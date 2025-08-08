Guvernul extinde un program de investiții ca să continue restaurarea muzeelor „Enescu” şi „Kalinderu”. Anul finalizării lucrărilor

Executivul a adoptat, vineri, o hotărâre de Guvern care permite extinderea cu încă 4 ani a unuia dintre cele mai ample programe de investiții în patrimoniul cultural, derulat cu sprijinul Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE). Astfel, vor fi continuate lucrările de consolidare și restaurare a Muzeul Național „George Enescu” – Palatul Cantacuzino și Muzeul „Dr. Ioan și Nicolae Kalinderu”, finalizarea acestora fiind 30 iunie 2029. Valoarea totală a investiției se ridică la 280 milioane euro, jumătate din sumă fiind asigurată prin bugetul de stat.

În aceeași ședință, Guvernul a fost aprobat și proiectul de lege pentru ratificarea noului Acord-cadru de împrumut între România și BDCE, mai arată comunicatul de presă al Ministerului Culturii.

Valoarea împrumutului va fi de 140 de milioane de euro acordat de BDCE, sumă care va fi dublată printr-o contribuție echivalentă din bugetul național.

Finanțarea va susține realizarea sau restaurarea completă a 14 obiective culturale de importanță națională și europeană după cum urmează:

Construirea sălii de spectacole a Operei Naționale Române din Iași, în continuarea investiției demarate prin împrumutul BDCE pentru finanțarea proiectului LD 2097 (2021), aflat în derulare;

Construirea unui corp nou de clădire pentru Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” din București;

Restaurarea și modernizarea integrală a Operei Naționale Române din București și construirea unui depozit de decoruri;

Restaurarea și amenajarea Muzeului Național „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu;

Restaurarea Bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia, filială a Bibliotecii Naționale a României;

Consolidarea, restaurarea și amenajarea sediului Muzeului Național de Artă Contemporană din București;

Restaurarea parțială la interior și refacerea unor instalații la Ateneul Român;

Restaurarea și amenajarea Vilei Regina Maria din Mamaia, județul Constanța și amenajarea terenului aferent;

Restaurarea și punerea în valoare a domeniului (casa-muzeu, capela și anexele) de la Tescani, jud. Bacău – Secția „Dumitru și Alice Rosetti-Tescanu-George Enescu” a Muzeului Național „George Enescu”;

Consolidarea și restaurarea Casei Samurcaș din cadrul Muzeului Național al Țăranului Român;

Restaurarea și punerea în valoare a Muzeului Sitului Arheologic Cucuteni – Complexul Național Muzeal „Moldova” Iași;

Consolidarea, restaurarea și amenajarea Vilei arhitectului Paul Gottereau - spațiu cultural al Institutului Național al Patrimoniului din București;

Restaurarea și amenajarea Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca;

Consolidarea, restaurarea și amenajarea sediului Administrației Fondului Cultural Național, din București.

Implementarea este programată pentru perioada 2026-2033 și va fi realizată de Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului, mai arată sursa citată.

Proiectele vor avea și un impact economic prin crearea de locuri de muncă și creșterea veniturilor generate de turism.

Ca urmare a aprobării proiectului legii de ratificare de către Guvernul României, propunerea de act normativ va fi înaintată Parlamentului României spre dezbatere și vot, potrivit comunicatului Ministerului Culturii.

