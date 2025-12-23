Întâlnire de lucru publică privind proiectele de management pentru TNB, organizată de Ministerul Culturii

Ministerul Culturii a anunţat că pe 30 decembrie organizează o întâlnire de lucru cu caracter public privind proiectele de management depuse în cadrul concursului pentru Teatrul Naţional "I. L. Caragiale" din Bucureşti, relatează Agerpres.



"Ministerul Culturii, în calitate de organizator al concursului de proiecte de management pentru Teatrul Naţional "I.L. Caragiale" din Bucureşti, răspunde solicitărilor formulate de candidaţi şi anunţă organizarea unei întâlniri de lucru cu caracter public privind proiectele de management depuse în cadrul concursului. Întâlnirea este programată pentru data de 30 decembrie, începând cu ora 12:00, şi se va desfăşura în format hibrid, cu participare fizică la sediul Ministerului Culturii, precum şi online, în format ZOOM", se arată într-un comunicat al ministerului.



Conform sursei citate, Ministerul Culturii a făcut publice componenţa comisiei de concurs şi lista candidaţilor, asigurând cadrul de transparenţă al procedurii. Pentru ca această întâlnire să se poată desfăşura într-un cadru orientat pe conţinut, "este firesc ca proiectele de management să fie cunoscute anterior întâlnirii şi să fie accesibile publicului", arată sursa citată.



În acest sens, candidaţii sunt invitaţi să facă publice proiectele de management prin orice mijloace alese: prin publicarea acestora pe pagini proprii, pe platforme publice sau, la solicitare, pe site-ul Ministerului Culturii.



"În lipsa punerii la dispoziţia publicului a proiectelor de management înainte de data stabilită, întâlnirea nu îşi poate îndeplini rolul de dialog real şi constructiv şi, în consecinţă, nu poate fi organizată. La această discuţie sunt invitaţi să participe candidaţii, membrii comisiei de concurs, precum şi alte părţi interesate - reprezentanţi ai mediului cultural, ai societăţii civile, ai instituţiilor publice şi ai presei", arată Ministerul Culturii.

Editor : M.C