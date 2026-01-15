Gafă a Ministerului de Interne de Ziua Culturii Naționale: titlul și versurile greșite ale unei poezii de Eminescu postate pe Facebook

Câteva versuri dintr-o poezie a lui Mihai Eminescu postate joi pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne cu ocazia Zilei Culturii Naţionale au provocat reacţii critice sau ironice din partea celor care au accesat pagina pentru că versurile erau citate greşit şi nici titlul poeziei nu era cel indicat de autorul postării de pe pagina MAI. Postarea a fost apoi corectată.

„De vezi codrii de aramă / De departe vezi albind / Ş-auzi mândra glăsuire/ A pădurii de argint.” Mihai Eminescu „De ce nu-mi vii””, este postarea inițială de pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne.

Versurile corecte sunt: „De treci codri de aramă, de departe vezi albind/ S-auzi mândra glăsuire a pădurii de argint”, iar poezia este „Călin (file din poveste)”.

Ulterior, MAI a corectat postarea, disponibilă mai jos.

Reacţiile utilizatorilor au fost criticice sau ironice. Unele au fost agresive sau au conţinut insulte la adresa angajaţilor MAI.

„De ce nu-mi vii MAI strigau toate victimele nepăsării voastre, aşa”, a scris un utilizator.

„Aţi văzut codrii dar nu aţi văzut poezia”, „Nu e (De ce nu - mi vii...)”, „Ati masacrat poezia, si e Calin -file de poveste, mai deschideti si voi o carte”, sunt alte reacţii de pe pagina de Facebook a ministerului.

Editor : B.E.