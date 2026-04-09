Guvernul a lansat selecția pentru localităţile care vor reprezenta România în competiţia „Best Tourism Villages”

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT) lansează selecţia pentru localităţile care vor putea reprezenta România în competiţia internaţională „Best Tourism Villages”, organizată de UN Tourism. 

„Lansăm selecţia pentru localităţile din România care vor putea reprezenta ţara noastră în competiţia internaţională «Best Tourism Villages», organizată de UN Tourism. Este o oportunitate reală pentru comunităţile rurale de a se face cunoscute la nivel internaţional şi de a atrage turişti, investiţii şi parteneriate”, a anunţat ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău, într-o postare publicată, joi, pe pagina sa de Facebook. 

Înscrierile sunt deschise până pe 4 mai, iar România va selecta maximum opt destinaţii pentru etapa internaţională. 

„Căutăm localităţi care păstrează autenticitatea, tradiţiile şi specificul local şi care pot arăta lumii ce are România mai valoros în zona rurală. (...) Exemplele din anii trecuţi arată că se poate: Răşinari a fost desemnat «Best Tourism Village», iar alte comunităţi din România au intrat în programe internaţionale de dezvoltare. Invit toate comunităţile eligibile să aplice!”, a mai scris ministrul. 

Potrivit MEDAT, România, membră UN Tourism (Organizaţia Mondială a Turismului) din 1975, participă activ la structurile de lucru ale organizaţiei - Comisia pentru Europa, Grupul de Lucru pentru Europa de Sud-Est, Comitetul pentru Codul Internaţional al Turismului Sigur şi Coaliţia de Parteneri pentru Sănătate şi Turism. Totodată, ţara noastră este implicată în programul „Best Tourism Villages”, care promovează destinaţiile rurale autentice şi sustenabile, cu exemple notabile precum Răşinari, Ciocăneşti, Breb şi Polovragi. 

Top Citite
Petrolier
1
Navele care vor trece prin Strâmtoarea Ormuz vor plăti o taxă Iranului. Cum își justifică...
Lebanon Israel Iran War
2
Război în Orientul Mijlociu, ziua 40. JD Vance: „Ar fi stupid” ca negocierile cu Iranul...
Alegeri Ungaria
3
Ungaria, cel mai recent sondaj de opinie: Partidul de opoziție Tisza pare a se distanța...
photo-collage.png - 2026-04-07T133657.123
4
Ungaria a semnat un acord crucial cu Rusia chiar înainte de alegeri. Ce cuprind cele 12...
Donald,Trump,New,Official,Portrait.,The,President,Of,The,United
5
Donald Trump spune că e de acord cu un armistițiu de 2 săptămâni cu Iranul, dacă...
Te-ar putea interesa și:
Screenshot 2026-04-08 at 12.32.14
Schimbări privind muncitorii străini: guvernul simplifică și organizează sistemul prin lansarea platformei WorkinRomania.gov.ro
Combinatul siderurgic Liberty Galaț
Liberty Galaţi, Romaero şi Damen Mangalia, desemnate companii de interes strategic. Când își vor primi angajaţii salariile restante
robinet de apa
Alimentarea cu apă va fi sistată, timp de două zile, în opt localităţi din judeţul Prahova şi una din Dâmboviţa
Irineu Darau
Apelul Ministerului Economiei pentru proiecte românești din domeniul AI și al tehnologiilor de semiconductori. Mesajul lui Irineu Darău
Irineu Darau
Irineu Darău, despre scumpirea combustibililor: Nu poţi să iei din scurt măsuri care vor rămâne pe luni sau ani de zile
Recomandările redacţiei
Trupe americane la exerciții la Kogălniceanu
Pedeapsa lui Trump pentru țările NATO care nu l-au ajutat în Orientul...
Invierea-Domnului-la-Patriarhie-103
Cum va fi vremea de Paște și în noaptea de Înviere: anunțul...
Instalație de extracție de gaze
De ce se poate confrunta Europa, în continuare, cu o criză a gazelor...
primarul din baia mare Dăncuş Ioan Doru,
Primarul din Baia Mare, trimis în judecată pentru delapidare. Ar fi...
Ultimele știri
Volodimir Zelenski susține că SUA au ignorat dovezile că Rusia ajută Iranul: „Problema este că au încredere în Putin. Şi este păcat”
Marfă contrafăcută de peste 3 milioane de lei, descoperită într-un camion înmatriculat în România. Transportul venea din Turcia
PNL cere demisia vicepreşedintelui CJ Argeş, de la PSD, vizat de un dosar de corupţie
Citește mai multe
