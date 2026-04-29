Institutul „Elie Wiesel”, reacție în cazul Octavian Goga: Opera lui poate fi studiată, dar validarea sa ca om politic este ilegală

Bustul poetului Octavian Goga a fost îndepărtat recent din zona Copou a municipiului Iaşi. Sursa foto: X

Institutul „Elie Wiesel” a transmis o reacție fermă în cazul controverselor legate de Octavian Goga, subliniind că legislația nu interzice studiul operei sale literare sau publicistice, însă validarea publică a rolului său politic este ilegală.

Institutul „Elie Wiesel” face clarificări, într-o scrisoare deschisă semnată de personalităţi publice, în legătură cu discuţiile despre poetul şi politicianul Octavian Goga, după ce „un grup de intelectuali clujeni” a considerat că „a pedepsi un astfel de om” pare „o greşeală impardonabilă”.

În document se arată, în contextul noilor prevederi din aşa-numita lege Vexler, care interzic promovarea în public a memoriei unor persoane din conducerea organizaţiilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, că Goga a înfiinţat un astfel de partid de extremă dreaptă al cărui preşedinte a fost până la moarte şi a cărui emblemă era tricolorul cu zvastica în mijloc.

„Legea nu cenzurează studiul operei literare sau publicistice a lui O. Goga. Validarea, însă, a omului politic Goga, prin monumente de for public, este o acţiune (...) ilegală şi intolerabilă”, afirmă semnatarii scrisorii, apreciind că această „încercare de normalizare” denaturează istoria şi este un „atentat la ordinea democratică”.

„În Declaraţia de la Cluj (n. red. - a intelectualilor care se opun eliminării numelui lui Octavian Goga din spaţiul public) se afirmă că «a pedepsi un astfel de om ni se pare o greşeală impardonabilă, pe care nici ideologii sovietizării nu au comis-o». În fapt, protestul îşi propune să salveze construcţia memoriei publice a poetului Octavian Goga, materializată prin busturi, denumiri de străzi, instituţii publice etc. Altminteri, pe Goga nu îl mai poate nimeni pedepsi sau salva, el este decedat de 88 de ani”, afirmă semnatarii scrisorii deschise, zeci de personalităţi publice.

Aceştia amintesc că în decembrie 2025 preşedintele ţării a promulgat legea care modifică OUG nr. 31/2002. „Între altele, art. 5 a fost completat şi sună astfel: «Fapta persoanei de a promova, în public, cultul persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de război, al persoanelor care au făcut parte din conducerea organizaţiilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în sensul art. 2 lit. a), se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau amendă şi interzicerea unor drepturi».

Acelaşi document menţionează câteva fragmente din „gândirea intelectualului” Octavian Goga, „venerat” în declarația de la Cluj: „Noi, generaţia războiului de acum 20 de ani, am făcut o ţară mare şi puternică. Dar ţara nu e încă dezrobită. E mult putregai care trebuie dat deoparte şi străinul, jidanul şi-a înfipt ghearele în trupul naţiunei şi îi suge vlaga. Vrem să despăduchem România, să o facem curată!” (O. Goga, Vaslui, decembrie 1937)

„Dar nu vă încruntaţi, dragi clujeni. Democraţia are două mari calităţi care dau speranţa în mai bine fiecăruia dintre noi: (1) nimeni nu e mai presus de lege şi (2) spiritul critic este substanţa spiritului civic”, se arată în finalul scrisorii deschise.

Bustul poetului Octavian Goga, fost premier cu atitudini controversate, a fost îndepărtat recent din zona Copou a municipiului Iaşi, după ce Asociaţia pentru Prevenirea şi Combaterea Antisemitismului şi Legionarismului din Arad a solicitat acest lucru Primăriei şi Consiliului Local Iaşi, notează New.ro.

Bustul, care era amplasat într-o zonă intens circulată din cartierul Copou, ar fi fost ridicat, în 28 martie, de angajaţii Ateneului Naţional Iaşi, instituţie aflată în subordinea Primăriei.

Octavian Goga a fost un politician controversat din cauza mai multor declaraţii şi decizii pe care le-a luat înainte şi în timpul mandatului de premier pe care l-a deţinut în anii 1937-1938. El a fost iniţiatorul unui plan prin care sute de mii de evrei români urmau să fie deportaţi în Insula Madagascar.

Potrivit istoricului Ilarion Ţiu, Goga a fost înmormântat cu zvastica pe piept, aceasta fiind dorinţa sa. În calitate de prim-ministru, Goga a adoptat un decret-lege care a avut ca efect retragerea cetăţeniei unui număr de 225.222 de evrei din România.

