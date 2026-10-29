Ministra Culturii lansează un apel: Angajații din instituțiile culturale să reclame orice abuz sau hărțuire fără teama de represalii

Ioana Ciocan, noua ministră a Culturii, îndeamnă angajații din instituțiile culturale aflate în subordinea ministerului să nu se teamă și să depună plângeri dacă se simt hărțuiți sau simt că se exercită asupra lor o formă de abuz.

„În mandatul meu, vom aplica o politică de toleranță zero față de orice formă de hărțuire sau abuz și vom urmări respectarea obligațiilor legale de prevenire și combatere a acestor fapte. Încurajez toate persoanele care se confruntă cu astfel de situații în cadrul acestor instituții să le semnaleze la adresa sesizarihartuire@cultura.ro”, scrie pagina de Facebook a ministerului, citând-o pe ministra Ioana Ciocan.

„Comisia dedicată va analiza fiecare sesizare cu promptitudine și va propune măsurile prevăzute de lege. Nimeni nu trebuie să se teamă de consecințe profesionale pentru că a vorbit.”, mai spune ea.

Instituțiile vor fi monitorizate

„Deciziile de personal aparțin managerilor instituțiilor, însă toate instituțiile publice de cultură aflate în subordinea Ministerului Culturii vor fi monitorizate în ceea ce privește respectarea obligațiilor legale de prevenire și combatere a hărțuirii. Fiecare sesizare va fi tratată cu seriozitate și fermitate, cu respectarea drepturilor tuturor persoanelor implicate”, mai arată comunicatul Ministerului Culturii.

Demersul Ioanei Ciocan are loc în contextul în care Teatrul Național „Ion Luca Caragiale” (TNB) a anunțat angajarea regizorului Felix Alexa, el urmând să pună în scenă spectacolul „Tartuffe” de Molière. Felix Alexa a fost acuzat în trecut de mai multe actrițe de agresiune sexuală și hărțuire, conform unei investigații RISE Project. Regizorul a respins acuzațiile.

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Editor : Sebastian Eduard