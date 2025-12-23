Live TV

Întâlnire de lucru publică privind proiectele de management pentru TNB, organizată de Ministerul Culturii

Data actualizării: Data publicării:
TNB
Foto: Florin Ghioca/TNB

Ministerul Culturii a anunţat că pe 30 decembrie organizează o întâlnire de lucru cu caracter public privind proiectele de management depuse în cadrul concursului pentru Teatrul Naţional "I. L. Caragiale" din Bucureşti, relatează Agerpres.

"Ministerul Culturii, în calitate de organizator al concursului de proiecte de management pentru Teatrul Naţional "I.L. Caragiale" din Bucureşti, răspunde solicitărilor formulate de candidaţi şi anunţă organizarea unei întâlniri de lucru cu caracter public privind proiectele de management depuse în cadrul concursului. Întâlnirea este programată pentru data de 30 decembrie, începând cu ora 12:00, şi se va desfăşura în format hibrid, cu participare fizică la sediul Ministerului Culturii, precum şi online, în format ZOOM", se arată într-un comunicat al ministerului.

Conform sursei citate, Ministerul Culturii a făcut publice componenţa comisiei de concurs şi lista candidaţilor, asigurând cadrul de transparenţă al procedurii. Pentru ca această întâlnire să se poată desfăşura într-un cadru orientat pe conţinut, "este firesc ca proiectele de management să fie cunoscute anterior întâlnirii şi să fie accesibile publicului", arată sursa citată.

În acest sens, candidaţii sunt invitaţi să facă publice proiectele de management prin orice mijloace alese: prin publicarea acestora pe pagini proprii, pe platforme publice sau, la solicitare, pe site-ul Ministerului Culturii.

"În lipsa punerii la dispoziţia publicului a proiectelor de management înainte de data stabilită, întâlnirea nu îşi poate îndeplini rolul de dialog real şi constructiv şi, în consecinţă, nu poate fi organizată. La această discuţie sunt invitaţi să participe candidaţii, membrii comisiei de concurs, precum şi alte părţi interesate - reprezentanţi ai mediului cultural, ai societăţii civile, ai instituţiilor publice şi ai presei", arată Ministerul Culturii. 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Varșovia
1
Varșovia devine primul oraș din lume acoperit în totalitate de un sistem integrat de...
Meeting of the Patriots for Europe group before the European Council
2
Viktor Orban: Căderea Ucrainei ar fi un dezastru pentru Ungaria. Trebuie să prevenim...
cartier blocuri
3
România este țara din UE cu cei mai mulți oameni care trăiesc în locuințe...
soldat rus-calare
4
Momentul în care soldați ruși călare pe cai sunt eliminați de ucraineni: „Nici acest...
daniel david 2
5
Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației: „Motivația retragerii...
Președintele l-a interzis pe Ion Țiriac, iar miliardarul nu s-a putut abține: ”E un prost”
Digi Sport
Președintele l-a interzis pe Ion Țiriac, iar miliardarul nu s-a putut abține: ”E un prost”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Sediul DNA
Manager al Spitalului Județean de Urgență din Ploiești, trimis în judecată. Bogdan Nica, acuzat de luare de mită și abuz în serviciu
TNB
Niciun candidat nu a fost admis la concursul pentru postul de director al Teatrului Național București. Cine sunt cei trei aspiranți
pislaru andras sts
Patrimoniul cultural al României va putea fi cunoscut digital prin proiectul ePatrimoniu
monument focsani
Situație incredibilă în Focșani: Un monument din bronz a fost curățat cu perii de sârmă. Muncitorii s-au ales cu plângere penală
Ministrul Culturii, Raluca Turcan.
Raluca Turcan, atac la ministrul UDMR al Culturii: Cere reorganizarea unei instituții unde voia să fie manager, dar nu a luat concursul
Recomandările redacţiei
bani-lei-1536x866
„Ordonanța Trenuleț”, adoptată de Guvern. Ce se întâmplă cu salariile...
Siversk
Armata ucraineană anunţă că a abandonat oraşul Siversk în faţa...
Ciocan judecător
Cauzele prescripției, în opinia judecătorilor consultați de CSM...
steag ucraina UE euro ATM
Culisele deciziei UE de a împrumuta Ucraina cu 90 de miliarde de...
Ultimele știri
Incendiu la sediul primăriei din Oravița: focul a cuprins două etaje ale clădirii. Mai mulți muncitori au fost evacuați
Suspiciuni că avionul care îl transporta pe şeful Statului Major libian s-a prăbușit. „Contactul radio a fost pierdut”
Valoarea punctului în ambulatoriu crește la 6,5 lei de la 1 ianuarie 2026. Alexandru Rogobete: „Rezultatul unor negocieri intense”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
De ce nu ai voie să mături în Ajunul Crăciunului? Tradiția pe care puțini o mai respectă astăzi
Cancan
Vila Rodicăi Stănoiu ar fi fost jefuită! Ce obiecte lipsesc din averea fostei ministre a Justiției, după ce a...
Fanatik.ro
Ce salarii are echipa de consilieri a ministrului energiei. Cu cât se plătește o oră de muncă la minister
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei...
Adevărul
Deplasarea Polului Nord magnetic al Pământului s-a accelerat dramatic. Cum ne afectează acest lucru viața
Playtech
De ce nu este bine să refuzi colindătorii în Ajunul Crăciunului. Ce se spune că pățești, potrivit tradiției
Digi FM
Emmanuel Macron, sesiune de sport cu flotări și abdomene, alături de militarii francezi din Abu Dhabi. În...
Digi Sport
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a devenit mamă pentru a patra oară, la 44 de ani
Pro FM
Chris Rea, cunoscut pentru piesa „Driving Home For Christmas”, a încetat din viaţă. Ce scria pe Facebook cu...
Film Now
Soția lui James Cameron, impresionată de "Avatar: Fire and Ash". A plâns patru ore după ce l-a văzut
Adevarul
Epstein îi scria medicului abuzator al gimnastelor SUA despre „dragostea” lui Trump pentru fetele tinere: „Îi...
Newsweek
Pensiile militare, de urmaș și invaliditate nu cresc în 2026. Guvernul, anunț despre pensiile limită de vârstă
Digi FM
Cum va fi vremea de Crăciun în București. Când încep ninsorile. Meteorologii anunță cod galben
Digi World
Experții spun exact câți pași trebuie să faci pentru a arde mâncărurile și băuturile preferate de sărbători...
Digi Animal World
Animal rar, surprins într-o pădure din Ohio. Era considerat dispărut de peste un secol
Film Now
Cum arată azi nepoata lui Rose din Titanic. De 25 de ani e soția regizorului James Cameron
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...