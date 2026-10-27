Prezentă la Digi24, Ioana Ciocan, ministra Culturii, a abordat și problema lipsei unei săli dedicate premierelor de film, în România, despre care a vorbit recent și Cristian Mungiu. De altfel, pelicula românului este susținută de MCC în campania pentru Oscar cu o sumă pentru care s-a făcut un efort considerabil, 100.000 de euro, dar care este de 50 de ori mai mică decât cea investită de Spania în producția lor („La Bola Negra”, în regia lui Javier Calvo și Javier Ambrossi) , într-un demers similar.

„Acum 150 de ani, în momentul în care Muzeul Antipa, un muzeu pe care îl iubim cu toții, a fost inaugurat, Grigore Antipa a zis în ziua deschiderii: <>. 150 de ani mai târziu, Muzeul Grigore Antipa este în continuare prea mic. Lucrurile se mișcă extrem de încet la nivel istoric, 40 de ani nu înseamnă foarte mult timp”, a declarat Ioana Ciocan. „Bineînțeles că ne-am pierdut răbdarea. Bineînțeles că trebuie să susținem Muzeul Antipa pentru construirea unui corp nou. Bineînțeles că trebuie susținută cinematografia din România și cultura vie - Cristian Mungiu asta este - cultura vie a României și cred că împreună vom putea să facem tot ce putem ca poate să salvăm resturile cinematografelor care se află acum în paragină. Știți foarte bine că în 1989 aveam peste 600 de cinematografe și dacă ai atât de multe cinematografe, bine zis că te duci la cinema, ele dispărând, a dispărut și consumul acesta din obiceiul nostru, au rămas undeva la 60. Trebuie văzut câte au rămas, în ce stare sunt, care este statutul lor juridic, ce poate să fie salvat”.

„Există foarte multe proiecte la Minister pentru sălile de cinema”, spune Ioana Ciocan.

Discuție cu Mungiu

„Am discutat și cu Cristian Mungiu, chiar înainte să vină la voi, astăzi seară. Și, bineînțeles, ne gândeam oare ce înseamnă sală mare pentru un cinemaul românesc, oare cât de mare înseamnă mare? Cam care este publicul? Cum putem să reîndrăgostim publicul de un cinema care are o linie mai specifică, să zicem un blockbuster american?”

Ministra culturii a fost avertizată cum, mai deunăzi, când a fost la mall să vadă un film, a fost avertizată de vânzătoarea biletelor că „este un film românesc”. „Și atunci trebuie să mergem un pic mai în spate. La fel și la biblioteci”, și-a continuat Ioana Ciocan raționamentul. „Cum îi facem pe oameni să se ducă înapoi la bibliotecă? Cum îi facem să se îndrăgostească de carte, cum îi facem să se îndrăgostească de de film? Cum îi facem să renunțe la double screen?”

Buget pentru Oscar

„Sunt atât de multe lucruri. Și ce mă întristează, și trebuie să zic asta, este că ministerul se ocupă de nenumărate lucruri, de toată cultura din România, de muzee, de teatre, cu o schemă de personal, cu 50 de posturi libere, care, chiar dacă s-ar deschide, dar în momentul ăsta sunt blocate, chiar dacă s-ar deschide, poate că nu ar fi ocupate”.

Ministerul Culturii îl susține pe Cristian Mungiu cu campania de promovare pentru Oscar, a mai spus ministra. „Filmul care acum este favorit, din Spania, are un buget de 50 de milioane de dolari. Ministerul Culturii a făcut un efort supraomenesc, și zic cu foarte mare răspundere, să susțină promovarea la Oscar cu 500.000 lei. Cristian Mungiu poate să facă cel mai fabulos film de pe faţa Planetei, dar are un fel de campanie electorală de făcut. El trebuie să îi convingă pe cei 12.000 de membri ai Academiei să îl voteze. Aceşti membri trebuie să aibă acces la filmul lui, filmul trebuie să fie distribuit peste tot, emisiuni televizate, este o muncă sisifică. Este o muncă teribilă, nu ştiu dacă vom reuşi, dar vom încerca”, a explicat Ioana Ciocan la Digi24.

Editor : Sebastian Eduard