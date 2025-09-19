„Grivița 53”, primul teatru particular construit în România în ultimii 80 de ani, a fost inaugurat

Teatrul Grivița 53 a fost inaugurat. Este primul teatru construit în România în ultimele 8 decenii. Oameni iubitori de teatru, personalități culturale, sportive si din alte domenii, cu toții au sărit să cumpere câte o cărămidă. Grivița 53 sau „teatrul oamenilor pentru oameni”este un spațiu în care vor fi piese de teatru, dans, expoziții și alte experiențe culturale unice

„În secunda în care am pășit aici, am știut cu toată ființa, cu toate celulele, că aici se va naște ceva”, a declarat Chris Simion-Mercurian.

„Vin peste tine emoțiile și te copleșesc pentru că am ajuns într-un punct care era greu de estimat la început”, afirmă Tiberiu Mercurian, cofondator al Teatrului Grivița 53.

„Chris ne-a făcut să vedem teatrul. Noi l-am văzut de atunci. Între timp am mai venit, ne-am plimbat prin el, era o groapă și ea ne zicea: «aici o să fie sala mare, o să fie așa...». Noi am plecat și vorbeam despre teatru”, spune actrița Ofelia Popii.

„Sunt niște personaje ideale. Aștept să facă cineva un film despre ei așa și pe care să-l proiecteze aici și o să-l comentez dacă se poate”, a comentat și criticul de film Irina Margareta Nistor.

Pentru că orice film începe cu o poveste, Cris Simion Mercurian a făcut un tur al teatrului alături de echipa Digi 24.

Primul spectacol ce va fi găduit de noul teatru Grivița 53 va avea loc până la finalul acestui an.

Editor : A.D.V.