximativ 1.000 mai multe decât anul trecut, provenind din 141 de ţări.

Va exista un număr aproape fără precedent de filme în limba franceză în competiţie, dintre care trei sunt regizate de regizori străini: Asghar Farhadi cu „Parallel Tales”, Laszlo Nemes cu „Moulin” şi Ryusuke Hamaguchi cu „All of a Sudden”. Aceştia vor concura alături de trei regizori francezi care ar putea debuta în competiţie - „Notre Salut” al lui Emmanuelle Marre şi trei regizoare, „Histoires de la nuit” al lui Léa Mysius, „A Woman’s Life” al lui Charline Bourgeois-Tacquet şi „Garance” al lui Jeanne Herry, notează News.ro.

Luna trecută, Fremaux a declarat într-un interviu pentru Variety că a observat că „studiourile produc mai puţine blockbustere şi mai puţine filme de autor decât în trecut” şi a subliniat că festivalul „nu depinde de nimic altceva decât de filmele în sine”. Deşi lista din 2025 a prezentat multe filme americane, cele mai discutate filme de la Cannes au fost cele în limbi străine, precum „Sentimental Value” al lui Joachim Trier, care a câştigat Oscarul pentru cel mai bun film străin şi a fost nominalizat la categoria cel mai bun film alături de „The Secret Agent” al lui Wagner Moura.

După cum s-a anunţat anterior, festivalul va începe pe 12 mai cu comedia lui Pierre Salvadori, „The Electric Kiss” („La Venus électrique”), a cărei acţiune se desfăşoară în anii 1920, iar juriul va fi prezidat de celebrul regizor sud-coreean Park Chan-wook.

Festivalul va aduce un omagiu Barbrei Streisand şi lui Peter Jackson, care vor primi fiecare câte un Palme d'Or onorific.

Lista filmelor selectate la Cannes 2026

FILM DE DESCHIDERE

„The Electric Kiss” („La Venus électrique”), Pierre Salvadori

CONCURS

„Minotaur”, Andrey Zvyagintsev

„The Beloved”, Rodrigo Sorogoyen

„The Man I Love”, Ira Sachs

„Fatherland”, Paweł Pawlikowski

„Moulin”, Laszlo Nemes

„Histoire de la nuit”, Léa Mysius

„Fjord”, Cristian Mungiu

„Notre salut”, Emmanuel Marre

„Gentle Monster”, Marie Kreutzer

„Nagi Notes”, Koji Fukada

„Hope”, Na Hong-Jin

„Sheep in the Box”, Hirokazu Kore-eda

„Garance”, Jeanne Herry

„The Unknown”, Arthur Harrari

UN CERTAIN REGARD

„La más dulce”, Laïla Marrakchi

„Club Kid”, Jordan Firstman

„Teenage Sex and Death at Camp Miasma”, Jane Schoenbrun

„Everytime”, Sandra Wollner

„I’ll Be Gone in June”, Katharina Rivilis

„Yesterday the Eye Didn’t Sleep”, Rakan Mayasi

„The Meltdown”, Manuela Martelli

ÎN AFARA COMPETIŢIEI

„Her Private Hell”, Nicolas Winding Refn

„Diamond”, Andy Garcia

„Karma”, Guillaume Canet

„Objet du deli”, Agnes Jaoui

„De Gaulle: L’Age de Fer”, Antonin Baudry

PROIECŢII SPECIALE

„John Lennon: The Last Interview”, Steven Soderbergh

„Avedon”, Ron Howard

„Les Survivants du Che”, Christophe Réveille

„Les Matins Merveilleux”, Avril Besson

PROIECŢII DE MIEZUL NOPŢII

„Roma Elastica”, Betrand Mandico

„Full Phil”, Quentin Dupieux

„Colony”, Yeon Sang-ho

„Jim Queen”, Nicolas Athane şi Marco Nguyen

„Sanguine”, Marion Le Coroller

PREMIERĂ LA CANNES

„Propeller One-Way Night Coach”, John Travolta

„Kokurojo: The Samurai and the Prisoner”, Kiyoshi Kurosawa

