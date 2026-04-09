Guvernul a lansat selecția pentru localităţile care vor reprezenta România în competiţia „Best Tourism Villages”

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT) lansează selecţia pentru localităţile care vor putea reprezenta România în competiţia internaţională „Best Tourism Villages”, organizată de UN Tourism.

„Lansăm selecţia pentru localităţile din România care vor putea reprezenta ţara noastră în competiţia internaţională «Best Tourism Villages», organizată de UN Tourism. Este o oportunitate reală pentru comunităţile rurale de a se face cunoscute la nivel internaţional şi de a atrage turişti, investiţii şi parteneriate”, a anunţat ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău, într-o postare publicată, joi, pe pagina sa de Facebook.

Înscrierile sunt deschise până pe 4 mai, iar România va selecta maximum opt destinaţii pentru etapa internaţională.

„Căutăm localităţi care păstrează autenticitatea, tradiţiile şi specificul local şi care pot arăta lumii ce are România mai valoros în zona rurală. (...) Exemplele din anii trecuţi arată că se poate: Răşinari a fost desemnat «Best Tourism Village», iar alte comunităţi din România au intrat în programe internaţionale de dezvoltare. Invit toate comunităţile eligibile să aplice!”, a mai scris ministrul.

Potrivit MEDAT, România, membră UN Tourism (Organizaţia Mondială a Turismului) din 1975, participă activ la structurile de lucru ale organizaţiei - Comisia pentru Europa, Grupul de Lucru pentru Europa de Sud-Est, Comitetul pentru Codul Internaţional al Turismului Sigur şi Coaliţia de Parteneri pentru Sănătate şi Turism. Totodată, ţara noastră este implicată în programul „Best Tourism Villages”, care promovează destinaţiile rurale autentice şi sustenabile, cu exemple notabile precum Răşinari, Ciocăneşti, Breb şi Polovragi.

