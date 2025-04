Mihai Bendeac îl atacă pe Dan Negru după scandalul „Proorocul Ilie”, acuzându-l că nu înțelege: „Domnu’ Dănuț, ce să zic… Slava!”

Un nou episod din scandalul legat de piesa de „Proorocul Ilie” montată la TNB îi are drept protagoniști pe actorul Mihai Bendeac și vedeta TV Dan Negru. Bendeac l-a atacat pe realizatorul TV într-o postare pe Facebook în care îl acuză că este filorus și că „nu are capacitatea intelectuală de a înțelege” după ce Negru, care nu a văzut piesa de teatru, a spus că nu ar trebui finanțată din bani publici.

Ce a spus Dan Negru

Realizatorul tv Dan Negru a postat,luni, pe Facebook, un mesaj în care recunoaște că nu a văzut spectacolul „Proorocul Ilie”, dar, în urma unor vizualizării unor fragmente video crede că statul român nu ar trebui să finanțeze un astfel de demers care nu face decât să „învrăjbească”, fiind sigur că reprezentanții statului au știut încă de la început că aici se va ajunge. Negru afirmă că „statul a aprobat finanțarea unei piese de teatru care batjocorește credința”.

„Statul nu ar trebui să-i învrăjbească pe oameni ! Dar o face! N-am văzut piesa de teatru de la TNB, cea în care religia este batjocorită; De asta NU postez NICIO părere despre piesa de teatru! Am văzut însă scandalul de după! Am văzut imagini cu actori dansând lasciv, pe cruce. Treaba lor…

Treaba statului însă e să nu finanțeze vrajba! Și totuși, asta a făcut, plătind pentru această piesă, pentru că cea mai mare parte a bugetului Teatrului Național vine din bani publici.

Cei care au aprobat finanțarea spectacolului știau că piesa va dezbina, că va provoca zâzanie. Și, totuși, au alocat banii.

Fotografia am făcut-o ieri, în fața Catedralei din Cluj, plină de oameni. Statul îi cunoaște pe oamenii ăștia din ultimul recensământ, care arată că peste 99% dintre români au o credință. Și, totuși, statul a aprobat finanțarea unei piese de teatru care batjocorește credința și alimentează vrajba dintre diferite categorii de oameni.

Nu cred că a fost intenționat. Sunt doar proști ! Nu-s nemernici, sunt proști. Pentru că nimeni nu mai vrea să lucreze în politică sau administrație publică, au rămas proștii, cei care nu și-au găsit un loc în altă parte. De aici, toate nenorocirile. De aici și vorba: „Zece deștepți nu pot dezlega ce a legat un prost.”

Atacul lui Mihai Bendeac

Actorul și entertainerul Mihai Bendeac a reacționat la poziția lui Dan Negru, comparându-l cu două figuri sinistre ale comunismului - Suzana Gâdea și Dumitru Popescu „Dumnezeu”.

„Domnu’ Dănuț, de ceva vreme, cu “nevinovatele” lui pilde “cultural-educationalo-istorice”, își devoalează noua lui veche pasiune: Mama Rusie. Însă un om cultivat precum dumnealui ar trebui să cunoască măcar vag istoria artelor. Astfel ar înțelege că libertatea este esența tuturor valorilor. Arta proletcultistă, de pildă, a transfortat creatorii în meșteșugari. Pe lângă abordarea subiectului în cheia manipulator - filorusă, domnul Dănuț, acest Suzana Gâdea, acest Dumitru Popescu Dumnezeu cu bretele, probabil că nu a văzut spectacolul. Sau, daca l-a văzut, nu are capacitatea intelectuală de a întelege că actorii/realizatorii lui sunt, la rându-le, creștini. Dar că TREBUIE, în contextul în care campaniile electorale și acest jegos ocean naționalist - extremist au acaparat religia in tonuri sumbre și fasciste, să arătăm cu degetul fariseismul. Am ajuns în punctul în care îți vine greață când vezi drapelul României. Au fost confiscați termeni precum “țară”, “Dumnezeu”… Actrița care se freacă de cruce îi interpretează pe cei ca… nu dau nume. Nu este un atac la ortodoxie. Nu este un atac la credință. Este un atac la cei care se folosesc de asta, care înțeleg prin asta să semene ură, lipsa de înțelegere, distrugere. Domnu’ Dănuț, ce să zic… Slava!”, a scris Bendeac.

„Proorocul Ilie”

În urma cu câteva zile, ca urmare a unor poziții de pe rețelele sociale, Biserica Ortodoxă română a transmis un comunicat în care s-a arătat „mâhnită” de „defăimarea simbolurilor religioase” din spectacolul „Proorocul Ilie” de pe scena Naționalului bucureștean, spectacol în regia lui Botond Nagy. Mai mult BOR a afirmat că asistăm la o „interpretare lipsită de discernământ a vieţii spirituale”.

În replică, TNB a transmis că acestea sunt „rezultatul unei interpretări eronate a mesajului artistic” și că „spectacolul «Proorocul Ilie» nu îşi propune să aducă vreo ofensă credinţei creştine sau oricărei alte convingeri religioase”.

În următoarele zile, pe rețelele de socializare au apărut diferite luări de poziții de la actori implicați sau nu în spectacol, la politicieni.

Ministerul Culturii a încercat o reacție de calmare a situației spunând că un demers cultural ar trebui să unească nu să dezbine și a cerut TNB să ofere explicații.

Reputatul regizor Andrei Șerban a scris și el o scrisoare deschisă către MC, argumentând că este un moment periculos și că „trebuie să ne trezim la realitatea întrucât foarte uşor se poate aluneca înspre o nouă formă de dictatură”.

Editor : S.S.