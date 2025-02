Mircea Cărtărescu este primul autor român aflat pe lista lungă pentru International Booker

Mircea Cărtărescu, Hiromi Kawakami şi Christian Kracht se numără printre scriitorii care se află pe lista „neconvenţională” a International Booker din acest an.

Cărtărescu este primul autor român aflat pe lista lungă pentru premiu, cu romanul său „Solenoid”, tradus de Sean Cotter, scrie News.ro.

Solenoid

Plasat în Bucureştiul comunist de la sfârşitul anilor '70 şi începutul anilor '80, „Solenoid” începe cu reflecţiile zilnice ale unui profesor, înainte de a se extinde într-o relatare existenţială, suprarealistă a călătoriei naratorului prin realităţi alternative. În luna mai a anului trecut, a câştigat premiul literar Dublin în valoare de 100.000 de euro, scrie The Guardian.

Toţi cei 13 scriitori de pe listă sunt nominalizaţi pentru prima dată, în timp ce o traducătoare, Sophie Hughes, apare pentru a cincea oară, un record, cu traducerea sa „Perfection” a lui Vincenzo Latronico.

Aceştia sunt acum în competiţie pentru premiul de 50.000 de lire sterline pentru cea mai bună carte tradusă în engleză, care va fi împărţit în mod egal între autorul şi traducătorii câştigători.

Lista 2025 cuprinde cel mai mare număr de edituri independente din toate timpurile, 12 din 13 titluri provenind de la edituri independente.

Alături de limba română, o a doua limbă, kannada - vorbită de aproximativ 38 de milioane de persoane, în principal în statul Karnataka din sud-vestul Indiei - figurează, de asemenea, pentru prima dată în istoria premiului, cu volumul „Heart Lamp” de Banu Mushtaq, tradus de Deepa Bhasthi.

Scriitoarea japoneză Kawakami, cunoscută mai ales pentru romanul Strange Weather din Tokyo, a fost aleasă pentru romanul-in-stories Under the Eye of the Big Bird. Plasat într-un viitor în care oamenii sunt pe cale de dispariţie, vocea sa este „minunat captată de traducătoarea Asa Yoneda”, scrie James Bradley într-o recenzie pentru Guardian.

Cu 288 de pagini, cartea lui Kawakami este printre cele mai lungi de pe listă: 11 din cele 13 cărţi au sub 250 de pagini, iar opt sub 200.

Lista scurtă de şase cărţi nominalizate va fi anunţată în 8 aprilie, iar câştigătorul va fi dezvăluit în cadrul unei ceremonii care va avea loc la Tate Modern din Londra, la 20 mai.

Editor : S.S.