Când se înrăutățește situația economică, atunci apare un val de naționalism, indiferent de țara în care ne aflăm, a explicat, miercuri, la Digi24, ministrul Culturii, Andras Demeter, întrebat fiind despre nostalgia perioadei comuniste, pe care inclusiv sondajele de opinie relevă că i-ar caracteriza pe români, inclusiv pe mulți dintre tineri. „Atunci cetățeanul avea un sentiment de mai mare siguranță, însă avem o problemă legată de lipsa modelelor valabile sau de o constantă degradare a acestora”, a adăugat oficialul.

La festivalul „ Beach, Please! ” s-a scandat numele lui Ceauşescu. Reacția ministrului

Ministrul Culturii a fost întrebat cum comentează momentul înregistrat la festivalul „Beach, Please”, dedicat exclusiv adolescenţilor din România, când s-a scandat la unison „Ceauşescu, Ceauşescu!”, Andras Demeter punctând că „avem o problemă legată de lipsa modelelor valabile sau de o constantă degradare a acestora. Din momentul în care tineretul, generațiile viitoare, se confruntă cu lipsa acestor modele autentice... (...) Cultura, în general, reprezintă și creează modele. În lipsa modelelor, omul își va găsi modelele sau îl va lua pe cele de care dispune, pe care le vede la televizor, pe care le vede în Parlament, pe care le vede în dezbateri. Din păcate, problema la acel festival nu cred că era sau ține de ce anume s-a întâmplat pe scenă, ci de faptul că întregul public cunoștea versurile, cunoștea melodia, adică își asumase asta dinlipsă de modele. Eu cred că aici trebuie să lucrăm în primul și în primul rând”.

Valurile de naționalism apar cu precădere în perioade dificile din punct de vedere economic sau social, a adăugat ministrul Culturii.

„Nostalgicii sunt, au existat și vor exista întotdeauna. (...) Sunt cam mulți, dar trebuie să le punem întrebarea de ce oare. Mie unuia îmi seamănă această problemă, această nostagie, cumva cu valurile de naționalism care vin din când în când atunci când situația viața cotidiană se complică, se înrăntățește, când situația economică devine apăsată de constrângeri - atunci, de regulă, apare un val de naționalism, indiferent unde, nu doar aici, ci peste tot în lume”, a explicat Andras Demeter.

Cred că acest fenomen de nostalgie față de acel regim (n.r. comunist) vine și din faptul că, dacă ne raportăm la sentimentul de insecuritate pe care o trăiește cetățeanul acum, oferea un sentiment mult mai mare și constant de siguranță. Eu așa îmi explic având șansa - sau neșansa! - de a fi copilărit în acel regim.

„ Nu voi putea fi un nostalgic, eu am înțeles ce însemna acel regim”

Ministrul Culturii a subliniat că nostalgia față de comunism îi este și îi va rămâne un sentiment străin, deoarece „am ieșit în Târg-Mureșul meu natal și am participat în fiecare zi la evenimentele din decembrie 1989 și la evenimentele de după, atunci când am încercat să reconstruim, să repornim motoarele țării, (...) fără a avea certificat de revoluționar. (...) Atunci am fost convins că este nevoie, că este necesar - și în familie avea membri care care au încercat să fugă. Atât de des treceau ilegal granița încât la un moment dat nici nu mai erau închiși. Pur și simplu erau, după 3-4 zile, ca recidiviști, eliberați”.

Despre filmele din perioada comunistă

„Toate erau de propagandă, dar, în același timp, aproape fiecare dintre ele se lupta cu sistemul. Cred că aici este o diferență de nuanță, dar foarte importantă: marii actori pe care îi vedem în toate acele sketch-uri vechi. Da, sketch-urile aveau un subiect, dar toată interpretarea avea niște substraturi prin care transmitea mesaje. Eu cred că ne e dor de acele mesaje, pentru că acele mesaje erau foarte subtile. Mesajele din vremea noastră, din păcate, sunt explicite și mult mai puțin atractive”, a concluzionat ministrul Culturii.

