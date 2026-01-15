Live TV

Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Culturii Naționale: „Ne reamintește rolul patrimoniului și al operei lui Mihai Eminescu”

ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan a transmis, joi, un mesaj de Ziua Culturii Naționale, în care subliniază importanța patrimoniului cultural și a operei lui Mihai Eminescu în formarea identității românești și atrage atenția asupra nevoii de inițiative culturale bine gestionate, cu impact în educație, comunități și spațiul public.

„Ziua Culturii Naţionale ne reaminteşte importanţa patrimoniului cultural şi a operei lui Mihai Eminescu în formarea identităţii româneşti. România are nevoie de iniţiative culturale bine gestionate, cu impact în educaţie, comunităţi şi spaţiul public, care să contribuie la o prezenţă culturală coerentă şi la creşterea respectului de care ţara noastră se bucură în lume”, este mesajul lui Ilie Bolojan.

Şeful Executivului arată că „Guvernul are responsabilitatea de a susţine educaţia şi cultura, iar cei care activează în acest domeniu au rolul de a valorifica aceste oportunităţi prin competenţă şi rezultate vizibile pentru societate”.

„Le mulţumesc tuturor celor care contribuie la viaţa culturală a României şi îi încurajez să continue să construiască, prin munca lor, un spaţiu cultural accesibil şi conectat la realităţile de astăzi”, mai afirmă premierul Bolojan.

Citește și: Nicușor Dan: „Digitalizarea patrimoniului cultural, între tradiție și inovație”. Sala de teatru de la Cotroceni, deschisă pentru tineri

