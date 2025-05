Martin Scorsese a anunţat un film care va prezenta „ultimul interviu” al papei Francisc

Martin Scorsese a realizat un documentar împreună cu regretatul papă Francisc, care va cuprinde conversaţii între cei doi, inclusiv ceea ce realizatorii spun că a fost ultimul interviu consistent al papei în faţa camerei.

"Aldeas - A New Story" va detalia activitatea Scholas Occurrentes, o organizaţie internaţională non-profit fondată de papă în 2013 pentru a promova ceea ce a numit "Cultura întâlnirii" în rândul tinerilor. O parte din activitatea acestei organizaţii a inclus realizarea de filme, în cadrul iniţiativei Aldeas. Documentarul va arăta tineri din Indonezia, Gambia şi Italia care iau parte la program şi realizează scurtmetraje, informează News.ro.

Aldeas Scholas Film şi Sikelia Productions a lui Scorsese, care au anunţat filmul miercuri, au declarat că documentarul va fi "o mărturie a credinţei durabile că puterea de creaţie nu este doar un mijloc de exprimare, ci şi o cale către speranţă şi transformare".

Înainte de moartea sa, papa Francisc a numit Aldeas "un proiect extrem de poetic şi foarte constructiv, deoarece merge la rădăcinile a ceea ce este viaţa umană, sociabilitatea umană, conflictele umane ... esenţa călătoriei unei vieţi”. Nu a fost anunţată încă o dată de lansare pentru film.

Scorsese s-a întâlnit de mai multe ori cu papa Francisc

"Acum, mai mult ca oricând, trebuie să vorbim unii cu alţii, să ne ascultăm reciproc din punct de vedere transcultural. Una dintre cele mai bune modalităţi de a realiza acest lucru este prin împărtăşirea poveştilor despre cine suntem, reflectate în vieţile şi experienţele noastre personale", a declarat Scorsese.

"Aceasta ne ajută să înţelegem şi să apreciem modul în care fiecare dintre noi vede lumea. A fost important pentru Papa Francisc ca oamenii din întreaga lume să facă schimb de idei cu respect, păstrându-şi în acelaşi timp identitatea culturală, iar cinematografia este cel mai bun mediu pentru a face acest lucru", a mai spus acesta.

Scorsese s-a întâlnit de mai multe ori cu papa Francisc de-a lungul anilor, iar conversaţiile lor au influenţat uneori lucrările întreprinse de regizorul în vârstă de 82 de ani al filmelor "The Last Temptation of Christ" şi "Silence".

Când Francisc a murit pe 21 aprilie, Scorsese şi-a amintit de el ca fiind „în toate privinţele, o fiinţă umană remarcabilă”. "Şi-a recunoscut propriile eşecuri", a spus el. "El a radiat înţelepciune. A radiat bunătate. Avea un angajament de fier faţă de bine".

"Ştia în sufletul său că ignoranţa este o plagă teribilă pentru omenire. Aşa că nu a încetat niciodată să înveţe. Şi nu a încetat niciodată să ilumineze. Şi a îmbrăţişat, predicat şi practicat iertarea. Iertarea universală şi constantă". El a adăugat: "Pierderea pentru mine este profundă - am avut norocul să-l cunosc şi îmi va lipsi prezenţa şi căldura sa. Pierderea pentru lume este imensă. Dar a lăsat o lumină în urmă, care nu va putea fi niciodată stinsă".

Conclavul pentru alegerea unui nou papă este programat să înceapă în 7 mai.

