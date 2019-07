Grivița 53, primul teatru privat construit din donații. Câți bani s-au strâns și când va fi gata

Mobilizarea de forțe pentru Grivița 53, primul teatru privat construit exclusiv din donații, a ajuns la final. În numai cinci luni, peste 243 de mii de euro s-au strâns din vânzarea celor 19 ouă, realizate de nume sonore ale vieții sportive și culturale românești. Iniţiatoarea proiectului speră ca, din banii strânşi, să înceapă construcţia teatrului privat de pe Calea Griviţei chiar în această toamnă.

„Bine ați venit în Grivița 53 și sper eu ca peste doi ani să vă aștept aici, unde va exista primul teatru construit împreună și să vă mulțumesc că ați făcut posibil transformarea visului în realitate!”, spune inițiatoarea proiectului.

Chris Simion a început să viseze la propriul teatru încă de acum doi ani. Un singur gând a fost suficient pentru ca, în scurt timp, sute de oameni să empatizeze cu cea mai tainică dorință a tinerei regizoare: o scenă, construită din fonduri private, aproape de Gara de Nord, care să adune la spectacole, cât mai des posibil, zeci de bucureșteni.

Proiectul a fost întrerupt vreme de un an, iar în primăvara aceasta speranțele inițiatorilor au încolțit din nou.

- Cu banii pe care i-am câștigat pe casa bunicii, am cumpărat terenul de aici și practic este locul pe care o să se nască „Grivița 53”, spune Chris Simion.

- Când speri să fie gata?

- Dacă am avea banii, într-un an de zile am putea să invităm lumea la primul spectacol. Propun ceea ce nu se face în momentul acesta în România, să existe un spațiu dedicat 90% spectacolelor construite pe dramatizări din literatura contemporană și universală.

1,3 milioane de euro este suma necesară pentru construcția și amenajarea spațiului. Grație campaniilor de strângere de fonduri s-au adunat deja o pătrime din bani.

„243.110, asta este suma pe care am strâns-o, aproape un sfert din ce avem nevoie. Este un succes care, pe de o parte, e impresionant, pe de altă parte, mi se pare atât de normal, înseamnă că suntem atât de mulți strânși în acest vis!”, spune inițiatoarea proiectului.

De-a lungul celor cinci luni de campanie, zeci de oameni au pus umărul la realizarea acestui vis. Actori, sportivi de performanță, artiști plastici și oameni de afaceri au contribuit la realizarea celor 19 ouă uriașe, transformate în obiecte de artă.

Camelia Șucu, femeie de afaceri: „Am pus umărul, am fost printre primii cinci care am spus Prezent! ca sponsor. Întâmplarea a făcut ca, exact de ziua mea, să mă duc să iau în primire unul dintre aceste obiecte frumoase, care sunt un manifest cultural. Avem un proiect frumos în jurul teatrului și vrem să îl construim”.

Organizatorii speră ca șantierul pentru Teatrul „Grivița 53” să înceapă în această toamnă.