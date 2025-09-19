Live TV

„Grivița 53”, primul teatru particular construit în România în ultimii 80 de ani, a fost inaugurat

Data publicării:
grivita53

Teatrul Grivița 53 a fost inaugurat. Este primul teatru construit în România în ultimele 8 decenii. Oameni iubitori de teatru, personalități culturale, sportive si din alte domenii, cu toții au sărit să cumpere câte o cărămidă. Grivița 53 sau „teatrul oamenilor pentru oameni”este un spațiu în care vor fi piese de teatru, dans, expoziții și alte experiențe culturale unice

„În secunda în care am pășit aici, am știut  cu toată ființa, cu toate celulele, că aici se va naște ceva”, a declarat Chris Simion-Mercurian.

„Vin peste tine emoțiile și te copleșesc pentru că am ajuns într-un punct care era greu de estimat la început”, afirmă Tiberiu Mercurian, cofondator al Teatrului Grivița 53.

„Chris ne-a făcut să vedem teatrul. Noi l-am văzut de atunci. Între timp am mai venit, ne-am plimbat prin el, era o groapă și ea ne zicea:  «aici o să fie sala mare, o să fie așa...». Noi am plecat și vorbeam despre teatru”, spune actrița Ofelia Popii.

„Sunt niște personaje ideale. Aștept să facă cineva un film despre ei așa și pe care să-l proiecteze aici și o să-l comentez dacă se poate”, a comentat și criticul de film Irina Margareta Nistor.

Pentru că orice film începe cu o poveste, Cris Simion Mercurian a făcut un tur al teatrului alături de echipa Digi 24.

Primul spectacol ce va fi găduit de noul teatru Grivița 53 va avea loc până la finalul acestui an.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jan Marsalek in Moscow
1
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan...
florin barbu la o sedinta
2
Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români pentru că mănâncă avocado: „Costă cât 3...
teodora pana fb
3
Cântăreață de muzică populară, acuzată că a vrut să fure dintr-un supermarket. Cum se...
stadioane in targoviste
4
Orașul cu două stadioane noi, sau cum risipește statul banii. Explicațiile autorităților
Nicușor Dan.
5
Reacția lui Nicușor Dan după ce CCR i-a admis o sesizare de neconstituționalitate: Voi...
Americanii: ”Simona Halep se confruntă cu dificultăți”
Digi Sport
Americanii: ”Simona Halep se confruntă cu dificultăți”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Olguța Vasilescu
Olguța Vasilescu: Nu va fi criză politică dacă pleacă Ilie Bolojan...
sigla Direcției Naționale Anticorupție
Un secretar de stat din Ministerul Economiei a fost reținut de...
Comisia europeană
Comisia Europeană anunță un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei...
bolojan retaileri original_govr2957
Reprezentanții retailerilor i-au spus lui Bolojan că nu mai vor...
Ultimele știri
Exercițiu militar NATO de amploare în România. Moșteanu: „Nu suntem în război. Ne pregătim cu aliații să putem să răspundem mai rapid”
Primele tichete de energie pentru plata facturilor au fost distribuite pentru peste 270.000 de beneficiari
Un român aflat în vacanță în Italia a fost arestat și a stat o lună în închisoare. Polițiștii l-au confundat cu un hoț cu același nume
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
chris simion
Grivița 53, primul teatru privat construit din donații. Câți bani s-au strâns și când va fi gata
ou urias
Teatrul „Grivița 53”, tot mai aproape de realitate
Partenerii noștri
Pe Roz
Doi tineri au cheltuit banii de nuntă pentru a scăpa de kilogramele acumulate încă din copilărie. De la 300...
Cancan
Cele 3 cuvinte pe care Tyler Robinson i le-a adresat judecătorului, după ce s-a cerut pedeapsa cu moartea...
Fanatik.ro
Gigi Becali face revoluție la FCSB dacă echipa ratează play-off-ul! Care sunt „greii” cărora li se vor...
editiadedimineata.ro
A fi prea slab poate fi mai periculos decât kilogramele în plus
Fanatik.ro
Dezvăluiri incendiare din vestiarul Universităţii Craiova: “Este echipa cel mai greu de antrenat din prima...
Adevărul
Israelul anunță punerea în funcțiune a unei arme laser capabile să intercepteze drone și rachete. Cost: sub 5...
Playtech
Cine este Tania Turtureanu? Artista o înlocuieşte pe Irina Rimes la meciul România – Republica Moldova?
Digi FM
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un magazin. "Fiul meu m-a sunat plângând...
Digi Sport
Antonela Roccuzzo a făcut ravagii cu cea mai recentă postare. ”O perfecțiune de femeie!”
Pro FM
Băieții lui Britney Spears, într-o rară fotografie de familie, alături de verișoarele lor, fiicele lui Jamie...
Film Now
Scorsese va regiza „What Happens at Night”, o adaptare a romanului de groază cu același nume. Cine sunt...
Adevarul
În epoca dronelor, războiul se mută sub pământ: Cum se pregătesc Ucraina și aliații pentru confruntările...
Newsweek
Creștere record de pensie cu 1.700 lei la trecerea la „limită de vârstă”. Cât a muncit pensionarul?
Digi FM
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un magazin. "Fiul meu m-a sunat plângând...
Digi World
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de...
Digi Animal World
O creatură marină de doi metri, descoperită pe o plajă din California: „Parcă eram pe altă planetă”
Film Now
Julia Roberts dezvăluie numele actriței care o intimidează profund: Am fost atât de emoționată să o întâlnesc
UTV
Naomi Hedman, reacție neașteptată despre fostul ei iubit Andrew Barabancea. „Nu știu cine este!”