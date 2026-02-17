Ministerul Culturii revizuiește ordonanța privind evidența timpului de muncă, după protestul actorilor la TNB

Ministerul Culturii a avut, pe 13 februarie, o întâlnire cu reprezentanți ai Ministerului Muncii și ai organizațiilor sindicale pentru a clarifica modul de evidență a timpului de muncă prestat în afara programului în instituțiile publice de spectacole și concerte. Decizia vine după protestul actorilor Teatrului Național „I.L. Caragiale” din 10 februarie, față de aplicarea programului-pilot privind rapoartele zilnice de activitate. La acel moment, ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a anunțat că proiectul va fi revizuit, iar discuțiile vizează acum modificarea punctuală a Ordonanței nr. 21/2007, pentru stabilirea unor reguli mai clare și aplicabile tuturor categoriilor profesionale din domeniu.

Noile reglementări vor introduce reguli clare privind înregistrarea orelor lucrate de angajații din zona de execuție, adică personalul artistic, tehnic sau administrativ care participă efectiv la realizarea spectacolelor și concertelor.

Pe scurt, autoritățile vor să stabilească un sistem unitar prin care să fie contabilizat timpul de muncă, inclusiv activitatea desfășurată în afara programului obișnuit, cum ar fi repetițiile, pregătirile tehnice sau reprezentațiile programate seara ori în weekend.

În instituțiile de spectacole, programul nu este întotdeauna unul fix, iar activitatea are loc frecvent în afara orelor standard de lucru. Din acest motiv, evidența timpului lucrat a fost, până acum, interpretată diferit de la o instituție la alta.

Modificarea ordonanței, nu reguli temporare

Ministerul a precizat că soluția aleasă este modificarea directă a Ordonanței 21/2007, ceea ce înseamnă că noile reguli vor avea caracter obligatoriu și se vor aplica direct, fără o perioadă de testare.

Această variantă a fost stabilită în urma unei întâlniri de lucru desfășurate vinerea trecută la sediul Ministerului Culturii, după ce au fost retrase instrucțiunile anterioare privind evidența unitară a timpului de muncă prestat în afara programului zilnic.

La consultări au participat reprezentanți ai Ministerului Culturii, ai Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, dar și reprezentanți ai sindicatelor și ai categoriilor profesionale vizate, precum personal artistic, tehnic, management și personal de execuție.

Potrivit ministerului, participanții au susținut ideea unei intervenții directe asupra actului normativ, prin modificări punctuale ale ordonanței existente.

Când vor apărea noile reguli

Proiectul de modificare urmează să fie elaborat în prima parte a lunii martie, în cadrul unui grup de lucru comun format la nivelul ministerului. Detaliile tehnice și procedurale vor fi stabilite ulterior prin acte normative subsecvente, potrivit sursei citate.

Ministerul Culturii a anunțat că și alți specialiști din instituțiile de spectacole sau concerte pot participa la ședințele grupului de lucru, în baza unei cereri. Înscrierile sunt deschise până pe 19 februarie, ora 17:00, la adresa comunicare@cultura.ro.

Editor : A.D.